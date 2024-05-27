إطلاق منصة Omni الرقمية لتحصيل مدفوعات التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون ما بين HSBC و (جيديا)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك HSBC عن إطلاق منصة Omni الرقمية الجديدة لتحصيل مدفوعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع (جيديا) الرائدة في مجال التقنيات المالية ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. ولقد تم تصميم منصة Omni الرقمية لتحصيل المدفوعات والمتاحة للعملاء عبر منصة HSBCnet، بهدف تبسيط وتسهيل الطريقة التي تقوم بها الشركات بتحصيل المدفوعات الرقمية مقابل السلع والخدمات عبر قنوات الدفع المتعددة بما في ذلك البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay وSamsung Pay.

هذا وقد تم الإعلان عن الشراكة ضمن حفل التوقيع الذي حضره محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة والأستاذ عبدالله العثمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة (جيديا). وستشهد الشراكة مع (جيديا) قيامها بربط التجار ضمن منصة Omni لتحصيل المدفوعات، مما يتيح لجميع عملاء HSBC من أصحاب شركات الأعمال التجارية والمؤسسات إمكانية الوصول إلى بطاقة الذمم المالية ومنحهم فهماً أكبر لبيانات عمليات التحصيل الخاصة بهم.

وقال كايل بوج، الرئيس الإقليمي لحلول الدفع العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC:" دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين الدول ذات التوجه العالمي نحو المعاملات غير النقدية، إذ أننا نشهد اليوم نمواً قوياً في عمليات التسوق والمدفوعات الرقمية عبر الإنترنت بشكل سنوي، ومن شأن حلول Omni الرقمية لتحصيل المدفوعات المقدمة من HSBC أن تساعد شركات الأعمال التجارية على الاستفادة من هذا النمو من خلال تزويدها بطريقة بسيطة لتحصيل مدفوعاتها بشكل أسرع، وتحليل سلوك مدفوعات العملاء وتحديد توجهاتهم لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سير الأعمال. وتتمثل استراتيجيتنا في رقمنة العمليات المصرفية للبنك على نطاق واسع، حتى نتمكن من تعزيز الابتكار بما يخدم مصالح العملاء، وإن شراكتنا مع (جيديا) مهمة جداً بالنسبة لتعزيز برامج التحول هذه."

ولقد تم دمج منصة Omni الرقمية لتحصيل المدفوعات المقدمة من HSBC ضمن حلول التجارة الإلكترونية والمحاسبة الخاصة بالعملاء بشكل مباشر عبر واجهة برمجة التطبيقات (APIs) مما يجعل تدفق البيانات في حينها أمراً ممكناً. ويتيح ذلك للشركات مراقبة معاملاتها عبر الإنترنت، وتوحيد تقاريرها عبر طرق الدفع المختلفة، والحصول على رؤية موحدة لجميع معاملاتها التجارية اليومية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سايليش مالهوترا، المدير العام لشركة (جيديا) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "تتمثل رؤيتنا في جعل تقنية المدفوعات والتجارة متاحةً للجميع بأسعار معقولة ومشجعة، وما هذه الشراكة إلا إنعكاس لموثوقية (جيديا) وقدرتها على التوسع بينما نعمل على تحقيق هذا الالتزام برؤيتنا. ومع منح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الترخيص لنا لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المتكاملة للتجار فقد تمكنا من التعاون مع شركاء عالميين مثل HSBC وغيرهم. وسيكون هذا المنتج بمثابة دفعة قوية لجميع الشركات لأنه يسهل ويرسم رؤية واضحة للنمو لعملياتها عبر جميع قطاعات الأعمال من الشركات الصغيرة الناشئة وصولاً إلى الشركات الأجنبية القائمة."

وسيتمكن عملاء HSBC في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديهم عمليات تجارية دولية من توسيع نطاق اندماج أعمالهم مع منصة Omni الرقمية لتحصيل المدفوعات بشكل متكامل عبر أسواق متعددة في آسيا وأوروبا، والعكس بالعكس. ومن الجدير بالذكر أن منصة Omni الرقمية لتحصيل المدفوعات متاحة للعملاء في كل من المملكة المتحدة وأستراليا والهند والبر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وأضاف بوج قائلاً: "إننا نشهد طلباً متزايداً على حلول الدفع المتكاملة والشاملة عبر مختلف فئات تجار التجزئة والعلامات التجارية الاستهلاكية وقطاعات الرعاية الصحية والأدوية والشحن والخدمات اللوجستية، وذلك من أجل تنمية أعمالهم التجارية الإلكترونية. وتعتبر منصة Omni الرقمية لتحصيل المدفوعات واحدة من الطرق العديدة التي نستثمر بها في سوق الإمارات العربية المتحدة لتلبية الاحتياجات الرقمية لعملائنا."

حول (جيديا)

(جيديا) هي مجموعة رائدة في مجال التقنيات المالية تعمل على توفير التقنيات المصرفية الرقمية وأجهزة الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال لقطاعي التجزئة والتجارة الرقمية، وتقوم حالياً بتوفير خدماتها إلى أكثر من 650000 تاجر حول العالم. وتقوم مجموعة بتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي من خلال عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وتأسست المجموعة في عام 2008 على يد رجل الأعمال السعودي الأستاذ عبد الله العثمان، ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث يتولى السيد عبد الله العثمان منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة.

وتؤمن (جيديا) أن أحدث تقنيات الدفع والتجارة يجب أن تكون متاحة للجميع بأسعار معقولة ومشجعة. إذ تواصل المجموعة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها، وهو ما يقع في صميم ما تفعله (جيديا). ولقد حصلت المجموعة على شهادة رسمية باعتبارها مكاناً رائعاًَ للعمل® (GPTW®) في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند حيث يعمل لديها أكثر من 2300 موظف.

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