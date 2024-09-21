خدمة جديدة تجمع بين سرعة الاتصالات ومكافآت التجزئة

نوف المشعان: أورا موبايل يعد نقلة نوعية في قواعد اللعبة بعالم الاتصالات

نيدا أوناس: أورا موبايل يعيد تعريف معنى الولاء في العصر الرقمي

اشتراك سنوي يبدأ من ٨٥ دينار كويتي مع مميزات استثنائية

الكويت، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع مجموعة الشايع رسمياً خدمة "أورا موبايل" مع Ooredoo يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن حملة تسويقية مبتكرة، مما يمثل محطة هامة في مشهد خدمات الاتصالات في الكويت. هذا التعاون الرائد بين شركة الاتصالات الأبرز في المنطقة وعملاق التجزئة العالمي يعد خطوة جديدة نحو إعادة تعريف تجربة العملاء في مجالي الاتصالات والمكافآت.

من خلال "أورا موبايل" مع Ooredoo، يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمات اتصالات متطورة وسريعة، إلى جانب مزايا حصرية للتسوق، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم العصرية.

أورا موبايل مع Ooredoo : مزيج متكامل بين الاتصال وأسلوب الحياة

: مزيج متكامل بين الاتصال وأسلوب الحياة " أورا موبايل" ليست مجرد خدمة اتصالات تقليدية، بل هي حل مبتكر يلبي احتياجات المستهلكين العصريين الذين يملكون الشغف بالتكنولوجيا وحب التسوق في الوقت ذاته. تعتمد الخدمة على شبكة الجيل الخامس المتقدمة من Ooredoo ، وتتكامل بسلاسة مع برنامج المكافآت "أورا" التابع لمجموعة الشايع. هذه الخدمة الفريدة تمنح المشتركين الفرصة للاستفادة من خدمات اتصالات متفوقة مع مكافآت حصرية في أكثر من 50 علامة تجارية لدى مجموعة الشايع .

أورا موبايل" ليست مجرد خدمة اتصالات تقليدية، بل هي حل مبتكر يلبي احتياجات المستهلكين العصريين الذين يملكون الشغف بالتكنولوجيا وحب التسوق في الوقت ذاته. تعتمد الخدمة على شبكة الجيل الخامس المتقدمة من ، وتتكامل بسلاسة مع برنامج المكافآت "أورا" التابع لمجموعة الشايع. هذه الخدمة الفريدة تمنح المشتركين الفرصة للاستفادة من خدمات اتصالات متفوقة مع مكافآت حصرية في أكثر من 50 علامة تجارية لدى مجموعة الشايع الميزات الرئيسية لأورا موبايل

تقدم "أورا موبايل" مجموعة متنوعة من الباقات مسبقة الدفع، كل منها مصمم لتلبية احتياجات العملاء من حيث البيانات، المكالمات، والتجوال، والتي تم تصميمها لتقديم قيمة مضافة مميزة على تجربة العملاء؛ حيث تجمع ما بين خدمات الاتصال الموثوقة والمزايا الحصرية في عالم التسوق.

الباقة التجريبية: باقة لمدة 7 أيام تقدم 200 جيجابايت من الإنترنت و200 دقيقة محلية، مما يسمح للعملاء بتجربة أورا موبايل والاستفادة من المزايا التسويقية .

الباقة الشهرية أورا 8: توفر هذه الباقة 90 جيجابايت من البيانات، 400 دقيقة محلية، وصلاحية لمدة شهر، إلى جانب خصم بنسبة 8٪ لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة متوازنة بين الاتصالات والتسوق .

الباقة الشهرية أورا 15 : باقة مميزة تتضمن 500 جيجابايت من الإنترنت، 500 دقيقة محلية، 1 جيجابايت من التجوال، وخصم بنسبة 15٪ لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع، مع صلاحية لمدة شهر. هذه الباقة مثالية لمستخدمي الإنترنت وعشاق التسوق.

باقة مميزة تتضمن 500 جيجابايت من الإنترنت، 500 دقيقة محلية، 1 جيجابايت من التجوال، وخصم بنسبة 15٪ لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع، مع صلاحية لمدة شهر. هذه الباقة مثالية لمستخدمي الإنترنت وعشاق التسوق. الباقة السنوية أورا 8 : تقدم 90 جيجابايت من الإنترنت و400 دقيقة شهرياً، مع صلاحية لمدة عام، وخصم بنسبة 8٪ لدى محلات الشايع، وترقية إلى درجة عضوية أورا ستار، فضلاً عن خصم 10% من قيمة الاشتراك السنوي لأورا موبايل.

تقدم 90 جيجابايت من الإنترنت و400 دقيقة شهرياً، مع صلاحية لمدة عام، وخصم بنسبة 8٪ لدى محلات الشايع، وترقية إلى درجة عضوية أورا ستار، فضلاً عن خصم 10% من قيمة الاشتراك السنوي لأورا موبايل. الباقة السنوية أورا 15: باقة شاملة توفر 500 جيجابايت إنترنت، 500 دقيقة، 1 جيجابايت من التجوال شهرياً لمدة عام، وخصم بنسبة 15٪ لدى أكثر من 50 علامة تجارية لدى مجموعة الشايع، وترقية إلى درجة عضوية أورا ستار، مع خصم 10% على الاشتراك السنوي لأورا موبايل.

يمكن للمشتركين أيضاً كسب نقاط أورا مع كل عملية إعادة تعبئة أو شراء إضافات أو شراء شريحة SIM، والتي يمكن استبدالها بمجموعة متنوعة من المكافآت لدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة الشايع. جميع هذه المميزات تساهم في جعل أورا موبايل أكثر من مجرد خدمة اتصالات - إنها أسلوب حياة وقيمة مضافة.

مزايا تسويقية غير مسبوقة لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع

من أبرز مميزات أورا موبايل تكاملها السلس مع برنامج مكافآت أورا، الذي يتيح للأعضاء كسب واستبدال النقاط مع كل عملية شراء لدى أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من مجموعة الشايع. من الموضة والجمال إلى الطعام وأسلوب الحياة، يمكن للمشتركين الاستمتاع بخصومات ومكافآت حصرية تتضمن خصومات تصل إلى 15٪ على المنتجات غير المشمولة بأي تنزيلات أو عروض أخرى، أو زيارتهم للمطاعم التابعة لمجموعة الشايع.

وفي هذا السياق، قالت نيدا أوناس، مديرة إدارة برنامج المكافآت في مجموعة الشايع: "تقدم أورا موبايل مزيجاً فريداً يجمع بين الاتصال وبرنامج المكافآت، فهي تتعدى كونها مجرد خدمة توفر اشتراك في باقة اتصالات، بل إنها تعيد تعريف معنى الولاء في العصر الرقمي. ومن خلال الجمع بين الاتصال عبر الهاتف المحمول ومزايا تجارة البيع بالتجزئة، أنشأنا منصة رقمية، يستطيع عملائنا الاستفادة منها في كل مرة يقومون فيها بالتسوق وتناول الطعام والتواصل، كل ذلك من خلال الهاتف المحمول الخاص بهم. إن رؤيتنا في أورا موبايل تقوم على الارتقاء بتجارب التسوق اليومية للعملاء".

من جهتها، قالت نوف مساعد المشعان، مدير إدارة أول الشؤون الخارجية في شركة Ooredoo الكويت: "نحن فخورون بشراكتنا مع الشايع لإطلاق أورا موبايل، هذه الخدمة تعزز فعلاً تجربة الاتصالات من خلال دمجها مع نظام مكافآت يُثري مختلف جوانب حياة عملائنا. سواء كان الأمر يتعلق بالبقاء على اتصال من خلال شبكة Ooredoo الموثوقة بتقنية الجيل الخامس أو الاستمتاع بالخصومات الحصرية لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية التابعة لمجموعة الشايع، فإن أورا موبايل يُعد نقلة نوعية في قواعد اللعبة".

طريقة الحصول على شريحة أورا موبايل

إن عملية الاشتراك في أورا موبايل سهلة ومريحة، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين عدة خيارات للبدء:

زيارة الموقع الإلكتروني www.auramobile.com.kw

تحميل تطبيق أورا للتسجيل السريع والسهل .

الحصول على شريحة SIM من متجر Ooredoo في المرحلة 4 في الأفنيوز .

يجدر بالذكإ أنه يمكن للعميل الاختيار ما بين eSIM والشريحة الفعلية، مع خدمة توصيل الشريحة الفعلية إلى باب المنزل.

الحصول على الخصومات أورا موبايل الحصرية لدى مجموعة الشايع

بعد الاشتراك في أورا موبايل، سيصبح الوصول إلى الخصومات التسويقية أمراً بسيطاً.

قم بتسجيل الدخول في تطبيق أورا

اضغط على قسم العروض

قدم رمز QR لدى أيّ من محلات الشايع المشاركة للاستفادة من الخصومات الفورية

لدى أيّ من محلات الشايع المشاركة للاستفادة من الخصومات الفورية تطبق الشروط والأحكام - يسري الخصم في المحلات فقط على المنتجات غير المشمولة بأي تنزيلات أو عروض أخرى. تُطبق استثناءات لدى بعض العلامات التجارية.

خيارات إعادة شحن الرصيد وشراء الإضافات

يمكن لمشتركي أورا موبايل شحن حساباتهم أو شراء الإضافات بسهولة من خلال قنوات مريحة متعددة:

تطبيق أورا الذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإعادة الشحن بسرعة .

الذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإعادة الشحن بسرعة الموقع الإلكتروني auramobile.com.kw ، الذي يتيح معاملات سلسة عبر الإنترنت

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