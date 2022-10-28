خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيار حل Oracle Cloud لإدارة الموارد البشرية (HCM) للارتقاء بكفاءة أنظمة قسم الموارد البشرية وتوحيدها في السحابة، وذلك في إطار جهود الشركة لتسريع وتيرة تحولها الرقمي. وجرى الإعلان عن اعتماد الحل الجديد خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تشارك فيه دو تحت شعار "تمكين الجهات الحكومية...نصنع معكم الواقع الإماراتي" وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم "الميتافيرس" وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وستعمل دو في هذا إطار هذه الاتفاقية على تسخير الإمكانيات التي يوفرها حل Oracle Cloud لإدارة عمليات الموارد البشرية Oracle Cloud HCM المعتمد على الصعيد العالمي، لإدارة عملياتها ذات الصلة بالموارد البشرية، بما في ذلك أعمال التوظيف ودفع التعويضات ومتابعة أداء الموظفين. وستساهم هذه الخطوة في تمكين الشركة من تطوير أنظمتها الحالية لإدارة الموارد البشرية بحلول سحابية متطورة بهدق الارتقاء بتجارب الموظفين وتزويدهم بالأدوات المناسبة، وتعزيز عمليات الموارد البشرية وذلك بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للشركة والهادفة إلى تحسين مستويات الأداء والإنتاجية والمرونة في إنجاز الخدمات.

وقال ابراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو: "نتطلع في دو إلى تعزيز مستوى مرونة وكفاءة عملياتنا المؤسسية وتوفير تجارب سلسة لموظفينا بما يتماشى مع توجهاتنا الاستراتيجية للمرحلة القادمة ومتطلبات رحلتنا للتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة. وسيسهم اعتمادنا لحل Oracle Cloud لإدارة الموارد البشرية في دعم أهدافنا ورؤيتنا بزيادة مستوى الإنتاجية وتوظيف إمكانيات وقدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات لتحسين الأداء العام لأعمالنا".

ووقع اختيار دو على حل Oracle Cloud "HCM" نظراً لقدرته على توحيد العمليات المرتبطة بالموارد البشرية عبر منصة مشتركة للبيانات، ما سيمكّن دو من تحسين جهود التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الفرق، وإدارة العمليات ذات الصلة بشؤون الموارد البشرية على نحو سلس. كما يوفر الحل أيضاً مجموعة من الإمكانيات والقدرات مثل التنقل والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والمساعدة الرقمية وأدوات المساعدة لشؤون الموارد البشرية.

ومن جهته، قال راهول ميسرا ، نائب رئيس قسم تطبيقات الأعمال لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا في Oracle: "ستتمكن دو من خلال اعتماد حلنا السحابي المبتكر لإدارة الموارد البشرية من مواءمة استراتيجياتها المؤسسية على نحو سلس مع العمليات ذات الصلة بشؤون الموظفين، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الامتثال وتقديم تجارب متميزة لموظفيها واتخاذ قرارات أفضل مبنية على البيانات".

وسيمكّن الحل الجديد دو من ربط كافة العمليات عبر مراحل الدورة الوظيفية للموظفين، ما يساعد على تحسين استراتيجيات اتخاذ وصنع القرارات وخفض النفقات التشغيلية. ويوفر الحل السحابي بفضل القدرات التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المساعدين الرقميين، مزايا متعددة لتمكين دو من الاستثمار في أحدث الابتكارات والممارسات لإدارة أعمالها على نحو أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تسهيل مهام الموظفين والمديرين والمتخصصين في أقسام الموارد البشرية وإدارة شؤون الموظفين.

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