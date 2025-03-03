أعلنت سيسكو وNVIDIA عن نيتهما إنشاء بنية موحدة متعددة المحافظ لتبسيط بناء شبكات مراكز بيانات تدعم الذكاء الاصطناعي.

ستقوم NVIDIA بتمكين نظام Silicon One من سيسكو المقترن ببطاقات SuperNICs من NVIDIA ليصبح جزءاً من شبكة NVIDIA Spectrum-X Ethernet.

ستقوم سيسكو ببناء أنظمة تجمع بين بنية NVIDIA Spectrum المرجعية وبرنامج نظام التشغيل من سيسكو، ما يسمح للعملاء بتوحيد شبكات سيسكو وتقنية NVIDIA في مركز البيانات بشكل متزامن.

سيساهم هذا التعاون المقترح في فتح فرص سوقية جديدة لشركة سيسكو، من خلال توحيد نموذج البنية بين الشبكات الأمامية والخلفية، ما يسهل إدارة الشبكات المختلفة للمؤسسات ومزودي الخدمات السحابية.

دبي: أعلنت سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، الشركة الرائدة في مجال الأمن والشبكات، عن خططها للدخول في شراكة موسعة مع شركة NVIDIA لتوفير حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وقد باتت المؤسسات تدرك أن الذكاء الاصطناعي ضروري لنموها، ولكنها لا تزال في مراحل مبكرة من تبني هذه التكنولوجيا التحويلية، حيث أنها لا تزال تتعامل مع التعقيدات الفنية الفريدة ومتطلبات الأمن لتشغيل مراكز بيانات تدعم الذكاء الاصطناعي. وتهدف الشراكة الموسعة بين الطرفين إلى تزويد المؤسسات بالمرونة اللازمة وقدرة الاختيار وهي تسعى إلى تلبية طلب أحمال عمل الذكاء الاصطناعي على اتصال عالي الأداء وسريع الاستجابة وعالي الكفاءة في استهلاك الطاقة سواء ضمن أو بين مراكز البيانات والسحابات والمستخدمين.

وفي تعليقٍ له، قال هانز فيستبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرايزون: "يعد توفر منظومة ذكاء اصطناعي قوية وقابلة للتطوير عاملاً أساسياً لإطلاق القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة الموسعة بين سيسكو وNVIDIA، إلى تسريع وتمكين أحمال عمل الذكاء الاصطناعي كثيفة الموارد على حافة الشبكة، شأنها في ذلك تماماً كشأن استراتيجية وحلول AI Connect من فيرايزون".

وستشكل منصة الشبكات Spectrum-X Ethernet من NVIDIA والتي تستند إلى تكنولوجيا السيليكون من سيسكو وNVIDIA، حجر الأساس للعديد من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وتعطي الشركتان الأولوية لاحتياجات العملاء للحصول على حلول مبسطة وكاملة، من خلال تمكين التوافق بين بنيتيهما الشبكيتين. ويتمثل هدف الشراكة الموسعة هذه في السماح للعملاء بتحسين استثماراتهم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال بنية مشتركة، باستخدام أدوات الإدارة والعمليات الموجودة لديهم حالياً، والتي تغطي الشبكات الأمامية والخلفية.

من جانبه، قال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "تتعرض الشركات لضغوط هائلة لنشر الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية، ويواجه العديد من قادة الأعمال صعوبة في تبرير الاستثمار في هذه التكنولوجيا التحويلية مع قيامهم بموازنة المخاطر ذات الصلة. وتعمل سيسكو وNVIDIA معاً لإزالة العوائق أمام العملاء وضمان قدرتهم على تحسين استثماراتهم في البنية التحتية لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي".

بدوره، قال جينسن هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA: "بالنظر إلى التقدم السريع الذي نشهده من حولنا، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يحدث ثورة في جميع الصناعات. وقد تم تعزيز منصة NVIDIA Spectrum-X بتقنية الإيثرنت ودعمها للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ويمكننا بالتعاون مع منصات سيسكو للشركات ونطاق انتشارها العالمي، مساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء بنية تحتية متطورة من NVIDIA في إطار سعيها للتحول باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وسيستفيد العملاء، من خلال تسهيل تكامل وتوحيد تكنولوجيا سيسكو وNVIDIA، من التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية التي تطرأ على منصة NVIDIA Spectrum-X، مثل التوجيه التكيفي، والقياس عن بُعد، والتحكم في الازدحام، وسرعة الاستجابة، وعلى محفظة سيسكو الأوسع لمنتجات وحلول الشبكات والأمن والمرونة الرقمية، بما في ذلك منصة بيانات Splunk. ومع تطوير الشركات لقدرات الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج على بياناتها الخاصة، يصبح وجود استراتيجية أمان شاملة أمراً بالغ الأهمية.

وقال جيم كافاناغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة وورلد وايد تكنولوجي: "أسفرت الشراكات طويلة الأمد التي أقامتها شركة وورلد وايد تكنولوجي مع سيسكو وNVIDIA عن ابتكار حلول ذكاء اصطناعي متطورة تدفع عجلة الابتكار وتحويل الأعمال. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة المتمثلة في الخبرة العميقة لشركة سيسكو في مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة NVIDIA، فإننا على أتم استعداد لتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا ومساعدتهم على التعامل مع تعقيدات تبني الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واطمئنان".

سيسكو وNVIDIA: تسريع تبني أحمال عمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

هذا وتلتزم الشركتان بتقديم مستويات جديدة من الإبداع لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وتهدف هذه الشراكة التي تركز على تبسيط النشر والعمليات، وتحسين أداء عبء العمل وإمكانية الرؤية، إلى تقديم حلول الإيثرنت ذات الأداء الأعلى المتاحة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، وتوسيع بنية منصة Spectrum-X من NVIDIA لتشمل نظام Cisco Silicon One، مما يجعل من سيسكو الشريك الوحيد المدعوم بحلول Spectrum-X Ethernet. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الشراكة الموسعة في نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي لشبكة الإيثرنت الخاصة بمراكز بيانات المؤسسات من مرحلة النموذج التجريبي إلى مرحلة النشر الكامل، والتي كانت ستقتصر بخلاف ذلك على السحابة العامة أو خدمات البرمجيات كخدمة.

وتخطط سيسكو وNVIDIA لتطوير حلول مشتركة للعملاء.

ستقوم سيسكو بتطوير محولات مراكز البيانات باستخدام منصة NVIDIA Spectrum Ethernet . وسيوفر نهج المنظومة المفتوحة للعملاء المزيد من الخيارات والمرونة. ويمكن للمؤسسات توحيد معايير منصة الشبكات NVIDIA Spectrum-X مع كل من بنيات محولات سيسكو و NVIDIA القائمة على السيليكون، ما يجمع التقنيات الرائدة في الصناعة من كلتا الشركتين تحت بنية إدارة واحدة.

. وسيوفر نهج المنظومة المفتوحة للعملاء المزيد من الخيارات والمرونة. ويمكن للمؤسسات توحيد معايير منصة الشبكات مع كل من بنيات محولات سيسكو و القائمة على السيليكون، ما يجمع التقنيات الرائدة في الصناعة من كلتا الشركتين تحت بنية إدارة واحدة. ستتعاون سيسكو مع NVIDIA لإنشاء والتحقق من صحة البنيات المرجعية لنظام NVIDIA Enterprise Reference (ERA) ونظام NVIDIA Cloud Partner (NCP) استناداً إلى منصة NVIDIA Spectrum-X مع أنظمة Silicon One و Hyperfabric و Cisco Nexus و UCS Compute و Optics وغيرها من تقنيات سيسكو.

لإنشاء والتحقق من صحة البنيات المرجعية لنظام ونظام استناداً إلى منصة مع أنظمة و و و و وغيرها من تقنيات سيسكو. تلتزم سيسكو و NVIDIA بالتعاون والتطوير المشترك بهدف تقديم أفضل حلول إيثرنت للعملاء. وتخطط الشركتان لمواصلة التعاون للتصدي للتحديات الكبيرة، مثل إدارة ازدحام البيانات وموازنة الأحمال، حتى يتمكن العملاء من توسيع نطاق عمليات نشر الذكاء الاصطناعي وتأمينها.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على وجهة نظر جيتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المنتجات بشركة سيسكو، بشأن اتفاقية الشراكة هذه.

التوافر

تخطط شركة سيسكو لتحسين محولات نظام Silicon لتكون متوافقة مع البنى المرجعية لمنصة Spectrum-X وشركة NVIDIA. وستكون هذه التحديثات متاحة اعتباراً من منتصف العام 2025، بما في ذلك منتجات Cisco Nexus وCisco Nexus Hyperfabric وCisco UCS الحالية والقادمة. وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني لطرح المحولات الجديدة لنظام Cisco Spectrum في وقت لاحق.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تُحدث ثورة في طريقة اتصال المؤسسات وحمايتها في عصر الذكاء الاصطناعي. ولأكثر من 40 عامًا، نجحت سيسكو في ربط العالم بأمان. وبفضل حلولها وخدماتها الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المرونة الرقمية. تلتزم سيسكو ببناء مستقبل أكثر اتصالاً وشمولاً للجميع. اعرف المزيد من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

سيسكو وشعار سيسكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مُسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. يمكن العثور على قائمة العلامات التجارية الخاصة بشركة سيسكو على الرابط: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها. إن استخدام كلمة "شريك" لا يعني وجود علاقة شراكة بين شركة سيسكو وأية شركة أخرى.

المنتجات والمزايا المذكورة في هذا البيان الصحفي والتي لا تتوفر حاليًا، هي الآن في مراحل مختلفة من التطوير، وسيتم تقديمها عند توفرها. يخضع الجدول الزمني لتسليم أي منتجات ومزايا مستقبلية للتغيير وفقًا لتقدير شركة سيسكو وشركائها.

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