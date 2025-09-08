تضم الشبكة أكثر من 87 فرعًا وما يزيد على 1000 موقع تسليم واستلام حول الإمارات

دبي: أعلنت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الوطنية الجديدة للخدمات اللوجستية «NXN»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، والذي تستضيفه دولة الإمارات وتعمل سفن إكس (7X) على تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي. وتُعد NXN نموذجًا جديدًا في مجال الخدمات البريدية واللوجستية والتوصيل السريع، وتتيح لمزودي الخدمات المحليين والعالميين تقديم خدماتهم من خلال شبكة NXN عبر بنية تحتية رقمية ومادية، لتقدم للأفراد والشركات وقطاع التجارة الإلكترونية تجربة موحّدة وسلسة لإرسال واستلام وتخزين الطرود والشحنات وتسهيل المناولة اللوجستية.

ويأتي إطلاق NXN ضمن الرؤية الاستراتيجية لسفن إكس (7X) الهادفة إلى تطوير حلول رقمية تخدم مجتمع الأعمال وتُعزز موقع الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس توجهات الحكومة في التحوّل الرقمي، والوصول الشامل للخدمات، وتيسير الإجراءات، بما يتماشى مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ومبادرة «تصفير البيروقراطية».

وتم الإطلاق اليوم خلال فعالية استضافتها أولى فروع NXN في إمارة دبي بحضور سعادة بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة سفن إكس (7X)، وطارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، وعبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN»، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين.

وستضم الشبكة أكثر من 87 فرعًا وما يزيد على 1000 موقع للاستلام والتسليم وخزائن ذكية على امتداد الدولة، مع قنوات رقمية تسهّل تجربة المتعاملين، بالإضافة إلى خيارات التسليم في اليوم نفسه أو اليوم التالي، واستلامٍ مرن من المواقع المحددة أو الخزائن الذكية، ضمن معايير خدمة موحّدة وتجربة متميزة. كما توفّر NXN خدمات المتاجر المظلمة ومراكز المناولة اللوجستية لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُدار عملياتها بواسطة «وصلة»، المنصّة اللوجستية الرقمية من سفن إكس (7X)، وتتكامل مع صندوق البريد الرقمي «وين»، لضمان دقّة العناوين وتوصيل آمن وموثوق.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "ننطلق في المجموعة من رؤيةٍ واضحة لبناء شبكة مفتوحة تُعيد تشكيل بنية الخدمات اللوجستية من تجزئةٍ مُكلفة إلى منظومةٍ موحّدة ذات بُعدٍ عالمي. وتمثّل NXN التطبيق العملي لهذه الرؤية، فهي منصةٌ وطنيةٌ تُوفّر دخولًا فوريًا للأسواق، وتُبسِّط التكامل بين المزوّدين والمتعاملين بأسعار أقل وإمكانية وصول أسهل عبر شبكتها. وبهذا تُسهم NXN في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي بتحويل الخدمة إلى تجربة متميزة وموثوقة."

وارتكزت NXN على شراكاتٍ مستمرةٍ عقدتها سفن إكس (7X) مع مزوّدي الخدمات المحليين والعالميين، مثل «دي إتش إل» و«أراميكس» و«فيديكس» وغيرهم، حيث مهّد هذا التعاون ليكون الشركاء جزءًا أساسيًا من مفهومٍ جديد يُعيد رسم ملامح القطاع، بالإضافة إلى الشركات التابعة للمجموعة، «إي أم أكس» و«فنت إكس». ويتيح هذا التكامل للمتعاملين خدمات متقدمة عبر شبكة NXN، بينما يستفيد مزودو الخدمات اللوجستية من توسيع نطاق وصول خدماتهم وخفض تكاليف التشغيل، ويعزز وصول الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية إلى مراكز المناولة اللوجستية والمتاجر المظلمة.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز الحمادي: "يجسد إطلاق NXN خطوة استراتيجية لبناء شبكة وطنية متكاملة تعيد تعريف خدمات التجزئة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، والتي صُمّمت على أربعة محاور رئيسية مترابطة وهي محور "الإرسال" الذي يوفّر حلول الإرسال المحلي والدولي عبر شبكة واسعة من مزوّدي الخدمات البريدية والتوصيل السريع، ومحور "الاستلام" الذي يضمن تجربة استلام مرنة تشمل التوصيل والنقاط الذكية وإدارة المرتجعات والصناديق البريدية، ومحور "التخزين" الذي يوفّر حلول التخزين عبر الخزائن الذكية والمتاجر المظلمة والمراكز المتخصصة لدعم التجارة الإلكترونية، وأخيرًا محور "التمكين" الذي نضع من خلاله الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم استراتيجيتنا."

وأضاف الحمادي: "NXN ليست مجرد شبكة لوجستية، بل هي منصة وطنية موحّدة توفّر للأفراد ورواد الأعمال والشركات جسورًا جديدة للتجارة العالمية انطلاقًا من دولة الإمارات. ومن خلال التكامل مع منصتَي «وصلة» و«وين»، نُترجم رؤية الدولة في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية إلى واقع ملموس، وتقودها نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا وتنافسية."

وتُجسد NXN التزام سفن إكس (7X) بدعم أجندة التحوّل الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الوطنية الذكية، وتحقيق أهداف دولة الإمارات في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات ذكية ومرنة للجميع. ومع إطلاقها الرسمي، تُرسي الشبكة الوطنية الجديدة معيارًا جديدًا للقطاع اللوجستي في المنطقة، وتُمهّد الطريق لشراكات وطنية وعالمية تخلق نماذج مستدامة قائمة على السهولة، والموثوقية، والابتكار.

