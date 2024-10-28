بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 84 فلساً

الشيخ محمد بن عبدالله أل ثاني : ثقتنا كبيرة في قدرة فريقنا على تطوير استراتيجيتنا و الحفاظ على المسار المستدام

عبدالعزيز البابطين : Ooredoo تلعب دور محوري في دعم تطوير البنية التحتية و التقنية لمشاريع الدولة

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت اليوم الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، عن نتائجها المالية في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8% لتصل إلى 527 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 486 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 3 202. وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء التجاري الإيجابي المستمر في الكويت وتونس والجزائر والمالديف.

202. وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء التجاري الإيجابي المستمر في الكويت وتونس والجزائر والمالديف. ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 26.4 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 25.2 مليون عميل لنفس الفترة من سنة 3 202.

مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ مليون عميل لنفس الفترة من سنة 202. ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 6 % ليصل إلى 194 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 184 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 3 202.

% ليصل إلى مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 202. انخفض صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ليصل إلى 42 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 81 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 3 202. ويعزى هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى الأثر المالي الناتج عن قضية التعرفة التنظيمية التي تم كسبها ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " CITRA " مما أدى إلى تحقيق مكاسب بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2023 . وباستبعاد الأثر المالي سالف الذكر، سيكون صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 13% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

202. ويعزى هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى الأثر المالي الناتج عن قضية التعرفة التنظيمية التي تم كسبها ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " " مما أدى إلى تحقيق مكاسب بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2023 وباستبعاد الأثر المالي سالف الذكر، سيكون صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 13% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 84 فلساً في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 162 فلساً لنفس الفترة من سنة 3 202, ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى نفس التأثير المذكور أعلاه المتعلق بقضية التعرفة التنظيمية.

صرّح الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً:

"حافظت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة على زخمها التجاري القوي حيث تمكنت من تحقيق نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 في كافة المجالات والمقاييس الرئيسية.

ارتفعت الإيرادات الموحدة خلال الفترة بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 527 مليون دينار كويتي، وجاءت هذه النتيجة مدعومة بأداء تشغيلي قوي في كل من الكويت وتونس والجزائر والمالديف.

لقد حصدنا خلال هذه الفترة ثمار الاستثمارات التي قمنا بها في شبكتنا لتعزيز وتحسين تجربة العملاء في التعامل مع Ooredoo، حيث نما حجم قاعدة عملائنا بنسبة 5% لتصل إلى 26.4 مليون عميل خلال الفترة، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال الاستمرار في الابتكار ووضع احتياجات العملاء في طليعة اهتماماتها.

استمرت ربحية Ooredoo في النمو خلال هذه الفترة حيث ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 194 مليون دينار كويتي ، وبلغ صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 42 مليون دينار كويتي. كما ارتفع الربح الموحد للسهم إلى 84 فلس للأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.

لدينا ثقة كبيرة في التزام وقدرة فريقنا على تطوير استراتيجيتنا وتعزيز مسيرة أوريدو حفاظا على مسارها المستدام وقدرتها على مواصلة زخمها وتحقيق نمو مربح في المستقبل."

في تعليق له على النتائج المالية، قال عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت:

"بصفتنا مزوداً رائداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت والأسواق الأخرى التي نخدمها، نسعى باستمرار لدفع حدود الابتكار. نحن لا نكتفي بالاستجابة للتطورات الرقمية، بل نتوقعها، ونعمل على تقديم أحدث الخدمات والحلول المتقدمة لعملائنا."

وأضاف البابطين: "تميزنا في السوق يضعنا في موقع الشريك المفضل للعملاء، والشركات، والحكومات على حد سواء. نحن نلتزم بفهم احتياجات عملائنا المتطورة، مما يدفعنا لتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات العصر الرقمي. وبفضل شبكتنا القوية من الجيل الخامس.

وأردف قائلاً: "لقد أحرزنا تقدماً ملموساً في تجاربنا لشبكات الجيل الجديد (5.5G) في الكويت، وهو استثمار محوري سيمكّن الشركات من الاستفادة من التقنيات التحويلية مثل إنترنت الأشياء والحلول السحابية. هذا التطوير في البنية التحتية يعزز فرص نموOoredoo ، ويؤسس أيضاً لتقدم تقني للكويت. ومع التزامنا برؤية الكويت 2035، نساهم في تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي ودولي، وندفع عجلة الابتكار وتنويع الاقتصاد."

ويبرز دور Ooredoo في دعم التنمية المستدامة في الكويت من خلال مبادراتها البيئية وجهودها لبناء مستقبل أفضل، حيث تركز على إطلاق حلول طاقة بديلة، مثل مبادرتها لتأسيس محطات تعمل بالطاقة البديلة.

وتابع: "في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ظلت Ooredoo الكويت ثابتة في مهمتها لتقديم اتصال استثنائي وتجربة عملاء فريدة، وقيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة. وقد حققنا خلال هذه الفترة نتائج مالية قوية بإيرادات بلغت 196 مليون دينار كويتي.

وفيما يتعلق بنظرة الشركة المستقبلية، قال البابطين: "من الضروري التأكيد على التطورات الكبيرة التي تحدث في المنطقة، لا سيما في المشاريع الحكومية الكبرى، حيث تلعب Ooredoo دوراً محورياً في دعم هذه التحولات من خلال تطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لمثل هذه المبادرات. نحن جاهزون لتقديم الخبرات والحلول الرقمية التي تواكب تطلعات الكويت نحو تحقيق اقتصاد متنوع."

واختتم البابطين قائلاً: "إن مسيرة التحول الرقمي لدينا لا تزال تدفع بنجاحنا، حيث تعزز مرونتنا وقدرتنا على استغلال فرص السوق المحلي، وتضمن لنا نمواً مستداماً وعوائد مجزية. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل استكشاف الفرص الاستراتيجية التي تعزز من قيمة أصحاب المصلحة، مما يعزز من مكانتنا كقائد في هذه الصناعة. ويعكس نمو هذا الربع نجاح استثماراتنا في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، بفضل جهود وتفاني موظفينا الذين كانوا عنصراً أساسياً في تحقيق إنجازاتنا."

"في المضي قدماً، يظل تركيزنا على تحقيق الكفاءة التشغيلية والأهداف الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهدافنا المالية لعام 2024 وترسيخ ريادتنا في قطاع الاتصالات."

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي للمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

استقرت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت على 2.9 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 6٪ لتصل إلى 196 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 185 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51٪ ليصل إلى 51 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 60 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمرة واحدة بقيمة تقارب 7.5 مليون دينار كويتي, تم زيادته تماشياً مع سياسة الشركة. تواصل الشركة الابتكار من خلال تقديم حلول جديدة للعملاء بما في ذلك بطاقات e-SIM للتجوال العالمي وإنترنت منزلي مدعوم بتقنية 5G، للحفاظ على موقعها التنافسي في السوق وتعزيز نموها.

Ooredoo – تونس

استقرت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس على 7.0 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 96 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 92 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13% ليصل إلى 40 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 35 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023.

Ooredoo – الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 10% لتصل إلى 14.5 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 177 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 152 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 24% ليصل إلى 76 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 62 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023.

Ooredoo - فلسطين

ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 8٪ لتصل إلى 1.5 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 25 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 26 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% ليصل إلى 10 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. واستمر أداء Ooredoo فلسطين بالتأثر سلباً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة في غزة.

على الرغم من صعوبة الوضع , أظهرت Ooredoo فلسطين قدرتها على الصمود من خلال دعم عملائها وضمان استمرارية تواصلهم عن طريق توفير باقات مجانية متكاملة تشمل خدمات صوتية وبيانات 2G وذلك كمساعدات إنسانية لضمان تواصل الناس.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 2% لتصل إلى 399 ألف عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 6٪ لتصل إلى 33 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3٪ ليصل إلى 17 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: www.ooredoo.com.kw

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 1.065 دينار كويتي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.5 مليار دينار كويتي.

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