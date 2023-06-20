سيساهم هاني الخياري بمنصبه الجديد في تعزيز تنمية المواهب التقنية المحلية وقيادة "برنامج صناع التغيير السعودي" التابع لنورتال

أعلنت شركة نورتال الرائدة في التحول الرقمي عالمياً تعيين الأستاذ هاني الخياري كقائد لأعمالها في المملكة العربية السعودية. بصفته مواطنًا سعوديًا يتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في التحول الرقمي والاستشارات التقنية، ولديه معرفة وخبرة عميقة في الصناعة مما سيعزز من مكانة نورتال والتزامها بتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تواجدها الفعال بالسوق المحلي.

من خلال منصبه الجديد، سيكون "الخياري" مسؤولاً عن الإشراف على العلاقات التجارية للشركة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن إدارة عمليات شركة نورتال في الرياض، وهو أحد مكاتب الشركة الثلاثة في منطقة الخليج إلى جانب عُمان والإمارات العربية المتحدة. تسعى نورتال وتحرص على النمو المستمر في المملكة العربية السعودية والاستثمار في ضم المزيد من الخبراء والمتميزين لمساعدة العملاء على تقديم مساهمة هادفة في رحلة التحول الرقمي في المملكة.

تدرك شركة نورتال أن تعزيز المواهب التقنية المحلية هو جانب مهم من رؤية السعودية 2030. حيث تشهد المملكة ارتفاعًا في الطلب على المتخصصين الماهرين في مجال التكنولوجيا، وهو جزء من هدفها المتمثل في تنوع مصادر الاقتصاد المحلى المختلفة بعيدا عن الطرق التقليدية. سيلعب الخياري دورًا محوريًا في دعم "برنامج صناع التغيير السعودي"

"Saudi Changemakers Program"، وهو نوع جديد من برامج التدريب الداخلي لمطوري البرامج المبتدئين الذين يتطلعون إلى اكتساب خبرة عملية في اهم برامج التحول الرقمي مثل Java و React و SQL خارج منطقة الشرق الأوسط. شهد البرنامج تخريج تسعة محترفين من السعوديين والسعوديات والذين انطلقوا في رحلة مدتها ثلاثة أشهر لتبادل المعرفة والإرشاد، انتهت بعروض عمل دائمة لدى شركة نورتال والذي يعد نجاح حقيقي للشركة للتغيير من نمط ومفهوم التدريب والحصول على الشهادات المهنية الى تغيير حياة هؤلاء الشباب بالعمل نظيرا لكفاءتهم وتميزهم المهني.

وفي هذا الصدد، صرح "تافي إينستي"، الرئيس التنفيذي لشركة نورتال الشرق الأوسط وأفريقيا: "نتشرف بانضمام "الخياري" الي فريقنا في الشركة فهو يمتلك خبرة واسعة في مختلف المجالات ولديه سجل حافل بالإنجازات في دفع الشركات نحو النمو. إن صفاته القيادية وادراكه العميق لاحتياجات السوق بالمنطقة سيعزز من تواجد وخبرة نورتال لدعم هذا الاقتصاد المتنامي باستمرار.

نحن نمكن عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية ودفع مهارات الابتكار لديهم وخلق تأثير إيجابي داخل البلدان التي نعمل بها، وطموحنا في المملكة العربية السعودية هو تحقيق ذات الأمر ".

قال "هاني الخياري"، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية لدي شركة نورتال: "يشرفني الانضمام إلى نورتال حيث سنعمل على توسيع نطاق تواجد الشركة في المملكة العربية السعودية. كما تتيح لنا قدرات نورتال عبر إمكاناتها واستثماراتها في التكنولوجيا والبيانات والمرونة الإلكترونية والمنتجات فضلا عن جودة استراتيجيتها في تنفيذ رؤية الشركة والتزامنا بالتحول الرقمي للمملكة، مما يحمسني لإعادة تصور المستقبل من خلال دعم الجيل القادم من المواهب التقنية السعودية من خلال برنامج الشركة لصناع التغيير.

نورتال هي شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تساعد الكيانات والشركات الحكومية في تحويل عملياتها من خلال تطبيق التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. مع سجل حافل والتزام قوي بتقديم نتائج استثنائية لعملاء بارزين مثل الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ، فإن نورتال في وضع جيد لدعم رؤية المملكة للتحول الرقمي.

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