تهدف الاتفاقية الجديدة إلى الارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة والاعتمادية، وتعزيز التعاون المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة (OMAINTEC)؛ وذلك في خطوة جديدة للارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة والاعتمادية، وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم، وتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، كلٌ من محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إمداد؛ والدكتور محمد بن عبد العزيز الفوزان، رئيس مجلس الأمناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إمداد: "تعكس هذه الاتفاقية الجديدة التزامنا بالمساهمة في الارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة والاعتمادية، وتوفير أفضل الخدمات في قطاع إدارة المرافق، وتُشكل خطوة جديدة لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك مع المجلس فيما يتعلق بالآليات العملية والتعليمية الشاملة لكلا الطرفين، وتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الفوزان، رئيس مجلس الأمناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانة (OMAINTEC): "إن المجلس يحرص على تفعيل التعاون مع قطاع الأعمال؛ ومن هذا المنطلق فقد تم توقيع هذه الاتفاقية لتوسيع آفاق التبادل المهني بين الجمعيات والشركات والقطاع العام".

وتشمل مذكرة التفاهم محاور مهمة لتعزيز العلاقات، ومنها: العمل المشترك على تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة والعمل على تطويره وتنشيطه؛ وإيجاد حلول تصب في مصلحة تخفيف الكلفة الاقتصادية العالية للصيانة والبحث عن الحلول الناجعة والحديثة والمتطورة؛ والعمل على توفير منصة أساسية لممثلي القطاعين العام والخاص والمطورين إلى جانب كبار خبراء الصيانة للتباحث حول الحلول للمشاكل التي تواجه عملية تطوير قطاعات الهندسة والصيانة والاعتمادية؛ والبحث المشترك في أهم ما توصلت إليه العلوم الحديثة في مجال الصيانة والتحديات المستقبلية التي تواجهها قطاعات الهندسة والصيانة والاعتمادية في البلدان العربية من خلال أوراق العمل المتخصصة الذي يقدمها نخبة من المتخصصين في مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول من الطرفين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم الجديدة بحث أوجه الشراكة المستقبلية وأطر التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالشؤون التشريعية والرقابية ذات الطابع المهني المتعلق بأعمال إدارة المرافق والصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول؛ ونشر الوعي العام بأهمية أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج في المصانع والشركات ومرافق الخدمات، وبين جميع الفئات؛ والارتقاء العلمي والفني لمنتسبي الهندسة والصيانة والاعتمادية بما يعود عليهم وعلى العالم العربي بالنفع والفائدة؛ وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث وأرقى التقنيات بين الطرفين وبلدان العالم المختلفة لتحقيق التميز والجودة؛ والعمل على تطوير أعمال التشغيل والصيانة والتقدم المهني؛ وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل للارتقاء العلمي والتقني في مجال التشغيل، والصيانة، وإدارة المرافق، والأصول؛ والعمل على المساهمة في كيفية تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية؛ والعمل على المساهمة في إعداد تحليل لنتائج الدراسة للتوصل إلى تقويم شامل للآلية الحالية المطبقة في تشغيل وصيانة المرافق الحكومية وبما يضمن جودة الأداء والاقتصاد بالتكاليف؛ وتطوير مهارات وقدرات المحترفين في دول العالم العربي بشكل يتوافق مع حركة التطور التي تشهدها المنطقة في مختلف ميادين التشغيل، والصيانة، وإدارة المرافق، والأصول؛ وتقنين إجراءات ومواصفات التشغيل والصيانة وتوحيد المصطلحات.

يُذكر أن مجموعة إمداد قد حصلت على الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثاني، وهي: " جائزة أفضل مؤسسة/شركة صيانة تدير أعمال الصيانة من خلال التركيز على متطلبات الصيانة في ظل التحول الرقمي لعام 2023".

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نبذة عن إمداد:

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي؛ توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق؛ التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة، التي تأسست عام 1987، وتم تغيير علامتها التجارية لاحقًا إلى إمداد في عام 2007، إلى جانب مقرها الرئيس في دبي، فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، ومن ذلك أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية؛ كإدارة النفايات الصلبة، والمياه العادمة، وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "إمداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة؛ من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية والإجراءات التصحيحية.

يقع المقر الرئيسي لشركة إمداد في دبي، ويشمل حضورها الإقليمي اليوم مكاتب وفروع ومشاريع مشتركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعمان ومصر. ونظرًا لنموذج أعمالها المخصص الذي يعتمد على تقديم خدمات مستدامة ومعقولة التكلفة، فقد نمت إمداد لتصبح الشريك المفضل للعملاء في مجموعة متنوعة من الصناعات. كما تتكون كوادرها الماهرة من تسعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجموعة www.imdaad.ae