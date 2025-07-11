دبي: أعلنت شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة (NIPL) الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) عن تفاصيل تقدمها في توسيع نطاق قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وكشفت عن المرحلة التالية من استراتيجيتها لتعزيز تكامل المنصة. يدعم هذا الجهد المستمر رؤية الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، مع تعزيز تجارب الدفع عبر الحدود لملايين الهنود الذين يسافرون بين البلدين سنويًا.

UPI، نظام الدفع الفوري من حساب إلى حساب في الهند، يُمكّن من إجراء معاملات فورية وآمنة عبر تطبيقات الهاتف المحمول. مع أكثر من 18 مليار معاملة شهريًا، نما النظام ليصبح أحد البنى التحتية الرائدة عالميًا في مجال الدفع الرقمي. بفضل بنيته المفتوحة والمتوافقة مع الأنظمة، وإطاره الأمني ​​الصارم، يتكيف نظام UPI بسلاسة مع البيئات التنظيمية خارج الهند، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر منافذ السفر والتحويلات المالية ازدحامًا في الهند. ووفقًا لوزارة السياحة الهندية، يزور الإمارات العربية المتحدة أكثر من سبعة ملايين هندي سنويًا، مما يجعلهم أكبر فئة من الزوار الدوليين. يُعزز تمكين المسافرين من الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمونها في الهند سهولة الاستخدام، ويتيح للتجار في الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى قاعدة عملاء رقمية مُلِمّة. والنتيجة هي كفاءة أكبر، وإدارة أفضل للنقد، وتكاليف تشغيلية أقل للشركات.

قال سعادة السيد/ ساتيش كومار سيفان، القنصل العام الهندى فى دبى والامارات الشمالية: "لن تعود تجربة الجالية الهندية والمسافرين الهنود إلى الإمارات العربية المتحدة كما كانت بعد التكامل الكامل لـ UPI مع منظومة المدفوعات الرقمية لدولة الامارات العربية المتحدة. ويسعدني أن NIPL تبذل جهودًا حثيثة ومتضافرة مع المؤسسات التجارية ومقدمي حلول الدفع والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان توفير هذه التجربة السلسة للعملاء الهنود في أقرب وقت ممكن. سيُحدث التكامل الكامل لمنصات المدفوعات الرقمية لـ UPI الهندية وAANI الإماراتية ثورة حقيقية في منظومة معاملاتنا المالية الثنائية، وسيكون بمثابة ريشة في القبعة الاحتفالية للإنجازات الأولى التي حققتها الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في شراكتنا الاقتصادية على مدى العقد الماضي"

على مدار السنوات القليلة الماضية، أرسى شركة NIPL أساسًا متينًا لـ UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة ومقدمي حلول الدفع. وقد أتاحت الشراكات مع NeoPay (المشرق) والشبكة الدولية وMagnati قبول UPI القائم على رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر شبكة تجارية سريعة النمو. وتقبل منافذ البيع الرئيسية، مثل سوق دبي الحرة ولولو هايبر ماركت مدفوعات UPI بالفعل، مما يسمح للعملاء الهنود بتسوية مشترياتهم مباشرة من حساباتهم المصرفية الهندية.

قال السيد/ ريتيش شوكلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة NPCI الدولية: "في شركة NPCI الدولية، نفخر بتسريع اعتماد UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إنجاز لا يقتصر على توفير راحة لا مثيل لها لملايين المسافرين والمقيمين الهنود فحسب، بل يعزز أيضًا الجسر الرقمي بين الاقتصادين النابضين بالحياة. ويُعد توسعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً على الثقة العالمية المتزايدة في ابتكارات الدفع الرقمي الهندية. من خلال تمكين مدفوعات سلسة وآمنة وفورية، نُمكّن الشركات والمستهلكين على حد سواء، وندعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، ونضع معايير جديدة للاتصال المالي عبر الحدود. نحن نواصل التزامنا بتعميق شراكاتنا ودفع الموجة التالية من التحول الرقمي

لتسريع عملية التبني، تتعاون NIPL بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة والمستحوذين لتمكين UPI في القطاعات عالية التردد، بما في ذلك تجارة التجزئة والضيافة والترفيه والنقل والخدمات الأساسية. تدعم المنصة المدفوعات الفورية بالروبية الهندية، وتُظهر أسعار صرف شفافة، وتلتزم بضمانات مثل حدود المعاملات، والمصادقة الثنائية، وضوابط الاستخدام الدولي الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي.

أعلنت حكومة دبي عن هدفها المتمثل في تحقيق 90% من المعاملات الرقمية بحلول عام 2026، وتماشياً مع هذه الرؤية، تعمل شركة NIPL على تعزيز حضورها في الدولة من خلال توسيع نطاق قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI). ومن خلال التعاون المستمر مع الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم الشركة بتقديم تجارب دفع رقمية سلسة وآمنة تولد قيمة دائمة للمستهلكين والتجار والاقتصاد الأوسع.

حول شركة NPCI الدولية:

تأسست شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة (NIPL) في 3 أبريل 2020، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI). وبصفتها الذراع الدولي لشركة NPCI، تلتزم NIPL بنشر نظام الدفع الفورى المحلي الناجح في الوقت الفعلي لشركة NPCI - واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) - ونظام البطاقات (RuPay) خارج الهند. وقد نجحت شركة NPCI في تطوير وإثبات منتجاتها وقدراتها التكنولوجية في السوق المحلية من خلال تحويل قطاع الدفع في الهند. وفي الوقت الحالي، تسعى العديد من الدول إلى إنشاء نظام دفع فوري أو نظام بطاقات محلي.وتستطيع شركة NIPL، بفضل معرفتها وخبرتها، أن تقدم لهذه البلدان المساعدة التكنولوجية من خلال الترخيص والاستشارات لبناء أنظمة دفع في الوقت الفعلي لتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة للشركات العالمية سريعة النمو. تركز NIPL على تطوير المدفوعات حول العالم من خلال التكنولوجيا والابتكار. لن يقتصر دورها على تمكين المدفوعات للهنود فحسب، بل ستدعم أيضًا الدول الأخرى من خلال تعزيز قدراتها في مجال الدفع باستخدام المساعدة التكنولوجية والاستشارات والبنية التحتية.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة nipl.com

-انتهى-

#بياناتشركات