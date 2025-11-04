عبد العزيز يعقوب البابطين: بدأنا الرحلة من الاتصالات واليوم قيادة المستقبل الرقمي وتمكين التحول نحو الذكاء الاصطناعي داخل الكويت

اول مركز بيانات محلي مدعم بتقنيات NVIDIA للذكاء الاصطناعي في الكويت

للذكاء الاصطناعي في الكويت هذا التحول يمثل نقله نوعية في السوق الإقليمي

المركز سيساهم بتطوير الخدمات وتحسين الأداء وتسريع التحول نحو اقتصاد ذكي جديد

عيسى حيدر: أعدنا تعريف مراكز البيانات في الكويت لتواكب متطلبات المرحلة الرقمية المقبلة

نوف مساعد المشعان: لسنا مجرد مزود خدمة، بل شريك وطني في بناء التحول الرقمي وتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في الكويت

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت شركة Ooredoo الكويت في مؤتمر جريدة الجريدة بنسخته الرابعة لقمة تقنية الأموال عن إطلاق أول مركز بيانات ممكن بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع شركة NVIDIA العالمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكويت من بناء قدراتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانتها كمركز رقمي متقدم في المنطقة.

وقال السيد عبدالعزيز يعقوب البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت إننا نقف اليوم في لحظة فارقة ليس فقط لـ Ooredoo، بل للكويت بأكملها. فالعالم اليوم لا يتنافس على الموارد التقليدية، بل على قوة الحوسبة. والطاقة الحقيقية للمستقبل هي الذكاء الاصطناعي، وOoredoo الكويت تفخر بأن تكون الواجهة و الجهة التي تضيء هذا الطريق لتكون الكويت في مقدمة مصاف الدول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ۔

وأضاف البابطين أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي من المتوقع أن يتجاوز 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن Ooredoo الكويت تسعى لتكون في طليعة الدول التي تبني محركاتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.

موضحا اليوم نعلن بفخر بأن Ooredoo الكويت، وبالتعاون مع NVIDIA ، بدأت في تشغيل أحدث وحدات المعالجة الرسومية في العالم من نوع H200 GPUs داخل مراكز البيانات المحلية، مما يجعلنا أول من يقدّم بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي داخل دولة الكويت مما يعد خطوة تتماشى وتتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأكد البابطين أن Ooredoo لم تعد مجرد شركة اتصالات، بل أصبحت العمود الفقري الرقمي لدولة الكويت، موضحاً أن رحلتها بدأت من خدمات الاتصالات ، وتطورت نحو الحوسبة، وصولاً إلى بناء القدرات التقنية.

ومن الجدير بالذكر و مع توفر شبكات الجيل الخامس المتقدم والألياف الضوئية ومراكز البيانات، فإن البنية التحتية المستحدثة والمدعومة والمعززة بوحدات المعالجة المتقدمة للذكاء الاصطناعي تتيح لنا تمكين القطاع الحكومي والخاص من الاستفادة الأمثل من هذه النقلة التكنولوجية النوعية المتقدمة .

وتابع قائلاً إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة تشغيل حقيقية في جميع القطاعات الحيوية، علي سبيل المثال لا الحصر: الصحة والتعليم والقطاع المصرفي والطاقة مرورا بالخدمات العامة ضمن معاير تراعي أهداف الاستدامة، مشيراً إلى أن الشركة تطبق تقنيات مثل:

المساعد الذكي والخدمة الذاتية للموظفين،

فحص السير الذاتية والتوظيف بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي،

التنبؤ بسلوك العملاء،

التنبؤ الذكي بحركة مرورالبيانات ،

تحليل الأسباب الجذرية للأعطال التقنية،

وبرامج تطوير المواهب.

وأضاف مستتبعا أن الشركة بدأت كذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في تسريع الابتكار الداخلي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، انسجاماً مع التزامها بأهداف الاستدامة (ESG).

وأوضح البابطين أن التعاون مع NVIDIA يشمل كذلك إطلاق برامج وطنية لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، وتنظيم هاكاثونات محلية، وإطلاق مبادرات لتطوير النماذج اللغوية الكويتية (LLMs)، بما يسهم في تمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المشاركة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد.

واختتم البابطين قائلاً : إن ما يميز Ooredoo ليس فقط التكنولوجيا التي نملكها، بل الثقة التي بنيناها على مدار السنوات السابقة. حيث أننا لا نسعى للدخول إلى سباق الذكاء الاصطناعي بل نحن فعليا في المقدمة. ومن خلال الثقة، والبنية التحتية، والاتصالات ، والتوسع، نبني اليوم أساس اقتصاد الكويت الرقمي القادم.

شبكتنا الوطنية و تعزيزها بالذكاء الاصطناعي

وبدوره قال رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة Ooredoo الكويت عيسى حيدر ان الشركة اليوم تؤكد ريادتها من خلال كونها أكبر من شركة اتصالات تقليدية ، حيث أصبحت في المقدمة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دولة الكويت. كما أننا نحن نبني شبكتنا الوطنية المعززة بالذكاء الاصطناعي ، بعد اتمام مراحل نشر وتطوير شبكات الجيل الخامس، متبوعة بالانتقال نحو الجيل الخامس المتقدم 5.5G والتقنيات المتقدمة للجيل الخامس المستقل (Standalone 5G)

وأضاف حيدر ان التزامنا الراسخ بالبنية التحتية الحديثة جعلنا اليوم الشركة الأولى التي تملك بنية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة NVIDIA العالمية داخل دولة الكويت . ويعد هذا التعاون أكبر من مجرد تعاون تقني، بل هي خطوة استراتيجية تعيد تعريف مفهوم الاقتصاد الوطني الجديد المبني على الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

وأضاف حيدر اننا اليوم نعمل وفق استراتيجية بدأت من الاتصالات و الحوسبة مروراً إلى الذكاء الاصطناعي، لنمكّن من خلالها المؤسسات ورواد الأعمال في الكويت من بناء وتشغيل نماذجهم الخاصة للذكاء الاصطناعي محلياً ضمن أعلى معايير الأمان والحوكمة. هذه البنية الجديدة ستخلق اقتصاداً أكثر كفاءة واستدامة واستحداث فرص وأفاق جديدة، وتجعل الكويت في مقدمة مصاف الدول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كطاقة جديدة تقود نحو النمو والتحول الرقمي۔

الشراكات الاستراتيجية

ومن جانبها قالت مدير إدارة اول الشئون الخارجية والمشاريع الاستراتيجية والابتكار في شركة Ooredoo الكويت نوف مساعد المشعان نفخراليوم بإطلاق أول مركز بيانات مدعم بالذكاء الاصطناعي داخل دولة الكويت،ونؤكد من جديد أن هذا الإنجاز هو ثمرة مسار طويل من الشراكات الاستراتيجية بين Ooredoo والقطاعين الحكومي والخاص.كما حرصنا على أن تكون رؤيتنا التقنية متكاملة مع رؤية دولة الكويت 2035، التي تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي متطور قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.

وأضافت المشعان ان هذا المشروع لم يأتِ وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة مدروسة ومتكاملة لتسريع تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، عبر استثمارات استراتيجية وشراكات وطنية ودولية كبرى أبرزها شراكة مجموعة ooredoo مع شركة NVIDIA العالمية، التي مكّنتنا من بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي والحوسبة المحلية الآمنة، لتكون Ooredoo اليوم في مقدمة الشركات التي تدعم التحول التكنولوجي في الكويت والمنطقة.

وأكدت المشعان بأننا نؤمن أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال التعاون و المساهمة الفاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، ولهذا نعتز بعلاقاتنا الاستراتيجية بشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص الذين شاركونا في مشاريع وطنية محورية من تطوير المحتوى الرقمي والإعلامي، إلى حلول المدن الذكية، ومبادرات البنية التحتية المتقدمة. هذه الشراكات ليست فقط إنجازات تقنية، بل تجسيد حقيقي لمفهوم الشراكة الوطنية التي توحد الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكار، والتزام Ooredoo بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هو التزام استراتيجي طويل الأمد كما اننا لا نعمل بمعزل عن بيئة الكويت الرقمية، بل نعتبر أنفسنا جزءاً أساسياً من نسيجها الاقتصادي والتنموي. واليوم، مع هذا التحول الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، نثبت أن Ooredoo لم تعد فقط مزوداً للخدمات، بل شريكاً وطنياً حقيقياً في بناء اقتصاد الدولة الجديد.

