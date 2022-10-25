القاهرة، مصر: تقدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بعرض مبدئي نقدي غير ملزم الي شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م للاستحواذ علي كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م.

وتعد شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م احدى شركات أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م.، والشركة المالكة لمشروع O West والذى يتم تطويره على مساحة 4,2 مليون متر مربع بغرب القاهرة.

وقد قام مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م، بالموافقة لشركة سوديك على اجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصري. علما بأنه في ضوء الشروط والافتراضات الواردة في العرض غير الملزم ومن ضمنها الانتهاء من الدراسات النافية للجهالة بشكل مرضي لسوديك، فإن سوديك قد تقدمت بعرض للاستحواذ بإجمالي سعر شراء مبدئى يبلغ 2460 مليون جنيه مصري.

إن التوجه الاستراتيجي لشركة سوديك والمدعوم من مساهميها الرئيسين شركة الدار العقارية وشركة القابضة ADQ المالكتان لنسبة 85.5% من شركة سوديك يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية. وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، بتعزيز محفظة مشروعات الشركة بغرب القاهرة وزيادة قاعدة عملائها فى احدى اهم اسواقها.

يخضع تقديم العرض النهائي الملزم لتحقق عدة شروط ومن ضمنها القيام بفحص شامل نافي للجهالة بشكل مرضي والحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ هذه الصفقة بما فيها الموافقات الداخلية لشركة سوديك.

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نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة. سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com