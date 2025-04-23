تسعى Oncost لزيادة توسعها الجغرافي عبر التواجد على منصة طلبات

يجسد هذا التعاون رؤية "طلبات" لزيادة خدمات "التجارة السريعة"

الكويت: أعلنت "طلبات"، المنصة الرائدة للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع سلسلة متاجر Oncost، إحدى أبرز وأسرع سلاسل السوبر ماركت نمواً في الكويت. تأتي هذه الخطوة بهدف تقديم تجربة تسوق إلكترونية متكاملة وسلسة للمستهلكين، تجمع بين جودة المنتجات وسهولة الوصول إليها.

وتُعد Oncost من اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة والجملة في الكويت، حيث تتمتع بقوة شرائية عالية تُمكّنها من التفاوض على أفضل الأسعار والعروض مع كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، مما ينعكس مباشرة على مصلحة المستهلك من حيث التنوع والأسعار.

إن الشراكة بين طلبات وOncost ليست مجرد تعاون تقليدي، بل تمثل توسعاً لنموذج شراكة فريدة، تُعرف باسم "Oncost Powered by Talabat"، حيث تمتلك Oncost مستودعات التوصيل "المخازن السحابية" (Darkstores)، بينما تقوم طلبات بإدارة العمليات بشكل كامل من الألف إلى الياء، بما في ذلك تنظيم العمليات الشرائية، إدارة المخزون، اختيار المنتجات وتجهيزها، ومن ثم عملية التوصيل للعميل.

تلبي هذه الشراكة الطلب المتزايد على خدمات التسوّق الرقمي وتوصيل المنتجات اليومية، حيث سيتمكّن مستخدمي منصة "طلبات" من شراء مجموعة واسعة من منتجات Oncost المتنوعة، وتشمل المواد الغذائية الطازجة، والسلع المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية، ليتم توصيلها مباشرة إلى أبواب منازلهم بكفاءة وموثوقية عالية.

ان التوسع في الشراكة بين طلبات وOncost يشكل خطوة من شأنها توسيع نطاق التغطية الجغرافية لسلسلة المتاجر التابعة لها، وتمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر في مختلف أنحاء الكويت. فبعد أن كانت الخدمة تقتصر على محافظة حولي، أصبحت الآن تشمل كلاً من محافظة مبارك الكبير، محافظة الأحمدي، ومحافظة الفروانية، وذلك بفضل شبكة "طلبات" اللوجستية المتطورة، التي تضمن عملية توصيل سريعة بمتوسط لا يتجاوز ٣٠ دقيقة. وتعزز هذه الشراكة من تجربة التسوق، عبر توفير عروض حصرية للمستخدمين، إلى جانب تشكيلة واسعة تضم أكثر من 10,000 منتج لتلبية جميع احتياجاتهم.

ويُجسد هذا التعاون طويل الأمد رؤية "طلبات" لزيادة خدمات "التجارة السريعة" (Q-Commerce) في الكويت والمنطقة، عبر تقديم حلول توصيل فعالة وعالية الكفاءة للمستهلكين، تجمع بين الأسعار التنافسية، والجودة العالية، والتجربة الرقمية المتكاملة. كما تعكس التزام الطرفين بالابتكار والتحول الرقمي، من خلال تسخير التكنولوجيا لتسهيل الحياة اليومية للمستهلكين، وتمثل نموذجاً للتعاون الناجح بين الشركات التقنية وشركات التجزئة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الكويت.

وفي تعليقه على الشراكة، صرّح السيد بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الكويت قائلاً: "نفخر بهذا التعاون مع سلسلة Oncost، الذي يُعد من أبرز الأسماء في قطاع التجزئة في الكويت. هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتنا في "طلبات" لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم تجربة تسوق رقمية شاملة وآمنة لعملائنا، تلبي احتياجاتهم اليومية وتختصر الوقت والجهد".

وأضاف الغانم: "في طلبات، نحن ملتزمون بدعم شركائنا المحليين وتمكينهم رقمياً عبر توفير حلول مبتكرة، تساهم في تعزيز حضورهم في السوق، وتسهل عليهم الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء".

ومن جهته، قال السيد صالح التنيب، نائب رئيس مجلس الإدارة في Oncost: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع طلبات، التي تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تحولنا الرقمي. من خلال هذه الشراكة، سنتمكن من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر عبر التواجد في منصة رقمية رائدة مثل طلبات، مع ضمان أعلى معايير الجودة في المنتجات والخدمة".

يُذكر أن تطبيق طلبات يواصل توسيع قاعدة شركائه المحليين والإقليميين من مختلف القطاعات، لتقديم تجربة متكاملة تغطي جميع احتياجات العملاء على تنوعها، سواء للطلب من المطاعم والمقاهي، محلات البقالة، الصيدليات المستلزمات المنزلية، الأجهزة الالكترونية وغيرها من الخدمات.

​​عن طلبات:

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة، أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها.

وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

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