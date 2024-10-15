دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن شراكة استراتيجية مع كليات التقنية العليا (HCT) لإطلاق مشروع " OneHCT "، لتحويل مركز الاتصال التابع كليات التقنية العليا إلى مركز رقمي وتطويره وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. وجاء الإعلان خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، وتشارك فيه "دو" لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها المستقبلي الطموح "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة.

ويعد مشروع "OneHCT "، مبادرة شاملة تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى إعادة تصميم وتحديث مركز الاتصال الخاص بكليات التقنية العليا، ليصبح مركز خدمة متكامل ومتعدد القنوات. يشمل نطاق العمل دمج المركز مع الموقع الالكتروني لكليات التقنية العليا ، وبناء قاعدة بيانات معرفية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مرحلة تجريبية لضمان سير العمليات بكفائة للكثر من 80 خدمة. ستتم عمليات التحسين المستمر من خلال تحليل الأداء والتدريب المنتظم ، لضمان أن مركز الاتصال الخاص بكليات التقنية العليا يحقق أعلى معايير التميز في تقديم الخدمة.

وذكر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: أن التعاون مع "دو " في تنفيذ مشروع " " OneHCT يأتي بهدف تحقيق رؤية الكليات على مستوى التحول الرقمي المؤسسي وتطوير منصة تواصل موحدة وفاعلة تجمع كافة الخدمات والتي تستهدف مختلف شرائح المتعاملين من طلبة وخريجين وأولياء أمور و مزودي خدمات وغيرهم من الأطراف المعنية ، وفق معايير تضمن الجودة والسرعة وتعزز المتابعة والتقييم والتطوير المستمر، وفق الاحتياجات المستقبلية، مشيراً الى أن هذا التعاون مع "دو" سيدعم استثمار خبراتها في إدارة مراكز الاتصال وتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات المعمول بها في هذا المجال والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويمثل مشروع "One HCT" خطوة هامة لكليات التقنية العليا، ويضعها في طليعة التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين "دو" وبين مؤسسة"Teleperformance" ، التي تقدم أفضل الخبرات في مجال إدارة المشاريع وتنفيذ الحلول التكنولوجية المتطورة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو": "نحن سعداء بالتعاون مع كليات التقنية العليا في هذا المشروع التحولي. من خلال الاستفادة من خبرتنا التكنولوجية، نسعى إلى إحداث ثورة في تجربة مركز الاتصال التعليمي، ووضع معايير جديدة لتميز الخدمة. تسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا المشترك بالابتكار وتقديم خدمة استثنائية."

ويعمل المشروع على تطوير خدمات مركز الاتصال التعليمي بأسلوب غير تقليدي، من خلال إعادة تصميم التطبيقات والأنظمة التقنية لضمان التكامل بينهما، بحيث لا تقتصر خدمات المركز على تلبية الاحتياجات الحالية لكليات التقنية العليا فحسب، بل يعزز قدرتها على تطوير ودمج تحسينات مستقبلية بما يضمن التطوير المستمر للخدمات.

من جانبه أوضح محمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، أن مشروع "One HCT" مع "دو" يهدف لإحداث نقلة نوعية في خدمات مركز الاتصال ،ليكون بمثابة منصة متكاملة للخدمات الذاتية والمؤتمتة، وذلك لضمان تجربة تواصل فعالة وناجحة للمتعاملين مع الكليات وفق المعايير العالمية ، مشيراً الى أنه ومنذ بدء العمل على المشروع ، تم تأسيس مركز اتصال في مقر الكليات بدبي، وتم تجهيزه وفق معايير الجودة والكفاءة والأمن والسلامة في بيئة العمل، وبما يدعم تحقيق آلية عمل مستدامة، وتم تهيئة الموظفين العاملين به على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل للتعامل بمهنية مع مختلف الخدمات و الفئات المستهدفة وفي مختلف الظروف، وبناء عليه تم تمديد ساعات العمل لتكون طوال أيام الأسبوع، لضمان الاستجابة لمتطلبات كافة المتعاملين على مدار اليوم.

وأضاف النعيمي، أن الكليات تسعى لتطبيق أحدث التقنيات المتقدمة في إدارة مركز الاتصال لتعزيز تجربة المتعاملين وجعلها أكثر سهولة وسرعة وفاعلية، وكمرحلة أولى تم توفير خدمات ذاتية للطلبة عبر مركز الاتصال وأخرى عبر خدمة واتساب بحيث يمكن للطالب الوصول للخدمة التي يريدها دون الحاجة للتواصل مع أي موظف، والمشروع يسير في مراحل تطوير وتقييم مستمرة .

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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