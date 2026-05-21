حلول واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي الوكيل: توفر دِل حلاً مكتبياً جديداً مدعوماً بمنصة NVIDIA NemoClaw يتيح للمؤسسات بناء وتشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وآمنين محلياً، مع الحفاظ على البيانات داخل بيئة المؤسسة، إلى جانب تكامل NVIDIA OpenShell عبر منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي مع NVIDIA لتوفير قابلية توسع سلسة من محطات العمل إلى مراكز البيانات

بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي: تحسينات جديدة تشمل فهرسة أسرع لمليارات الملفات، وتسريع أداء لغة الاستعلامات المهيكلة (SQL) بما يصل إلى ست مرات، إضافة إلى تكامل مع NVIDIA Omniverse لتحويل بيانات المؤسسات إلى أساس فعلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بنية تحتية من الجيل التالي: توفر دِل حلولاً متكاملة للنشر على مستوى الرفوف، وشبكات قائمة على النوايا التشغيلية، ووحدات تبريد عالية الكفاءة لتلبية متطلبات أعباء العمل الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي

منظومة مفتوحة للذكاء الاصطناعي: تعاونات جديدة مع جوجل و Hugging Face و OpenAI و Palantir و ServiceNow و SpaceXAI وغيرها، بالإضافة إلى حلول وخدمات أمنية وبرنامج Dell AI Ecosystem Program الجديد، ما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في نشر حلول الذكاء الاصطناعي على بنية تحتية تتحكم بها بالكامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: DELL)، عن مجموعة واسعة من التطورات الجديدة ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA (Dell AI Factory with NVIDIA)، لتوفير الأساس الذي تحتاجه المؤسسات للانتقال من طموحات الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق نتائج فعلية وملموسة. ومع اعتماد أكثر من 5000 عميل[1] بالفعل على مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA، فقد تم تصميم هذه الإضافات الجديدة لمساعدة المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بثقة، والتوسع بصورة مدروسة، وتحقيق نتائج حقيقية على بنية تحتية تتحكم بها بالكامل، مع بيانات موثوقة وآمنة.

ولا تكمن المشكلة لدى معظم المؤسسات في نقص الطموحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بل في كيفية تنفيذها على أرض الواقع. إذ لا تزال جودة البيانات وتوافرها تمثلان أبرز التحديات أمام تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات بمختلف مستويات نضجها الرقمي[2]. وبدون بنية بيانات موثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، لن تتمكن حتى أفضل البنى التحتية من تحقيق النتائج المرجوة، حيث تتوقف المشاريع التجريبية قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج، فيما تبقى إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل بعيدة المنال. ومن هذا المنطلق، تقدم دِل بالتعاون مع NVIDIA نهجاً مبسطاً ومتكاملاً يساعد المؤسسات على تسريع تحقيق القيمة من مشاريع الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 84%[3] ، ويمنحها الثقة اللازمة للتوسع بكفاءة.

الذكاء الاصطناعي الوكيل لمختلف أعباء العمل

مع تزايد تعقيد أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، أصبحت تكاليف الحوسبة السحابية أكثر تقلباً وصعوبة في التنبؤ بها. ولذلك، تبحث المؤسسات عن نهج أكثر تحكماً لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقلة، لا سيما في البيئات التي تتطلب مستويات عالية من الأداء، وسيادة البيانات، وكفاءة التكاليف.

وفي هذا الإطار، أعلنت دِل عن حل Dell Deskside Agentic AI الجديد، المدعوم بمحطات العمل عالية الأداء من دِل ومنصة NVIDIA NemoClaw، والذي يتيح للمؤسسات بناء وتشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين محلياً وبصورة أكثر أماناً، مع ضمان بقاء البيانات داخل بيئة المؤسسة وعدم مغادرتها للجهاز. ويحظى هذا الحل بدعم متكامل من خدمات دِل، وقد تم تصميمه ليتناسب مع فرق هندسة البرمجيات، والبحث الأكاديمي، والقطاعات الخاضعة للتنظيم، حيث يساعد المؤسسات على تحويل التكاليف المتغيرة للحوسبة السحابية إلى استثمارات ثابتة وأكثر تحكماً في البنية التحتية. كما يتيح حل Dell Deskside Agentic AI للمؤسسات الوصول إلى نقطة التعادل مقارنة بتكاليف واجهات برمجة التطبيقات السحابية العامة خلال فترة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أصبح NVIDIA OpenShell، وهو بيئة التشغيل الآمنة الخاصة بالوكلاء المستقلين، مدعوماً الآن عبر كامل منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA، ما يتيح للمؤسسات بناء الوكلاء الذكيين ونشرهم وإدارتهم مع توفير ضوابط متقدمة للخصوصية، بدءاً من أجهزة Dell Pro Precision وDell Pro Max المزودة بمنصات GB10 وGB300، وصولاً إلى خوادم Dell PowerEdge XE. كما تعمل البنية المرجعية Dell-NVIDIA AI-Q 2.0، والمدعومة بمنصة Dell AI Data Platform with NVIDIA، على تعزيز هذه الإمكانات من خلال توفير سير عمل بحثي متعدد الوكلاء وجاهز لبيئات الإنتاج في القطاعات الخاضعة للتنظيم. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

تحويل بيانات المؤسسات إلى أساس فعلي للذكاء الاصطناعي

تعتمد فعالية الذكاء الاصطناعي على قدرته في الوصول إلى البيانات الموثوقة وفهمها والاستفادة منها. ومن هذا المنطلق، أعلنت دِل عن مجموعة من التطورات الجديدة ضمن منصة Dell AI Data Platform، تهدف إلى جعل بيانات المؤسسات أكثر جاهزية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر كامل دورة حياة البيانات، بدءاً من الاكتشاف والإعداد وصولاً إلى التحليلات والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل أبرز هذه التطورات:

توحيد وتنسيق مسارات بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع : توفر التحسينات الجديدة في إمكانات التنسيق والبحث ضمن منصة Dell AI Data Platform إمكانية فهرسة مليارات الملفات غير المهيكلة وربطها ضمن مسارات بيانات خاضعة للحوكمة، ما يسرّع اكتشاف البيانات وإنشاء مجموعات البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كما تساعد الخدمات المتكاملة للمنصة العملاء على معالجة تحديات إعداد البيانات، ونقص المهارات، والتعقيد التشغيلي، بما يتيح لهم الانتقال بصورة أسرع من المشاريع التجريبية إلى بيئات الإنتاج.

: توفر التحسينات الجديدة في إمكانات التنسيق والبحث ضمن منصة إمكانية فهرسة مليارات الملفات غير المهيكلة وربطها ضمن مسارات بيانات خاضعة للحوكمة، ما يسرّع اكتشاف البيانات وإنشاء مجموعات البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كما تساعد الخدمات المتكاملة للمنصة العملاء على معالجة تحديات إعداد البيانات، ونقص المهارات، والتعقيد التشغيلي، بما يتيح لهم الانتقال بصورة أسرع من المشاريع التجريبية إلى بيئات الإنتاج. تسريع تحليلات لغة الاستعلامات المهيكلة ( SQL ) لمنصات NVIDIA Blackwell ومنصات NVIDIA Vera المستقبلية : يوفر محرك Dell Data Analytics Engine ، المدعوم بتقنية Starburst ضمن منصة Dell AI Data Platform ، تحليلات SQL معززة بوحدات معالجة الرسومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، مع أداء أسرع بما يصل إلى ست مرات على وحدات NVIDIA Blackwell الحالية [5] ، إلى جانب دعم مصمم للمنصات المستقبلية بما فيها Vera . ويسهم ذلك في تسريع استخراج الرؤى لكل من تحليلات البيانات التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل كثيفة البيانات.

: يوفر محرك ، المدعوم بتقنية ضمن منصة ، تحليلات معززة بوحدات معالجة الرسومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، مع أداء أسرع بما يصل إلى ست مرات على وحدات الحالية ، إلى جانب دعم مصمم للمنصات المستقبلية بما فيها . ويسهم ذلك في تسريع استخراج الرؤى لكل من تحليلات البيانات التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل كثيفة البيانات. كثافة تخزين أعلى وتكلفة إجمالية أقل للملكية : يوفر جهاز Dell ObjectScale X7700 الجديد عالي الكثافة سعة تخزين أكبر بما يصل إلى 45% [6] مقارنة بالجيل السابق، مع مرونة أكبر في توسيع قدرات الحوسبة والتخزين وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية. كما سيوفر دعم أقراص التخزين الوميضي بسعة 245 تيرابايت مستقبلاً زيادة تفوق ثلاثة أضعاف [7] في كثافة التخزين الوميضي لمنصة ObjectScale .

: يوفر جهاز الجديد عالي الكثافة سعة تخزين أكبر بما يصل إلى 45% مقارنة بالجيل السابق، مع مرونة أكبر في توسيع قدرات الحوسبة والتخزين وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية. كما سيوفر دعم أقراص التخزين الوميضي بسعة 245 تيرابايت مستقبلاً زيادة تفوق ثلاثة أضعاف في كثافة التخزين الوميضي لمنصة . دعم التوائم الرقمية والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال البيانات الموحدة: ضمن منصة Dell AI Data Platform with NVIDIA ، تتكامل محركات التخزين والبحث من دِل مع مكتبات NVIDIA Omniverse لدمج تخزين الكائنات القابل للتوسع مع البحث الدلالي القائم على المتجهات، ما يساعد المؤسسات على ربط أنظمة إدارة دورة حياة المنتج ومستودعات البيانات مباشرة بمنصة Omniverse ، وتزويد تطبيقات التوائم الرقمية وسير عمل تدريب واختبار الذكاء الاصطناعي المادي ببيانات موثوقة ومنظمة بشكل فعّال.

بنية تحتية من الجيل التالي لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي الحديث

تواصل دِل توسيع محفظتها الخاصة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال أنظمة جديدة مصممة خصيصاً لأعباء العمل الحديثة الخاصة بالمؤسسات. وبصفتها المزود الرائد للبنية التحتية على مستوى الرفوف[8]، مع شحن أكثر من ضعف عدد الخوادم على مستوى الرفوف مقارنة بأقرب منافسيها[9]، تضيف دِل الآن نظام PowerRack إلى أوسع محفظة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في القطاع[10].

ويُعد Dell PowerRack نظاماً متكاملاً بالكامل يجمع بين الحوسبة والتخزين والشبكات ضمن تصميم موحد، مع هندسة حرارية، وإدارة للطاقة، وتحسينات برمجية مصممة للعمل بتناغم كامل منذ البداية. وتتمثل النتيجة في تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على مستوى المؤسسات، دون التعقيدات المرتبطة بدمج المكونات المختلفة.

كما توفر منصات Dell PowerRack الخاصة بالتخزين والشبكات حلولاً مبسطة على مستوى الرفوف، تتضمن تخزين Dell Exascale وشبكات Dell PowerSwitch المدمجة والمهيأة مسبقاً في المصنع، ضمن نهج متكامل على مستوى النظام لتحسين الأداء والطاقة والتبريد، مع إدارة موحدة ومتسقة عبر Dell Integrated Rack Controller.

كما كشفت الشركة عن مجموعة من الابتكارات الإضافية تشمل:

أول حل تخزين 4 في 1 في القطاع مصمم للتوسع واسع النطاق للغاية [11] : إضافة منصة PowerFlex إلى Dell Exascale Storage ، لاستكمال بنية موحدة على مستوى الرفوف ضمن Dell PowerRack ، تدعم التخزين الكتلي ( PowerFlex )، والتخزين الملفي ( PowerScale و Lightning File System )، وتخزين الكائنات ( ObjectScale )، لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأعباء العمل المؤسسية المتقدمة

إضافة منصة إلى ، لاستكمال بنية موحدة على مستوى الرفوف ضمن ، تدعم التخزين الكتلي ( )، والتخزين الملفي ( و )، وتخزين الكائنات ( )، لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأعباء العمل المؤسسية المتقدمة إطلاق محطة العمل Dell Pro Precision 7 R1 بتصميم مدمج قابل للتركيب على الرفوف بقياس 1 U ، والمزودة بوحدات معالجة NVIDIA RTX PRO Blackwell Max-Q Workstation Edition وسعة تخزين تصل إلى 64 تيرابايت

بتصميم مدمج قابل للتركيب على الرفوف بقياس 1 ، والمزودة بوحدات معالجة وسعة تخزين تصل إلى 64 تيرابايت تحديثات جديدة لحلول Dell Integrated Rack Controller و Dell OpenManage Enterprise لتوفير منصة تحكم موحدة للحوسبة المتكاملة، مع توسيع إمكانات الاتصال بالأجهزة عن بُعد وتنسيق العمليات عبر كامل الرف

و لتوفير منصة تحكم موحدة للحوسبة المتكاملة، مع توسيع إمكانات الاتصال بالأجهزة عن بُعد وتنسيق العمليات عبر كامل الرف إطلاق وحدة التبريد Dell PowerCool CDU C7000 ، وهي أول وحدة توزيع تبريد قابلة للتركيب على الرفوف في القطاع تلبي احتياجات التبريد الخاصة بمنصة NVIDIA Vera Rubin NVL72 ضمن تصميم مدمج بقياس 4U و19 بوصة، مع تعزيز قدرات التبريد ودعم مياه مرافق تصل حرارتها إلى 40 درجة مئوية.

حلول قابلة للتوسع ضمن منظومة مفتوحة ومتنامية

يوفر برنامج Dell AI Ecosystem Program الجديد لشركات برمجيات الذكاء الاصطناعي مساراً منظماً للتحقق من توافق حلولها مع البنية التحتية الخاصة بمصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA، بما يحول الابتكارات المتفرقة إلى حلول مثبتة وقابلة للنشر على نطاق واسع. وبالنسبة للمؤسسات، يعني ذلك تقليل المخاطر المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنتاج، وتسريع الانتقال من مرحلة إثبات المفهوم إلى التشغيل الفعلي، مع إمكانية تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي مباشرة في البيئات التي توجد فيها البيانات.

ومن خلال إتاحة أحدث نماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل بيئات المؤسسات، تساعد دِل الشركات على الحفاظ على مستوى أعلى من التحكم في بياناتها ونماذجها وعملياتها ضمن بيئات موثوقة وآمنة.

وفي هذا الإطار، أعلنت دِل عن تعاونات جديدة مع مجموعة من أبرز شركات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل:

تعاوناً مع جوجل لتوفير نماذج Gemini 3 Flash ضمن سحابة جوجل الموزعة ( Google Distributed Cloud ) على خوادم Dell PowerEdge XE9780 . ويتيح هذا الحل المتكامل، الذي يتم تشغيله محلياً داخل المؤسسة، للمؤسسات تشغيل أعباء العمل المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بيئة حوسبة خاصة وسرية. ومن خلال الاعتماد على نظام BIOS آمن وآليات متقدمة للتحقق الأمني، يمكن للمؤسسات تلبية متطلبات حماية البيانات، والإقامة المحلية للبيانات، وسيادة البيانات بصورة أكثر سلاسة. كما يدعم هذا التعاون أحدث نماذج Gemini ، بما في ذلك نوافذ السياق الموسعة التي تتجاوز مليون رمز ( Token )، وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Gemini CLI ، لتوفير مستويات الأمان والتحكم التي تتطلبها المؤسسات الحديثة.

لتوفير نماذج ضمن سحابة جوجل الموزعة ( ) على خوادم . ويتيح هذا الحل المتكامل، الذي يتم تشغيله محلياً داخل المؤسسة، للمؤسسات تشغيل أعباء العمل المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بيئة حوسبة خاصة وسرية. ومن خلال الاعتماد على نظام آمن وآليات متقدمة للتحقق الأمني، يمكن للمؤسسات تلبية متطلبات حماية البيانات، والإقامة المحلية للبيانات، وسيادة البيانات بصورة أكثر سلاسة. كما يدعم هذا التعاون أحدث نماذج ، بما في ذلك نوافذ السياق الموسعة التي تتجاوز مليون رمز ( )، وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ، لتوفير مستويات الأمان والتحكم التي تتطلبها المؤسسات الحديثة. إتاحة أحدث النماذج مفتوحة الأوزان عبر Dell Enterprise Hub على منصة Hugging Face ، بما في ذلك نماذج MiniMax-M2.7 و DeepSeek Pro و DeepSeek-V4 و GLM 5.1 و Kimi K2.6 ، والمُحسنة للعمل على البنية التحتية الخاصة بمصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA . ومع توجه القطاع نحو بنى أكثر كفاءة قادرة على توفير قدرات استدلال متقدمة ضمن نوافذ سياق طويلة، يسهم هذا التعاون في إعادة تشكيل اقتصاديات استخدام الرموز ( Tokenomics ) في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، من خلال منح المؤسسات مساراً أكثر موثوقية وأماناً لنشر النماذج المفتوحة الأكثر تطوراً في البيئات التي توجد فيها بياناتها، وبتكلفة أقل بكثير.

على منصة ، بما في ذلك نماذج و و و و ، والمُحسنة للعمل على البنية التحتية الخاصة بمصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع . ومع توجه القطاع نحو بنى أكثر كفاءة قادرة على توفير قدرات استدلال متقدمة ضمن نوافذ سياق طويلة، يسهم هذا التعاون في إعادة تشكيل اقتصاديات استخدام الرموز ( ) في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، من خلال منح المؤسسات مساراً أكثر موثوقية وأماناً لنشر النماذج المفتوحة الأكثر تطوراً في البيئات التي توجد فيها بياناتها، وبتكلفة أقل بكثير. تتعاون OpenAI ودِل تكنولوجيز لمساعدة المزيد من المؤسسات على نشر منصة Codex ضمن البيئات التي تتواجد فيها بالفعل أهم بياناتها وأنظمتها وسير العمل الخاصة بها. ومن خلال هذا التعاون، ستتصل منصة Codex بمنصة Dell AI Data Platform ، التي تعتمد عليها العديد من الشركات بالفعل لتخزين بيانات المؤسسات وتنظيمها وإدارتها محلياً داخل المؤسسة. كما سيساعد هذا التعاون العملاء على ربط Codex بشكل أقرب بالسياق الداخلي الذي يمنح الوكلاء الذكيين قيمتهم الحقيقية، بما في ذلك قواعد الشيفرات البرمجية، والوثائق، وأنظمة الأعمال، والمعرفة التشغيلية، وسير العمل الخاصة بالفرق. وستستكشف دِل و OpenAI أيضاً كيفية ربط Codex مع Dell AI Factory ، التي تعتمد عليها المؤسسات لتشغيل أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ودِل تكنولوجيز لمساعدة المزيد من المؤسسات على نشر منصة ضمن البيئات التي تتواجد فيها بالفعل أهم بياناتها وأنظمتها وسير العمل الخاصة بها. ومن خلال هذا التعاون، ستتصل منصة بمنصة ، التي تعتمد عليها العديد من الشركات بالفعل لتخزين بيانات المؤسسات وتنظيمها وإدارتها محلياً داخل المؤسسة. كما سيساعد هذا التعاون العملاء على ربط بشكل أقرب بالسياق الداخلي الذي يمنح الوكلاء الذكيين قيمتهم الحقيقية، بما في ذلك قواعد الشيفرات البرمجية، والوثائق، وأنظمة الأعمال، والمعرفة التشغيلية، وسير العمل الخاصة بالفرق. وستستكشف دِل و أيضاً كيفية ربط مع ، التي تعتمد عليها المؤسسات لتشغيل أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي. إتاحة منصتي Foundry و AIP من Palantir ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA ، حيث سيتم تشغيل طبقة Ontology الخاصة بـ Palantir على منصتي Dell ObjectScale و PowerFlex لاستيعاب البيانات من مصادر المؤسسة المختلفة وأتمتة سير الأعمال باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم تشغيلها ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA . وسيسمح ذلك للمؤسسات والكيانات السيادية بربط جميع مصادر البيانات لديها، وتحديد العلاقات بينها وإدارتها بصورة ديناميكية، إلى جانب تحسين العمليات التشغيلية بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة المؤسسة نفسها.

و من ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع ، حيث سيتم تشغيل طبقة الخاصة بـ على منصتي و لاستيعاب البيانات من مصادر المؤسسة المختلفة وأتمتة سير الأعمال باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم تشغيلها ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع . وسيسمح ذلك للمؤسسات والكيانات السيادية بربط جميع مصادر البيانات لديها، وتحديد العلاقات بينها وإدارتها بصورة ديناميكية، إلى جانب تحسين العمليات التشغيلية بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة المؤسسة نفسها. توفير نماذج Reflection المتقدمة مفتوحة المصدر ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA ، بما يساعد المؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الجهات الحكومية والكيانات السيادية، على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات تتمتع بتحكم كامل. كما ستساعد نماذج Reflection ، المتكاملة مع منصة Dell AI Data Platform ، العملاء على استخراج المعرفة بصورة آمنة من مصادر البيانات المحلية داخل المؤسسة.

المتقدمة مفتوحة المصدر ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع ، بما يساعد المؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الجهات الحكومية والكيانات السيادية، على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات تتمتع بتحكم كامل. كما ستساعد نماذج ، المتكاملة مع منصة ، العملاء على استخراج المعرفة بصورة آمنة من مصادر البيانات المحلية داخل المؤسسة. تقديم قدرات Grok المتقدمة في الاستدلال والمعالجة متعددة الوسائط من SpaceXAI بالتعاون مع دِل، ضمن مساعدين للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، يمكن تشغيلهم بالكامل داخل المؤسسة أو عبر نموذج تشغيل هجين.

كما سيتمكن عملاء ServiceNow من الاستفادة من مصنع الذكاء الاصطناعي لدمج أتمتة سير العمل المؤسسي مع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد المؤسسات على تطوير تطبيقات تركز على تحقيق نتائج الأعمال.

كما توفر دِل مجموعة جديدة من حلول الذكاء الاصطناعي المعتمدة والمصممة لدعم أبرز الاستخدامات المؤسسية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي الوكيل بالتعاون مع Mistral، والرؤية الحاسوبية بالتعاون مع Fogsphere وIpsotek التابعة لشركة Eviden، وتجارب الذكاء الاصطناعي الغامرة عبر UneeQ Digital Humans، بالإضافة إلى مساعدات البرمجة بالتعاون مع Poolside، حيث يمكن نشر هذه الحلول مباشرة من خلال كتالوج منصة Dell Automation Platform.

وفي مجال الأمن السيبراني، توفر دِل حلولاً وخدمات أمنية جديدة بالتعاون مع CrowdStrike وFortanix وF5، لتقديم حماية متكاملة وعلى مدار الساعة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات، والنماذج، والتطبيقات، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي السري، بما يعزز مرونة بيئات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. كما تقدم Jfrog بالتعاون مع دِل منصة مركزية لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، وبروتوكولات MCP، ومهارات الوكلاء الذكيين، والأصول البرمجية بصورة آمنة وعلى نطاق واسع.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال مايكل دِل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دِل تكنولوجيز: "مع بروز الذكاء الاصطناعي الوكيل، تواجه كل مؤسسة اليوم التحدي ذاته: تحويل الذكاء إلى أثر ملموس بسرعة، أو المخاطرة بالتراجع. وفي دِل تكنولوجيز، نساعد عملاءنا على تحويل بياناتهم إلى وقود للذكاء الاصطناعي على بنية تحتية يتحكمون بها بالكامل، مع أعلى مستويات الأمان والحوكمة وكفاءة التكاليف".

من جانبه، قال جينسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA: ""لقد وصل عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، فيما يشهد اعتماد الذكاء الاصطناعي المؤسسي نمواً متسارعاً وغير مسبوق. وتعمل دِل وNVIDIA معاً على بناء مصنع ذكاء اصطناعي متكامل لهذا العصر، يشمل الحوسبة المتسارعة، والشبكات، والتخزين، والبرمجيات، والخدمات، ويتوسع من سطح المكتب وصولاً إلى مراكز البيانات، لتحويل الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي إلى مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية للمؤسسات في كل مكان".

التوافر

تتوفر حالياً حلول Dell Deskside Agentic AI

ستتوفر التحديثات الخاصة بالتنسيق والبحث ضمن Dell AI Data Platform خلال الربع الثاني من عام 2026

خلال الربع الثاني من عام 2026 سيتوفر Dell Data Analytics Engine المعزز بمنصات NVIDIA Blackwell و NVIDIA Vera خلال الربع الأول من عام 2027

المعزز بمنصات و خلال الربع الأول من عام 2027 ستتوفر مصادقة Dell ObjectScale NVIDIA Certified Storage خلال الربع الثاني من عام 2026

خلال الربع الثاني من عام 2026 يتوفر حالياً تكامل Dell ObjectScale و Dell Data Search Engine مع NVIDIA Omniverse

و مع سيتوفر Dell Exascale مع إضافة Dell PowerFlex خلال النصف الأول من عام 2027

مع إضافة خلال النصف الأول من عام 2027 سيتوفر Dell Pro Precision 7 R1 خلال يوليو 2026

خلال يوليو 2026 يتوفر حالياً Dell PowerRack للحوسبة

للحوسبة سيتوفر Dell PowerRack لشبكات Dell PowerSwitch خلال سبتمبر 2026

لشبكات خلال سبتمبر 2026 سيتوفر Dell PowerRack لتخزين Dell Exascale خلال النصف الثاني من عام 2026

لتخزين خلال النصف الثاني من عام 2026 ستتوفر إصدارات Dell Integrated Rack Controller و Dell OpenManage Enterprise خلال مايو 2026

و خلال مايو 2026 ستتوفر وحدة Dell PowerCool CDU C7000 خلال الربع الثالث من عام 2026

خلال الربع الثالث من عام 2026 ستتوفر حلول دِل للذكاء الاصطناعي على مدار عام 2026

مصادر إضافية

الحقيبة الإعلامية لفعالية Dell Technologies World 2026

للمزيد من المعلومات حول حلول الذكاء الاصطناعي من دِل

مدونة: Securing Your AI Workloads with Dell AI Factory with NVIDIA

مدونة: The Agentic AI Continuum: When Deskside Makes Sense

مدونة: Density by Design: Inside Dell Pro Precision 7 R1

مدونة: Dell AI Data Platform with NVIDIA: Full Throttle AI

مدونة: Securing Storage: Dell’s Layered Approach to PQC Readiness - is the PQC Blog2 one

مدونة: Dell PowerRack Transforms AI Infrastructure with Scalable Compute, Networking and Storage

مدونة: Simplifying Enterprise AI: Introducing the Dell AI Ecosystem Program

مدونة: Choice Without Compromise: Inside Dell's Expanding AI Ecosystem

مدونة: A Partnership Made for Data Control

مدونة: Dell Enterprise Hub Brings Frontier Open Models to PowerEdge XE9780

مدونة: Dell and Palantir Introduce an On-Premises AI Operating System

مدونة: Dell Technologies and SpaceXAI Collaborate to Bring Grok On-Premises to Enterprise Environments

تابع دِل عبر منصتي X و LinkedIn

نبذة عن "دِل تكنولوجيز"

تساعد دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (DELL)، الشركات والمؤسسات والأفراد على بناء المستقبل الرقمي وإحداث التحوّل في طرق المعيشة والعمل والتسلية. وتزود الشركة العملاء بمجموعة واسعة من التقنيات والخدمات الأوسع والأكثر ابتكارًا لعصر الذكاء الاصطناعي.

للاستفسارات الإعلامية:

Media.Relations@Dell.com

• استناداً إلى تحليل أجرته دِل لبيانات طلبات العملاء في أبريل 2026.

• شركة Gartner، تقرير: “AI Maturity Matters: Increased Trust, Improved Effectiveness, Optimized Operations”، بتاريخ 30 يونيو 2025.

• استناداً إلى تقرير أعدّته شركة Principled Technologies بتكليف من دِل بعنوان: “Accelerate AI time to value with Dell Services”، أبريل 2026.

• استناداً إلى تحليل موثّق أجرته كل من Signal 65 وFuturum Group بعنوان: “The Economics of Agentic AI: On-premises Deployments with Dell AI Factory vs. Cloud”، مايو 2026. ويستند التحليل إلى أسعار واجهات برمجة التطبيقات المتاحة للعامة، بالإضافة إلى بيانات الأسعار والأداء الخاصة بحلول دِل. وتفترض وفورات التكاليف اعتماداً متعدد السنوات لمجموعة من محطات عمل Dell Pro Max وخوادم PowerEdge المستخدمة في أعباء العمل الخاصة بالمعرفة العامة، والمبيعات، وتطوير البرمجيات، والمدعومة جميعها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل على مدار خمسة أيام عمل أسبوعياً. كما يشمل التحليل الخصومات التقديرية الخاصة بالخدمات السحابية، إلى جانب تكاليف استضافة البنية التحتية، والطاقة، وإدارة البنية التحتية، وخدمات الدعم من دِل. وقد تختلف النتائج الفعلية من مؤسسة إلى أخرى.

• استناداً إلى تحليل داخلي أجرته دِل في مايو 2026.

• استناداً إلى مقارنة أجرتها دِل بين الحد الأقصى المتاح لسعة التخزين في منصة ObjectScale X7700 المخطط لها مقارنة بمنصة ECS 5000 من الجيل السابق، مايو 2026. وقد تختلف النتائج الفعلية.

• من المخطط توفير دعم لأقراص التخزين بسعة 245 تيرابايت، إلى جانب زيادة عدد الأقراص المدعومة لكل عقدة، ضمن إصدار ObjectScale خلال النصف الثاني من عام 2026. وقد تختلف السعة الفعلية القابلة للاستخدام وكثافة التخزين.

• استناداً إلى بيانات IDC الخاصة بعدد وحدات البنية التحتية على مستوى الرفوف التي تم بيعها عالمياً خلال السنة التقويمية 2025 (CY25).

• استناداً إلى بيانات IDC الخاصة بعدد وحدات البنية التحتية على مستوى الرفوف التي تم بيعها عالمياً خلال السنة التقويمية 2025 (CY25).

• استناداً إلى تحليل داخلي أُجري في مارس 2026.

• استناداً إلى تحليل داخلي أجرته دِل في مايو 2026. وتشير المقارنة إلى وجود محركات مستقلة للتخزين الملفي، والكائني، والكتلي، وأنظمة الملفات المتوازية ضمن منصة عتادية واحدة قابلة لإعادة الاستخدام، باستثناء التصاميم أحادية المحرك متعددة البروتوكولات. ومن المتوقع توفير التخزين الكتلي خلال النصف الأول من السنة التقويمية 2027.

-انتهى-

#بياناتشركات