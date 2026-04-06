وقع البنك الوطني العماني مذكرة تفاهم مع شركة Ooredoo Fintech تهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية تركّز على الخدمات المالية الرقمية وحلول المدفوعات في سلطنة عُمان، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيسي للبنك بالعذيبة يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026. ويمثل هذا التعاون بداية لجهود مشتركة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للمحافظ الرقمية، بما ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040، الهادفة إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة وتعزيز الابتكار في قطاع مالي قائم على التنوع والتقنيات المتقدمة.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون لاستكشاف فرص العمل المشترك في عدة مجالات، تشمل تطوير منظومة المحافظ الرقمية، وخدمات الدفع والتسويات المالية، ودعم البنية التحتية للقطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة في الخدمات المالية الرقمية ومبادرات التكنولوجيا المالية الأخرى وفق ما يتم الاتفاق عليه.

وفي حديثه حول هذا التعاون، قال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني: "تجسّد مذكرة التفاهم هذه حرصنا المستمر على دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية في عُمان. وبالتعاون مع Ooredoo Fintech، نسعى إلى استكشاف حلول نوعية تسهم في نمو المدفوعات الرقمية وتعزز البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة."

ومن جانبها، قالت نور اللواتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطنة عُمان لدى Ooredoo Fintech:" يشكّل تعاوننا مع البنك الوطني العُماني مساعينا المشتركة لتعزيز منظومة الخدمات المالية الرقمية في عُمان. وعبر الجمع بين الخبرات المصرفية للبنك الوطني العُماني وكفاءة منصة walletii، فإننا نطمح لتقديم تجربة مالية رقمية أكثر تكاملاً."

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم بين البنك الوطني العُماني وOoredoo Fintech تضع إطارًا عامًا لتعاون الطرفين كشريكين إستراتيجيين، مع استكشاف فرص ذات قيمة مشتركة، حيث سيجري تحديد البنود والمبادرات بشكل مفصل من خلال اتفاقيات مستقلة. ومن خلال هذه الاتفاقية تسعى الجهتين إلى تحفيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في السلطنة، وتعزيز منظومة الخدمات المالية لتلبية احتياجات الشركات وشركات التقنية المالية بشكل أشمل.

نبذة عن Ooredoo Fintech

تُعد شركة Ooredoo Fintech الدولية شركة مملوكة بالكامل لمجموعة Ooredoo، وقد تأسست بهدف بناء وتوسيع منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع خدمات مالية رقمية مبتكرة متاحة في عدة أسواق، تركز Ooredoo Fintech على تمكين الشمول المالي من خلال تقديم حلول آمنة، ومنظمة، وسهلة الوصول للأفراد والشركات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.ofti.app

للمزيد من المعلومات عن walletii by Ooredoo، يُرجى زيارة:

www.walletii.om

-انتهى-

#بياناتشركات