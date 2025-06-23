القاهرة: أعلنت شركة لاندمارك العقارية LMD، إحدى الشركات العقارية الرائدة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة، عن تسليم Business Quarter A ضمن مشروعها المتميز One Ninety في القاهرة الجديدة. يُمثل هذا الإنجاز أولى مراحل التشغيل الفعلي لمشروع One Ninety الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، مما يقوي مكانة المشروع كمركز متكامل يجمع بين الأعمال، المجتمعات، والثقافة.

تم تصميم Business Quarter ليكون مساحة عمل ديناميكية ومرنة، تدعم الإنتاجية والتعاون، وتوفر بيئة مجتمعية متكاملة للشركات. وقد أصبح Quarter A مقرًا جديدًا لعدد من الشركات العالمية، في مقدمتها بي دبليو سي الشرق الأوسط، التي نقلت عملياتها بالكامل والتي تضم أكثر من 900 موظف إلى One Ninetyوقد بدأت ان تباشر اعمالها بالفعل.

ويضم المبنى مساحات مبتكرة مثل حديقة عامة، غرفة يوغا وبيلاتس، مكتبة، وغرفة للأمهات، بالإضافة إلى سطح يحتوي على مناطق جلوس داخلية وخارجية، منطقة ألعاب، مكان لتقديم المشروبات والعصائر، مساحات مخصصة للراحة والإجتماعات.

وتجسيدًا لالتزام بي دبليو سي الشرق الأوسط و"LMD" بتحقيق الاستدامة، فإن المبنى يتضمن أحدث الأنظمة المتقدمة مثل Demand-Control Ventilation لتقليل استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إضاءة تعمل بمستشعرات الحركة، وعزل ضوضائي، وأنظمة تنقية هواء، ما يعزز التوجه نحو مكاتب صديقة للبيئة.

وصرح المهندس عمرو سلطان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :LMD "نفخر بتسليم Business Quarter A الذي يعد خطوة رئيسية في مسيرتنا نحو تطوير مجتمعات متكاملة ومتميزة ترتقي بمعايير الجودة والتصميم والاستدامة. واستضافة مؤسسات كبرى مثل بي دبليو سي وAAIB تؤكد ريادتنا في السوق العقاري المصري."

من جانبه، قال ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي الشرق الأوسط فى مصر: "تعمل بي دبليو سي في مصر منذ عام 1907، حيث أسست علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال المحلي. وعلى مر العقود، طورت الشركة خدماتها لدعم النمو والتنمية في البلاد. واليوم، تواصل بي دبليو سي القيام بدور محوري في تحقيق التأثير عبر مختلف القطاعات، كجزء من شبكتها الإقليمية."

كما يستعد البنك العربي الأفريقي لافتتاح مقره الجديد والذي يقع على مساحة 24,000 متر مربع في Quarter A، إلى جانب شركات عالمية مثل Turkish Airlines، Fertiglobe التابعة لـADNOC، Chalhoub Group وسيتبعها افتتاح علامات تجارية في قطاعي المأكولات والتجزئة، بعضها لأول مرة في مصر، ضمن Quarter A و Quarter Dالمجاور.

ويتميّز One Ninety بموقعه الاستراتيجي عند تقاطع شارع التسعين والطريق الدائري، مع قربة من محطة مونوريل "وان ناينتى"، ويقع على مساحة 344,315 مترًا مربعًا، ويضم Cairo Design District، Urban Park، W Cairo The Residences ، وفندق W Cairo، الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، والمقرر الانتهاء من هيكله الخرساني بنهاية عام 2025.

بتسليم Business Quarter A، تواصل LMD دورها في تقديم مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات الشركات العالمية، وتُسهم في مستقبل عمراني أكثر استدامة وتقدمًا في مصر.

نبذة عن "بي دبليو سي ":

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، وتضم 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص. (www.pwc.com/me)

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

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