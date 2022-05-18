الكويت، مدينة الكويت: حصلت Ooredoo للاتصالات، على ترخيص خدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لتكون الأولى من نوعها في الكويت التي تحصل على مثل هذا الترخيص، ما يتيح لها تخزين بيانات الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة سحابيا. وحصلت Ooredoo على هذا الترخيص ضمن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الملزم للجهات الحكومية في دولة الكويت من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA).

يأتي هذا في وقت تعتبر فيه الحوسبة السحابية من الثورات التقنية الحديثة والمهمة لتسهيل اجراءات الأعمال واتاحتها للمؤسسات والأفراد ليتسنى للقطاع العام في الكويت الاستفادة منها لتكون سباقة في هذا المجال اقليميا وعالميا.

وفي تصريح له ، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين: إننا نفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مركز بيانات Ooredoo منذ اطلاقه في عام 2017 والذي تم تصميمه بأعلى المقاييس ليعتبر أول مركز تجاري يحصل على شهادة Tier 3 في الكويت كونه الوحيد من نوعه على مستوى الدولة. كما أننا حريصون كل الحرص على ادارة البيانات في هذا المركز بكل دقة وكفاءة من قبل طاقم عمل متخصص يتمتع كل منهم بمهارات عالية.

وأضاف البابطين: تم بناء مركز بيانات Ooredoo بأعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات لتوفير خدمة الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، فنحن نعتبر المركز الوحيد الذي يوفر الإنترنت الثابت والمضمون دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع من أي مكان بالعالم بكل امان وسرية. فقد نجحنا في توفير وتقديم خدماتنا على مدى 1250 يوم متواصل بأعلى أداء وبدون انقطاع و بمعدل 99.999%، مايؤكد التزام الشركة بأن تكون هي الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي تلبي احتياجات الشركات بشكل خاص ما يجعلها الشركة المفضلة للعملاء الذين يبحثون عن مثل هذه الحلول."

واختتم البابطين " إن هذه الانجازات نتيجة مباشرة لاستراتيجية Ooredoo الطموحة والتي تتضمن توفير حلول رقمية غير منقطعة لعملائها وتهدف لإثراء تجربتهم الرقمية. فنحن نفخر بتفانينا المستمر وتقديمنا أحدث الخدمات التي تستفيد منها العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما مكننا من كسب ثقة كبرى الشركات في الكويت. و نحن نسعى دائما لتبوأ الموقع الريادي و الاستمرار بتقديم ما يحتاجه عملائنا من خدمات متكاملة تلك الخاصة بقطاع الأعمال والتي ستدعمهم في مسيرة التحول الرقمي الخاصة بكل منهم."

من الجدير بالذكر أن Ooredoo الكويت تنفرد بتقديم أنظمة الربط السلكي واللاسلكي عن طريق شركة فاست للإتصالات حيث باستطاعة عملاء مركز البيانات الاستفادة من شتى الخدمات المضافة والفريدة والتي تساهم بربط آمن وسهولة الاتصال بين المواقع بأنظمة تشفير عالية الجودة بدلا من البرامج (Network Layer vs Application layer). وتعتبر آوريدو المزود الوحيد في دولة الكويت لهذا النوع من أنظمة الربط والتشفير.

والمركز مجهز بالكامل لتقديم تجربة استثنائية في الخدمات والحلول مثل خدمات الاستضافة المدارة، CPE ، الخدمات السحابية ، NOC و SOC، وأكثر من ذلك بكثير.

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معلومات عن Ooredoo الكويت:

تعود بدايات شركة Ooredoo الكويت إلى شهر ديسمبر من عام 1999 عندما انطلقت كثاني مشغل للاتصالات يوفر أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي. واليوم، تعد Ooredoo الكويت شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، و Ooredoo فلسطين.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw