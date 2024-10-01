[الكويت] – في إطار التزامها بالتطوير المستمر وتقديم أفضل تجربة رقمية لعملائها، أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتكاملة، عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيقها على الهواتف الذكية. هذا التحديث الجوهري يأتي ليعزز من تجربة المستخدم اليومية، من خلال تصميم عصري وميزات متطورة تجعل استخدام الخدمات أكثر سهولة وسلاسة.

حيث يقدم التطبيق المُحدّث مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات مختلف شرائح عملاء Ooredoo. فمن تتبع استهلاك البيانات ودفع الفواتير إلى الاستفادة من برامج المكافآت، يضمن التطبيق تجربة استخدام مريحة وفعّالة.

واجهة مستخدم محسّنة: يتميّز التطبيق بتصميم أنيق وسلس يتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين أقسامه المختلفة. هذا التصميم العصري يضمن وصولاً سريعاً إلى الخدمات، سواء كان ذلك للتحقق من الرصيد، إدارة الحساب الشخصي، أو اكتشاف أحدث العروض.

التتبع الذكي للاستخدام: ميزة "التتبع الذكي" الجديدة تمكن المستخدمين من مراقبة استهلاكهم للبيانات والمكالمات والرسائل النصية بشكل دقيق وسهل الفهم. هذه الميزة تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في خططهم، وتجنب أي تجاوز في الاستخدام.

إدارة متعددة الخطوط: لأولئك الذين يمتلكون أكثر من رقم تابع لـ Ooredoo، يوفر التطبيق المُحدث ميزة إدارة جميع الخطوط من واجهة واحدة. هذا الخيار المثالي يجعل إدارة الحسابات العائلية أو خطوط الأعمال أكثر سهولة وفعالية.

دفع الفواتير بسرعة: ميزة "المدفوعات السريعة" تمكن المستخدمين من دفع الفواتير أو إعادة شحن الأرقام بسرعة فائقة وأمان تام، مما يوفر وقتهم وجهدهم.

تفعيل الشريحة الإلكترونية في 20 ثانية: أصبح بإمكان المستخدمين تفعيل شريحة eSIM في غضون 20 ثانية فقط عبر التطبيق، دون الحاجة لانتظار الشريحة الفعلية.

مكافآت "نجوم": يتيح قسم "نجوم" المُحدث للمستخدمين كسب وتتبع واسترداد النقاط لدى أكثر من 100 شريك، مما يجعل استرداد النقاط للتسوق أو السفر أو تناول الطعام أسهل من أي وقت مضى.

الدفع التلقائي: تتيح ميزة الدفع التلقائي إعداد المدفوعات بشكل دوري لضمان سداد الفواتير في الوقت المحدد، مما يوفر راحة البال.

تجربة تسوق أسهل: يوفّر المتجر الإلكتروني المُحدثتجربة سلسة لشراء الأجهزة والباقات والإضافات وغير ذلك الكثير، حيث يمكن للمستخدمين تصفح أحدث العروض وإتمام الشراء مباشرة من التطبيق دون الحاجة إلى زيارة المتجر الفعلي.

إدارة خدمات التجوال: بالنسبة للمسافرين، يضمن التطبيق بحلته الجديدة البقاء على اتصال أثناء السفر مع ميزة إدارة التجوال، حيث يمكن للمستخدمين تفعيل خدمات التجوال وإدارتها لتجنب الرسوم الإضافية والمشاكل أثناء التواجد في الخارج، لرحلة أكثر متعة وراحة.

عروض مخصصة وحصرية حسب احتياجات وأسلوب حياة المستخدم: يتمتع التطبيق المُحدث بالقدرة على تقديم توصيات مخصصة بناءً على أنماط استخدام كل مستخدم، لتلبية احتياجاته الشخصية سواء كان يستهلك البيانات بكثافة أو يفضل المكالمات الدولية.

دعم العملاء على مدار الساعة: يوفر التطبيق الجديد دعم عملاء متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع خيارات استكشاف الأخطاء، الأسئلة المتكررة، أو المحادثة المباشرة مع ممثلي خدمة العملاء.

متوفر الآن للتحميل:

تطبيق Ooredoo المُحدث متاح الآن على متجري iOS وAndroid، ليعزز من راحة وكفاءة الاستخدام الرقمي.

وفي الختام، توصي Ooredoo الكويت عملاءها بمشاركة آرائهم حول التحديث الجديد للتطبيق، حيث تسهم ملاحظاتهم في تحسين الخدمات وتطوير التجربة الرقمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

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