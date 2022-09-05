هذه الشراكة الفريدة من نوعها سوف تتيح تجربة تسوق متكاملة من خلال تطبيق "WhatsApp" لأول مرة في مصر

القاهرة : أعلنت شركتي «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و«بيتابس مصر»، لحلول المدفوعات الإلكترونية والحاصلة على العديد من الجوائز التقديرية، عن توقيع شراكة مع «notchnco»، وهي شركة مستقلة متخصصة في تطوير البرمجيات. وسوف يحصل عملاء «ڤاليو» بمقتضى هذه الاتفاقية على تجربة تسوق فريدة عبر تطبيق "WhatsApp" لأول مرة في مصر، وذلك من خلال المساعد الرقمي الذي تقدمه «notchnco»، وسداد المدفوعات بكل سهولة من خلال حلول الدفع الإلكتروني التي تتيحها «بيتابس مصر» عبر تطبيق "WhatsApp".

وبموجب اتفاقية الشراكة، سوف يتيح المساعد الرقمي الذي تقدمه «notchnco» من خلال تطبيق "WhatsApp" لشركة «ڤاليو» استهداف شرائح مختلفة من المستهلكين عبر تقديم عروض صممت خصيصًا بما يتناسب مع اهتماماتهم ومراحل دورة الشراء وعاداتهم الشرائية. وسوف تتيح هذه الاتفاقية لشركة «ڤاليو» أن تقدم لشريحة مستهدفة من العملاء تجربة تسوق صممت خصيصًا لكل عميل، وذلك عن طريق تسهيل عمليات البيع من خلال الحملات الترويجية عبر رسائل تطبيق "WhatsApp" للعملاء المستهدفين، مع ميزة عدم وجود حد أقصى لعدد كلمات الرسالة. وسوف يستمتع العملاء بتجربة تسوق رقمية بالكامل طوال مراحلها المختلفة، وهي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقوم «بيتابس مصر» بتوفير روابط الدفع الفوري من خلال تطبيق "WhatsApp"، وهو ما سيتيح للعميل تجربة لا مثيل لها وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التقسيط المرنة التي تقدمها «ڤاليو» وتتراوح ما بين 6 أشهر و60 شهرًا.

جدير بالذكر أن «notchnco» هي إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في القاهرة وأبو ظبي والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي في توفير تجربة لا مثيل لها للعملاء، وذلك من خلال منصتها المتكاملة الحاصلة على براءة الاختراع وبرنامج المساعد الرقمي «notchbot». ويمكن للمنصة المتكاملة توفير خدماتها للتجار كلُّ بحسب مجاله من خلال الرسائل التي يمكن إرسالها مسبقًا للعملاء، بالإضافة إلى كونها أحد الأدوات الهامة للمبيعات، بينما يتيح المساعد الرقمي «notchbot» تجربة سهلة من خلال نظام تفاعلي يسمح للمستخدمين بتطوير المساعد الرقمي الخاص بهم، فقد تم تصميمه ليتفاعل مع المستخدم بسلاسة أثناء المحادثة من خلال استيعاب تفاعلاتهم وأهدافهم عبر القنوات المختلفة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب باسل الطوخي رئيس العمليات بشركة «ڤاليو»، عن سعادته بهذه المرحلة التاريخية التي تشهدها «ڤاليو» عبر التعاون مع شركة «notchnco» الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم تجربة تسوق إلكترونية لا مثيل لها. وأشار الطوخي إلى أن هذه الاتفاقية هي الأكثر ملاءمة لشريحة الشباب تحت سن الثلاثين ممن يتطلعون إلى مثل هذه الخدمات المتطورة، حيث تمثل هذه الفئة حوالي 60% من الشعب المصري. وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تنويع المجالات التي يعمل بها الشركاء، فضلًا عن ترسيخ مكانة «ڤاليو» باعتبارها الشركة الرائدة في توفير مختلف الحلول الرقمية وأحدثها في قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع «بيتابس مصر» التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وأكد الطوخي أن هذه الشراكة المميزة ستتيح لعملاء «ڤاليو» تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكنهم الاستفادة من برامج التقسيط ضمن منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في عملية رقمية طوال مراحلها المختلفة من خلال المساعد الرقمي الذي توفره شركة «notchnco» وسداد المدفوعات من خلال «بيتابس مصر»، وذلك من خلال منصة واحدة وهي تطبيق "WhatsApp".

ومن جانبه، أعرب باسم نصيف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «notchnco»، عن اعتزازه بالتعاون مع اثنتين من كبرى الشركات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر وهما شركتي «ڤاليو» و«بيتابس مصر» من أجل تقديم تجربة سهلة ورقمية طوال مراحلها المختلفة والاستفادة من خطط وبرامج تقسيط ميسرة صممت خصيصًا لتلائم احتياجات كل عميل. وأضاف نصيف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الهدف الرئيسي لشركة «notchnco» والمتمثل في تقديم تجربة ذكية وأكثر مرونة وملاءمة لمختلف احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن المساعد الرقمي المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في الاستفادة من تجربة تسوق شاملة ومتكاملة وما يناسبهم من خطط التقسيط التي توفرها «ڤاليو»، ثم سداد مشترياتهم من خلال منصة الدفع الإلكتروني «بيتابس مصر».

وأكد نصيف أن التعاون مع أكبر منصة متخصصة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا في السوق المصري هي تجربة فريدة من نوعها، وهو ما أدى إلى تنمية أعمال كلا الشركتين لجذب مزيد من العملاء عبر تقديم عروض فريدة وبرامج أقساط ميسرة مستفيدين من برامج متكاملة قامت بتطويرها شركة «notchnco»، ومدعومة بفريق عمل شركة «ڤاليو»، على أن يتم سدادها من خلال منصة «بيتابس مصر»، كل ذلك من خلال تطبيق "WhatsApp".

ومن جانبه، أوضح كريم عيادة مدير تطوير الأعمال بشركة «بيتابس مصر»، أن هذه الشراكة هي جزء من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تقديم حلول شاملة للعملاء وذلك عبر توقيع الشراكات المثمرة والتي تفتح المجال أمام الشركة للتوسع بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب عيادة عن سعادته بالاستفادة من التعاون المشترك بين شركات قطاع التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة مثل شركة «ڤاليو» للتوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة فضلًا عن تعزيز شبكة الشراكات مع المؤسسات الأخرى مثل هذا التعاون مع شركة «notchnco». وأكد عيادة أن هذه الخدمة الفريدة من نوعها سوف تساهم في تعزيز حلول الدفع الإلكتروني حيث تقدم للعملاء تجربة سهلة وآمنة فضلًا عن دمجها مع واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعًا بين المستخدمين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس القابضة لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها التشغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي يقدمها قطاع التمويل غير المصرفي بهدف تزويد العملاء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية. وتعتبر الشراكة مع «notchnco» هي أحدث تعاون بين شركتي «ڤاليو» و«بيتابس مصر» ضمن سلسلة من الشراكات خلال السنوات الماضية مع عدة مؤسسات مثل مزادات، وانرشيا للتطوير العقاري، ولولو ماركت، ومصر للطيران، وجامعات المعرفة الدولية، من أجل تقديم خطط تمويل مناسبة وحلول الدفع الإلكتروني الابتكارية.

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عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | hermes.com-publicrelations@efg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg

عن شركة «بيتابس مصر»

تعد «بيتابس مصر» أفضل شركة ابتكارية مزودة لحلول الدفع الرقمية وقد تأسست بموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech) وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة

والمبتدئة. وتزود بيتابس مصر التجار بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن بيتابس تدعم باقة متكاملة من أساليب المدفوعات الإلكترونية كما تتواجد علامتها التجارية في العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

للتعرف على إنجازات الشركة، يرجى زيارة الرابط التالي abs.com/arTayPhttps:/

عن شركة «notchnco»

هي شركة ناشئة محلية تعمل في مجال الخدمات التكنولوجية نجحت في تطوير حلول محادثة ذكية للمؤسسات مدعومة بمجموعة واسعة من قنوات المراسلة صممت خصيصًا لإثراء تجربة العملاء وذلك عبر توفير مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الرقمية لمساعدة المؤسسات على التغلب على الأساليب المعقدة في التواصل مع المستهلكين، وزيادة رضاء رضا العملاء وتنمية أعمالهم بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. www.notchnco.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.