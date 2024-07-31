نمو صافي الربح المعدل بنسبة 14%

الدوحة، قطر : أعلنت Ooredoo (ش.م.ق.ع)، ورمز تداولها ORDS، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

المؤشرات المالية للنصف الأول من عام 2024

نمو الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 11.8 مليار ر.ق

زيادة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% لتصل إلى 5.1 مليار ر.ق

زيادة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 43% بزيادة تبلغ نقطة مئوية واحدة

صافي الربح المعدل يصل إلى 1.9 مليار ر.ق بزيادة بنسبة 14%

بلغ الإنفاق الرأسمالي 1.0 مليار ر.ق

نمو التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة 6% ليصل إلى 4.1 مليار ر.ق

بلغت قاعدة العملاء (متضمنة عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) باستثناء ميانمار) 150.6 مليون عميل

باستثناء ميانمار) 150.6 مليون عميل المجموعة تسير على طريق تحقيق أهدافها المالية لعام 2024

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: "حقّقت مجموعة Ooredoo نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2024، إذ حققت الإيرادات نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 11.8 مليار ر.ق، مع ارتفاع ملموس في صافي الربح المعدل بنسبة 14%. وشكل كل من استثمارنا المستدام في شبكاتنا، ومكانتنا الراسخة في السوق، والتزامنا بتوفير تجربة متميزة للعملاء، الأركان الأساسية التي دعمت هذا الأداء.

لقد استكملنا في شهر مايو عملية بيع Ooredoo ميانمار إلى شركة Nine Communication Pte، حيث تندرج هذه الخطوة في سياق ’الركن الذي يركز على القيمة‘ لاستراتيجيتنا وذلك من أجل ترسيخ مكانتنا السوقية الرائدة في الدول التي نعمل فيها.

وواصلت المجموعة تحقيق تقدم ملموس على صعيد استراتيجيتها المنضبطة التي تهدف إلى تحقيق القيمة عن طريق كفاءة العمليات والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية وذلك خلال تخطيها للتعقيدات التي يشهدها القطاع.

وسنواصل في الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار تحولنا إلى المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في المنطقة، التركيز على الكفاءة وتحقيق القيمة، مع تبني توجه مستقبلي لمواجهة آليات القطاع بقدرات مرونة وتكيف أكبر".

كما علّق السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: "استمر الزخم التجاري والتشغيلي القوي خلال النصف الأول من عام 2024 وأدى إلى تسجيل مجموعة Ooredoo لربع آخر من النمو على امتداد جميع مقاييسها المالية.

ونمت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 3% لتصل إلى 11.8 مليار ر.ق، كما سجلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 5.1 مليار ر.ق ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 43% بزيادة تبلغ نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو الأداء التشغيلي القوي في كل من العراق والجزائر وقطر وتونس والمالديف.

وأدى تركيزنا الراسخ على تحقيق الربحية إلى تحقيق صافي الربح المعدل لزيادة بنسبة 14% ليصل إلى 1.9 مليار ر.ق، في حين سجل التدفق النقدي الحر المعدل نمواً بنسبة 6% ليصل إلى 4.1 مليار ر.ق

وواصلت مجموعة Ooredoo تحقيق أولوياتها الاستراتيجية التزامن مع التقدم الملموس الذي سجلته خلال النصف الأول من العام، حيث قامت في شهر مايو باستكمال عملية بيع شركتها في ميانمار بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة. أما على صعيد التكنولوجيا المالية فقد قامت شركة التكنولوجيا المالية Ooredoo Financial Technology International (OFTI) بإطلاق تطبيق الخدمات المالية الجوالة walletii. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتأسيس شركة مراكز البيانات الجديدة "Mena Digital Hub" التي تعد شركة مركز البيانات المحايدة التابعة لنا.

كما قمنا بترسيخ المكانة الاستراتيجية لمجموعة Ooredoo في صدارة ابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع عملاقة التكنولوجيا NVIDIA حيث أصبحت المجموعة الشريك السحابي لها. ويعد هذا التعاون أول إطلاق رئيسي تقوم به شركة NVIDIA في المنطقة، ما يتيح لنا نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على امتداد مراكز بياناتنا، وتسريع عملية التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعود الفضل في تحقيق هذه الإنجازات إلى الجهود الدؤوبة لجميع الزملاء في Ooredoo وتفانيهم ومساهمتهم القيّمة.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة يمكننا القول بأننا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا لكامل العام، وسنواصل التزامنا بتحقيق الربحية في جميع عملياتنا مع قيامنا في ذات الوقت بتعزيز أولوياتنا الاستراتيجية بالتزامن مع تحولنا إلى المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في المنطقة".

نظرة استراتيجية

تواصل مجموعة Ooredoo الالتزام بالعمل وفقاً لاستراتيجيتها التي تتمحور حول خمسة أركان أساسية هي: توفير تجربة عملاء استثنائية، وتمكين طواقم عملنا ورعاية المواهب المتميزة، ودفع الابتكار بصفتنا شركة اتصالات ذكية، ومواصلة التطوير وتدعيم عملياتنا الجوهرية، وتعزيز محفظتنا التي تركز على القيمة.

وتحرص المجموعة على ترسيخ مكانتها كمزود رائد للبنية التحتية الرقمية في المنطقة من خلال تحولها إلى شركة اتصالات وبنى تحتية قابضة ذات هيكل أعمال متعدد وقليل المستويات، وتحسين نشر رأس المال، والتركيز التشغيلي من أجل تحقيق إيرادات أعلى للأصول في عمليات الاتصالات، والأبراج، ومراكز البيانات، وأعمال الكابل البحري، والتكنولوجيا المالية.

شركة الأبراج TowerCo

في ديسمبر 2023، أعلنت مجموعة Ooredoo ومجموعة زين وشركة TASC Towers Holding عن التوقيع على اتفاقيات نهائية لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة. وينصب التركيز الأساسي على إتمام الصفقة في كل سوق من الأسواق. ومن المتوقع إغلاق الصفقات خلال الأشهر الـ18-24 المقبلة.

مراكز البيانات

أعلنت مجموعة Ooredoo عن تأسيس شركة مراكز البيانات الجديدة "Mena Digital Hub" التي تعد شركة مركز البيانات المحايدة التابعة لها. وقمنا في النصف الأول من عام 2024 بفصل مراكز البيانات في كل من قطر وتونس، في حين تم فصل مركز البيانات في الكويت في يوليو 2024. وتم إدراج مراكز البيانات هذه تحت كيان مراكز البيانات الجديد والمستقل والمتخصص. ومن المتوقع استكمال فصل أصول مراكز البيانات في الأسواق الأخرى للمجموعة في وقت لاحق من العام الجاري 2024.

وتخطط "Mena Digital Hub" لتوسيع قدرتها إلى أكثر من 120 ميجاوات وذلك من خلال استثمار مليار دولار أمريكي على المديين المتوسط والطويل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق تطور ملموس حتى الآن في هذا الإطار. ويشمل ذلك بناء جيل جديد من مراكز البيانات المحايدة والمستدامة والموفرة للطاقة في مناطق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت مجموعة Ooredoo اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة NVIDIA لتعزيز التحول الرقمي والابتكار في المنطقة. وسيوظف هذا التعاون منصة الذكاء الاصطناعي المتطورة لشركة NVIDIA ومن ضمن ذلك البنية التحتية والأدوات والبرمجيات. وبصفتها الشريك السحابي لشركة NVIDIA ستقوم مجموعة Ooredoo بنشر الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA Tensor Core في مراكز بياناتها لتحسن القدرات التكنولوجية وترسيخ مكانة المجموعة في صدارة التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وبهدف دفع عجلة التحول في البنى التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسريع تحقيق الأولويات الاستراتيجية، فقد قامت مجموعة Ooredoo بتعيين سونيتا بوتس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة مراكز البيانات الجديدة "Mena Digital Hub".

التكنولوجيا المالية

واصلت شركة Ooredoo الدولية للتكنولوجيا المالية Ooredoo Financial Technology International (OFTI)، شركة التكنولوجيا المالية القابضة المملوكة بالكامل من قبل المجموعة، تحقيق إنجازات كبيرة في دفع عجلة التكامل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصلت شركة OFTI في الربع الثاني من عام 2024 على ترخيص "المدفوعات المقدمة كخدمة" (PSP) في عُمان، حيث أطلقت عملياتها في مرحلة تجريبية تشمل الأصدقاء وأفراد العائلات.

وتقدمت المجموعة بطلبات الحصول على تراخيص مماثلة في كل من الكويت والعراق وتونس في عام 2024.

كما أطلقت المجموعة تطبيق walletii من Ooredoo عُمان، والذي يعد أول تطبيق جوال للخدمات المالية يوفر سوقاً للتحويلات المالية يمكّن المستخدمين (سواء كانوا من عملاء Ooredoo أو غيرها) من إتمام المدفوعات وإرسال واستلام الأموال محلياً ودولياً.

وتهدف OFTI إلى بناء سوق متكامل من خلال تطبيق walletii الجوال للخدمات المالية بهدف الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة في سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي تمكين الأفراد والشركات مالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استكمال بيع Ooredoo ميانمار

تم استكمال بيع Ooredoo ميانمار في 31 مايو 2024. وتم شرح المعلومات المتعلقة بالاعتبارات والمكاسب الصافية المسجلة من إتمام البيع بمزيد من التفصيل في البيانات المالية الموحدة لمجموعة Ooredoo (الإيضاح 7).

ويندرج بيع Ooredoo ميانمار في إطار استراتيجية المجموعة الهادفة إلى أن تكون مزود خدمات الاتصالات الرائد في الأسواق التي تعمل بها.

نظرة على الأداء المالي

الإيرادات

سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 11.8 مليار ر.ق (مقارنة بـ11.4 مليار ر.ق خلال النصف الأول من عام 2023) وذلك بفضل استمرار الأداء التشغيلي القوي والزخم التجاري الإيجابي في كل من العراق والجزائر والكويت وتونس والمالديف. وتمت معادلة هذا النمو جزئياً بالانخفاض في الإيرادات في قطر وعُمان.

الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين

شهدت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 5.1 مليار ر.ق. كما تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال النصف الأول من عام 2024 بنقطة مئوية واحدة ليصل إلى 43%.

وساهمت كل من شركات المجموعة في العراق والجزائر وقطر وتونس والمالديف في تحسين ربحية المجموعة.

صافي الربح

حققت المجموعة نمواً من خانتين في صافي الربح المعدل بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.9 مليار ر.ق (مقارنة بـ1.6 مليار ر.ق خلال النصف الأول من عام 2023). وتمت معادلة صافي الربح المعدل بأثر سعر الصرف، وانخفاض القيمة، والعناصر الاستثنائية.

ووصل صافي الربح المسجل إلى 1.9 مليار ر.ق (مقارنة بـ1.8 مليار ر.ق خلال النصف الأول من عام 2023)، أي بزيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.

الإنفاق الرأسمالي

سجل الإنفاق الرأسمالي زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.0 مليار ر.ق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بتوسيع الاستثمارات في الجزائر والعراق وقطر وتونس والكويت.

التدفق النقدي الحر

واصل التدفق النقدي الحر تحقيق نمو قوي بفضل الأداء القوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. وسجل التدفق النقدي الحر المعدل زيادة بنسبة 6% ليصل إلى 4.1 مليار ر.ق، بفضل زيادة مساهمة كل من العراق وقطر والجزائر وتونس والمالديف.

الدين

حافظت مجموعة Ooredoo على وضع مالي وسيولة قوية وعلى تصنيف استثماري مرتفع وقوي. وبحلول 30 يونيو 2024، بلغ معدل صافي دين/إيرادات وأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للمجموعة 0.6× والذي يقل عن المعدل المحدد من قبل مجلس الإدارة والذي يتراوح ما بين 1.5× و 2.5×.

بالإضافة إلى ذلك، واصل الوضع المالي للمجموعة تمتعه بالحماية من مخاطر أسعار الفائدة، إذ أن نحو 97% من الديون هي بأسعار فائدة ثابتة، كما تمتلك المجموعة سيولة قوية مع احتياطيات نقدية تبلغ 11.0 مليار ر.ق (صافي النقد المقيد) وتسهيلات غير مسحوبة تبلغ 5.2 مليار ر.ق.

قاعدة العملاء

انخفض حجم قاعدة عملاء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق (بزيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق باستثناء قاعدة العملاء في ميانمار) ليصل إلى 49.7 مليون عميل.

ومع احتساب عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) فقد وصلت قاعدة العملاء إلى 150.6 مليون عميل، أي بزيادة بنسبة 2% (باستثناء ميانمار).

التوجيهات

تمضي مجموعة Ooredoo بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المالية لعام 2024، ومن المتوقع أن يبقى هدف الإيرادات مستقراً، في حين من المتوقع أن يبقى هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين عند المستوى المنخفض 40%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي المخطط لكامل العام إلى 3.5 مليار ر.ق وذلك مع توسع الإنفاق خلال النصف الثاني من العام.

نظرة على الأداء التشغيلي لشركات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024

الشرق الأوسط

Ooredoo قطر

انخفضت الإيرادات المسجلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3,579 مليون ر.ق. وتجدر الإشارة إلى أن النصف الأول من عام 2023 كان قد شمل إيرادات من مراكز البيانات، وعقود الشركات خلال كأس العالم 2022، وإيرادات مشروع لمرة واحدة. وبإجراء معادلة وفقاً للعناصر المذكورة فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 1% عن العام السابق بسبب انخفاض إيرادات قطاع الجوال والخدمات الثابتة والأجهزة.

وحققت الأرباح المسجلة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,900 مليون ر.ق متأثرة بصورة أساسية بمخصصات دين معدوم لمرة واحدة خلال النصف الأول من عام 2023. وبإجراء المعادلة فقد زادت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بخمس نقاط مئوية ليصل إلى 53%.

وأنهت Ooredoo قطر النصف الأول من عام 2024 بقاعدة عملاء تضم 3.0 مليون عميل، بزيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق ومدعومة بالتحسينات المتواصلة لعروض القيمة والابتكارات الرقمية.

Ooredoo الكويت

واصلت الشركة الأداء القوي لعملياتها وسجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,571 مليون ر.ق. واستمرت إيرادات الخدمات في الارتفاع بفضل الاستخدام المتنامي للبيانات والخدمات الرقمية.

وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 406 مليون ر.ق مع تراجع في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بخمس نقاط مئوية ليصل إلى 26%. ويعود هذا الانخفاض إلى تخصيص ديون معدومة لمرة واحدة والتي نتجت خلال الربع الأول من عام 2024. وبإجراء معادلة وفقاً لتخصيص الديون المعدومة لمرة واحدة فإن الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال النصف الأول من عام 2024 قد ارتفعت بنسبة 3%.

وسجلت Ooredoo الكويت نمواً في قاعدة العملاء مع حلول نهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.9 مليون عميل.

Ooredoo عُمان

تواصلت المنافسة الشديدة في قطاع الجوال الأمر الذي فرض ضغوطاً على إيرادات خدمات الجوال لشركة Ooredoo عُمان ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,198 مليون ر.ق.

وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 555 مليون ر.ق متأثرة بالإيرادات المنخفضة للخدمات وإجمالي الربح وارتفاع التكاليف التشغيلية. في حين انخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل طفيف بنقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 46%.

وانخفضت قاعدة العملاء بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل في نهاية النصف الأول من عام 2024 إلى 2.9 مليون عميل.

آسياسل – العراق

سجلت آسياسل أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2024 مع زيادة من خانتين في الإيرادات بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2,486 مليون ر.ق. وكان هذا النمو مدعوماً بإضافة عملاء وبمستويات التبني الأكبر لخدمات البيانات التي ساهمت في أداء أفضل في قطاع البيانات.

وسجلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,176 مليون ر.ق مع تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 47%.

ونمت قاعدة العملاء بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 18.3 مليون عميل.

Ooredoo فلسطين

على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، فقد تمكنت Ooredoo فلسطين من دعم عملائها وضمان بقائهم على اتصال. ونمت قاعدة العملاء بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.5 مليون عميل.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 198 مليون ر.ق، كما تراجعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 77 مليون ر.ق، متأثرة بالظروف الصعبة وحركة أسعار الصرف الأجنبي. فيما وصل هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للنصف الأول من عام 2024 إلى 39%.

شمال أفريقيا

Ooredoo الجزائر

واصلت Ooredoo الجزائر الزخم القوي لأدائها محافظة على زيادة من خانتين في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين.

ونمت الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,345 مليون ر.ق مستفيدة في ذلك من ارتفاع إيرادات البيانات والخدمات الرقمية والمدعومة بالشبكة المحسنة عالية الجودة.

وأدى النمو القوي في الإيرادات إلى تحسن الربحية حيث بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 563 مليون ر.ق بزيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع تحسن في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنقطتين مئويتين ليصل إلى 42%.

وسجلت Ooredoo الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً بنسبة 5% في قاعدة عملائها مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 13.7 مليون عميل. وأثر التكثيف المستمر للشبكة بشكل إيجابي على رضا العملاء والأداء التجاري.

Ooredoo تونس

سجلت العمليات أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2024 مع زيادة في الإيرادات والربحية ومواصلة الاستثمار في عدد من مجالات الأعمال الرئيسية.

ونمت الإيرادات بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 731 مليون ر.ق مدعومة باستثمار استراتيجي في الخدمات الثابتة.

وأدى النمو الجيد في الإيرادات والضوابط القوية على التكاليف إلى تحسن أداء الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين والتي سجلت زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 297 مليون ر.ق، في حين تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بست نقط مئوية ليصل إلى 41%. وشملت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين والهامش خلال النصف الأول من عام 2023 ديوناً معدومة استثنائية، وبالمعادلة وفقاً لها فإن نسبة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين زادت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

وبقيت قاعد العملاء ثابتة عند 6.9 مليون عميل.

آسيا

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)

أعلنت IOH، المحتسبة على أنها شركة مشتركة، بتاريخ 30 يوليو 2024 عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 (IOH). وسجلت الشركة نمواً قوياً مقارنة بالعام السابق في جميع المعايير الرئيسية: إذ سجلت نمواً بنسبة 13% في الإيرادات، ونمواً بنسبة 18% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، كما سجل هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بنقطتين مئويتين ليصل إلى 48%.

Ooredoo المالديف

حققت Ooredoo المالديف خلال النصف الأول من عام 2024 أداءً قوياً مع زيادة في الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 259 مليون ر.ق بفضل الأداء القوي في قطاع الجوال.

وتم تسجيل نمو في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 4% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 138 مليون ر.ق بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات. من جانبه تراجع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنقطتين مئويتين ليصل إلى 54% بسبب زيادة تكاليف الشبكات.

ونمت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق لتصل في نهاية النصف الأول من عام 2024 إلى 402 آلاف عميل.

معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 9 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2023، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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