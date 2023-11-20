جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) تكرم مجموعة Ooredoo بجائزة "الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين" في قطر

المجموعة تفوز بجائزة "أفضل مسؤول علاقات مستثمرين" في فئة دولة قطر

الدوحة، قطر: فازت مجموعة Ooredoo (ش.م.ق.ع)، المزود الرائد لخدمات الاتصالات، بجائزتين مرموقتين في نسخة عام 2023 من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) الذي انعقد في مملكة البحرين. وجمع الحدث رفيع المستوى أكثر من 500 مشارك، وشهد حصول مجموعة Ooredoo على جائزة "الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين"، وجائزة "أفضل مسؤول علاقات مستثمرين" في دولة قطر للعام الرابع على التوالي.

واختُتمت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) يوم 14 نوفمبر 2023، وجرى تنظيم نسخة العام الجاري منه في مملكة البحرين تحت عنوان: "من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة". ويعد المؤتمر الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال علاقات المستثمرين ويستضيف أكثر من 500 مشارك.

وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على ثقتهم الكبيرة بجهودنا. تؤكد هذه الجوائز مرة أخرى حرصنا المتواصل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، كما تجسد التزامنا الثابت في Ooredoo بتقديم معلومات شفافة وموثوقة وفي الوقت المناسب. كما أود أن أعرب عن تقديري العميق واعتزازي الكبير بالجهود الاستثنائية لفرق عملنا التي كان لعملها الجاد والدؤوب دوراً أساسياً في حصول المجموعة على هذه الجوائز المرموقة".

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.