القاهرة: يسر شركة أوراسكوم للتنمية مصر أن تعلن تحديثًا لمستثمري ومساهمي الشركة عن مؤشرات المبيعات العقارية ومؤشرات أداء قطاع الفنادق للشركة للسنة المالية 2023.

مؤشرات أداء المبيعات العقارية من عام 2023

نجحت الشركة في تحقيق مبيعات عقارية حوالي 19,5 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2023 (عام :2022 11,1 مليار جنيه مصري)، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا يتجاوز المبيعات العقارية المحققة في العام المالي المنتهي في 2022 بنسبة 74,9% وقد جاء أداء الربع ال اربع وحده قويًا حيث نجحت الشركة في تحقيق 6,4 مليار جنيه مصري خالل الربع الرابع من عام 2023 بزيادة قدرها 65,9% مقابل 3,8 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2022، وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة أيضا في تاريخ الشركة. والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلي زيادة عدد الوحدات المباعة. كما بلغت حصة المبيعات الدولية للمصرين بالخارج والأجانب 37% من إجمالي المبيعات المحققة خلال 2023.

وعلق السيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية قائلا: "تعد نتيجة المبيعات المتميزة المحققة خالل السنة المالية المنتهية في 2023 خيرا دليل علي قدرة الشركة على تحطيم أرقام مبيعاتها القياسية وبمثابة شهادة دامغة علي مكانة شركة أوراسكوم للتنمية مصر الرائدة في السوق العقاري المصري، وهي المكانة التي يعززها تمتع المجموعة بسجل حافل من الإنجازات، إلى جانب قوة العلامة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية علي جميع الأصعدة والثقة القوية التي يشعر بها عملاء الشركة فيما تطوره من مشروعات ومدن مجتمعية متكاملة. كما تدل قوة المبيعات المحققة علي دقة استراتيجية فريق المبيعات والتسعير بالشركة والتنوع المدروس لمنتجات الشركة العقارية التي ضمت منتجات متنوعة."

مؤشرات أداء المبيعات العقارية خلال 2023 مقارنة بعام 2022

مؤشرات أداء المبيعات العقارية خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022

مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال 2023 مقارنة بعام 2022

بلغت معدلات الإشغال في فنادق الجونة 72% في سنة 2023 مقابل 70% خلال السنة المالية المنتهية في 2022 بينما وصلت معدالت الإشغال في طابا هايتس إلى 42% خلال سنة 2023 مقابل 29% خلال السنة المالية المنتهية في 2022، على الرغم من تأثرها الشديد بالصراع الدائر في غزة والذي بدأ في أكتوبر 2023. ونتيجة إلى ذلك سوف تتركز استراتيجية الشركة على المدى القصير لفنادق طابا هايتس على خفض معدل الإنفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت نفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف وإعادة حركة السياحة . وقد مثل الأجانب ما يقرب من 80% من إشغال فنادق المجموعة خلال 2023.

وعلق السيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية قائال : "حقق نموذج الإعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من تأثره بالصراع الدائر في غزة خلال الربع الرابع من عام 2023. فخلال السنة المالية المنتهية في 2023، شهد قطاع الفنادق تفوقا في جميع المؤشرات مما يبرز جاذبية علاماتنا التجارية، والتزام وشغف موظفينا، والرغبة المتزايدة في السفر من جانب ضيوفنا .فقد أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة إلى زيادة الطلب على سياحة الترفيه مع زيادة نسبة اإلشغال في فنادق المجموعة ."

مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال 2023 مقارنة بعام 2022

مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022

*الغرف المتاحة خلال الربع الرابع من عام 23 228,918: مقابل 207,140 غرفة متاحة خلال الربع الرابع من عام 22، حيث تم إغالق فندق شتايجنبرجر جولف (268 غرفة)

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