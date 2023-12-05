-الصفقة سينجم عنها إطلاق أكبر شركة أبراج في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

-من المتوقع أن تحقق شركة الأبراج إيرادات معدل التشغيل بنحو 500 مليون دولار

-الاتفاقيات تشمل دمج 30 ألف برجاً في قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس

-نموذج التشغيل المستقل سيوفر بنية تحتية خاملة مقدمة كخدمة.. ويدعم تقليل الأثر الكربوني للمنطقة

الدوحة- الكويت- أعلنت Ooredoo ش.م.ق.ع ("Ooredoo")، ورمز تداولها "ORDS"، ومجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN )؛ عن التوقيع على اتفاقيات نهائية بين مجموعة Ooredoo ومجموعة زين وشركة(“TASC”) TASC Towers Holding لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.

وستضم شركة الأبراج الموسعة نحو 30,000 برج، وبقيمة تقديرية حالية مجمعة للمشروع تبلغ نحو 2.2 مليار دولار أمريكي. وستمتلك Ooredoo وزين حصص متساوية تبلغ 49.3% لكل منهما في الشركة المعاد هيكلتها، وذلك عبر عملية معادلة للأصول والنقد. في حين سيحتفظ مؤسسوTASC بالحصة المتبقية، من خلال Digital Infrastructure Asset LLP، وسيقومون بإدارة عمليات الشركة.

ومن المتوقع أن تحقق شركة الأبراج المعاد هيكليتها إيرادات معدل التشغيل تصل إلى نحو 500 مليون دولار أمريكي مع أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بعد الإيجار تزيد على 200 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد استكمال متطلبات إغلاق الصفقة في جميع الدول ومنها قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس، ويدعم هذا الوضع المالي الآفاق الواعدة والربحية لشركة الأبراج المعاد هيكلتها.

وستكون رئاسة مجلس إدارة شركة الأبراج بالمداورة بين Ooredoo و"زين"، تبدأ بـ بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة وعزيز العثمان فخرو نائبا للرئيس.

ويعد توقيع هذه الصفقة إنجازاً كبيراً على طريق تحقيق الجوانب الرئيسية لاستراتيجيات Ooredoo و"زين" والتي تركز على مواصلة التطوير لتصبحا شركات اتصالات ذكية، وإنشاء محفظة تركز على القيمة. كما تؤكد الصفقة على التزام Ooredoo و"زين" وTASC لتحقيق النمو والقيمة للمساهمين.

وفي تصريح مشترك، قال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo؛ وبدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين؛ وإياد مظهر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TASC Towers Holding: "تعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاق مشتركة لمرحلة مميزة لعملياتنا، حيث ستسهم في تأسيس أكبر شركة أبراج مستقلة في المنطقة، كما أنها سترسخ موضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خارطة أبراج الاتصالات في العالم، وستجعل من المنطقة لاعباً أساسياً في قطاع الاتصالات العالمي".

وأوضحوا في البيان المشترك: "إننا نتوقع تحقيق آثاراً إيجابية واسعة النطاق لأسواق المنطقة تشمل تعزيز خطط النمو الاقتصادي، وتسريع مشاريع تحديث قطاع الاتصالات وما يتعلق به من تطورات تقنية، والتي تزداد أهميتها على الصعيد العالمي".

وأضافوا: "ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين، كما تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة، وتسهم في تحقيق رؤيتنا في إعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطاً لمجتمعاتنا في المنطقة".

وبصفتها شركة أبراج مستقلة تستفيد من الأصول المشتركة لكل من مجموعة Ooredoo و"زين"، فإن TASC ستوفر بنية تحتية خاملة مقدمة للخدمة تحت مظلة نموذج شراكة، ما يتيح فرصاً غير مسبوقة لجميع مشغلي شبكات الجوال ويوفر لهم بديلاً يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة.

ويتمتع نموذج الشراكة هذا بالقدرة على تلبية احتياجات مشغلي شبكات الجوال الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الكربون وتلبية احتياجات المواقع التي تسجل أرقام نمو من خانتين في مجال استهلاك البيانات في المنطقة.

وستحتفظ كل من Ooredoo وزين ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما.

وسيكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعاً للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات، مع توقعات بإغلاق أولى هذه الاتفاقيات في العام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عُمان ستتبع إجراءات مستقلة.

وكانت "مورجان ستانلي" هي المستشار المالي الحصري لمجموعة Ooredoo، في حين كانت "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" المستشار المالي الحصري لكل من مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding في هذه الصفقة، كما كانت "دي إل إيه بايبر" المستشار القانوني لمجموعة Ooredoo، و"هيربيرت سميث فريهيلز" و"نورتون روز فولبرايت" المستشار القانوني لكل من مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding. كما كانت "شيرمان آند ستيرلنغ" ("إس آند إس") المستشار القانوني لشركة Digital Infrastructure Asset LLP.

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

نبذة عن "زين":

"زين" من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات، ويعود تاريخ تأسيسها للعام 1983 كأول شركة اتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز، بفضل تواجدها في 7 بلدان، إذ تقدم خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى أكثر من 52 مليون عميل فعال، كما في 30 سبتمبر 2023.

تقدم مجموعة "زين" خدماتها في أسواق الكويت، مملكة البحرين، المملكة السعودية، المملكة الأردنية، العراق، السودان، جنوب السودان، بالإضافة إلى المغرب من خلال امتلاكها حصة 15.5 % في شركة إنوي في المملكة المغربية.

تقود شركة ZainTECH- مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة - المزود الإقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشاريع التحول الرقمي للعملاء من الشركات والمؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر توفير مركز للتميز والحلول المدارة، وتعمل شركة "زين-عمانتل الدولية" (ZOI) - مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة - في مجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات، حيث أحدثت ثورة في مجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات عبر توفير سلسلة من الحلول والخدمات، وإتاحة مستوى جديد من الدعم وجودة الخدمة لعملائهما في جميع الأسواق العالمية.

تعتبر زين نفسها شريكا رئيسيا للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، فهي بخلاف أنها تلتزم بتقديم مستوى عالمي لخدمات الاتصالات المتنقلة فهي ملتزمة بواجباتها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما أنها تسعى إلى أن تسهم مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إحداث تأثير ايجابي في حياة الشعوب.

إن العلامة التجارية "زين" مملوكة كليا لشركة الاتصالات المتنقلة - زين (ش م ك ع) المدرجة في بورصة الكويت رمز التداول : (ZAIN) لمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني:

نبذة عن TASC:

هي أكبر شركة أبراج مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . تقوم الشركة ببناء وامتلاك وتشغيل البنية التحتية الخاملة

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني : www.tasctowers.com