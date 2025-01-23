دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مؤسسة تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، وشركة "Opus 2"، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات القانونية وخدمات جلسات الإستماع، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول تحكيم مبتكرة وتقنيات جلسات متطورةلتلبية احتياجات مستخدمي خدمات تفادي النزاعات وتسويتها التي يقدمها المركز.

ومن خلال التزام مشترك بتطوير تجربة تسوية المنازعات، سيتعاون مركز دبي للتحكيم الدولي و"Opus 2" لتحسين العمليات الداخلية للمركز وأتمتتها، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير حلول فعالة وذكية للأطراف، والممارسين القانونيين، والمحكمين.

حلول التحكيم من مركز دبي للتحكيم الدولي

وفي إطار هذه الشراكة، سيطلق المركز و"Opus 2" منصة رقمية متطورة تهدف إلى تحسين وتوحيد الأنظمة. وستتيح هذه المنصة ربطاً أكثر كفاءة لجميع المشاركين، من خلال تعزيز تجربة المستخدم مع ضمان قابلية التوسع وأعلى درجات الأمن السيبراني. وستشمل المنصة وظائف رئيسية مثل:

التقديم الإلكتروني : نظام يُبسط بدء الإجراءات ويمكّن الأطراف والممارسين القانونيين من استكمال النماذج وتقديم المستندات وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت بأمان .

نظام يُبسط بدء الإجراءات ويمكّن الأطراف والممارسين القانونيين من استكمال النماذج وتقديم المستندات وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت بأمان تسجيل القضايا : نظام يسجل البيانات المقدمة من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني، مما يتيح لفريق إدارة القضايا مراجعة الطلبات والتحقق منها بكفاءة وتوثيق البيانات الرئيسية للقضايا .

نظام يسجل البيانات المقدمة من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني، مما يتيح لفريق إدارة القضايا مراجعة الطلبات والتحقق منها بكفاءة وتوثيق البيانات الرئيسية للقضايا تقديم المستندات : بوابة تضمن الشفافية والاتساق من خلال تمكين المستخدمين من تقديم والوصول إلى مستندات القضايا في بيئة آمنة ومنظمة .

من خلال تحسين ورقمنة العمليات، ستوفر المنصة الجديدة تجربة تحكيم حديثة وفعالة وآمنة وسهلة الوصول.

حلول جلسات استماع عالمية المستوى

إضافةً إلى منصة التحكيم، ستوفر هذه الشراكة لمستخدمي المركز إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من تقنيات وخدمات جلسات الاستماع المتقدمة التي توفرها "Opus 2". ومن خلال بوابة طلب خدمات ديناميكية جديدة، سيتمكن الأطراف والممارسون القانونيون من التواصل مع "Opus 2" لحجز جلسات استماع افتراضية، ومشاركة ملفات إلكترونية مع تأمين النسخ الفوري وعرض الأدلة إلكترونياً وغير ذلك، مما يضمن إجراءات سلسة ومنظمة وفقاً لقواعد المركز.

وتتمتع "Opus 2" بموقع مثالي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع التحكيم الدولي. مع تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.

وقالت السيدة/ جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: "هدفنا هو أن نكون رواداً عالميين في تسوية المنازعات البديلة. ولتحقيق ذلك، يجب أن نحتضن الابتكار، ونقدم تجربة استثنائية، ونوفر خدمات تسوية منازعات بديلة رائدة للأطراف حول العالم. هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة في رحلتنا، وتؤكد التزامنا بالتميز."

من جانبه، قال السيد/ أوليفر مكلينتوك، المدير التجاري لشركة "Opus 2": "يشرفنا التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي ودعم رؤيته في تحويل وتطوير التحكيم الدولي. ومع افتتاح مكتبنا المحلي مؤخراً، تأتي هذه الشراكة في التوقيت المثالي لتمكيننا من المساهمة في تطوير تسوية المنازعات في الإمارات. معاً، سنضمن أن يستفيد أصحاب المصلحة في المركز من حلول تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم".

نبذة عن مركز دبي للتحكيم الدولي

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) في عام 1994، ويعتبر أكبر مركز تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كمؤسسة مستقلة وغير حكومية وغير ربحية، يقدم DIAC خدمات شاملة لفض المنازعات للأطراف في مختلف القطاعات على مستوى العالم. ومع ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة، استمر المركز في التطور لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الدولي. منذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر. يلتزم المركز بحل المنازعات بكفاءة وحيادية، وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة diac.com

نبذة عن Opus 2

على مدى أكثر من 15 عامًا، طورت "Opus 2" حلولاً حائزة على جوائز وموثوقة من قبل أنجح مكاتب المحاماة. تُستخدم تقنياتها في آلاف القضايا حول العالم، حيث تُحدث تحولاً في طريقة عمل المحامين والمهنيين القانونيين من خلال القضاء على الفجوات وربطهم بالبرمجيات التعاونية التي يحتاجون إليها للعمل بذكاء وفعالية أكبر. كما توفر الشركة التكنولوجيا والخبرة الضرورية لإجراء عمليات تسوية المنازعات بأحدث الطرق وأكثرها سلاسة وأماناً. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة Opus2.com.

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