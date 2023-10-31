أبوظبي: أعلنت مجموعة NMDC، المجموعة الرائدة عالمياً في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية في الشرق الأوسط، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "NMDC"، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، واعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بشركاتها، وذلك بما يتوافق مع المرحلة التي تشهدها المجموعة من النمو والتوسع، ويواكب جهودها في تقديم حلول مستدامة تدعم قطاع الطاقة ومشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي، بحضور رفيع المستوى ضم كبار الشخصيات وصناع القرار في قطاع الإنشاءات والتوريد والتجريف البحري والطاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتطبق الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة على كافة الشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة NMDC دريجنق اند مارين، وشركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرنق، وذلك بهدف توحيد المحتوى البصري للشركات التابعة للمجموعة.

تعد الهوية الجديدة مستوحاة من المفهوم المؤسسي الجديد للمجموعة ورسالتها، والتي تؤكد التزام المجموعة بتقديم حلول متكاملة صديقة للبيئة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، إلى جانب الاستفادة من مواهب وخبرات موظفي المجموعة، لمنح العملاء مرونة وقيمة حقيقية مع تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين. كما تعكس الصورة الجديدة حرص المجموعة على الابتكار، والتزامها الثابت بالتميز، وسعيها الدؤوب لتحقيق النمو في عالم سريع ودائم التطور.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس الإدارة: "تأتي الهوية المؤسسية الجديدة نتيجة لجهودنا الرامية إلى إيجاد التوازن الأمثل بين تطوير مشاريع البنية التحتية والمساهمة في التقدم الاقتصادي، تزامناً مع انطلاقنا نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع. ومن خلال تسخير خبرتنا التي تمتد لعقود عدة في القطاع، ستواصل المجموعة دورها الفاعل والاستراتيجي في دعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة وزيادة القيمة المحققة للمساهمين عبر توفير حلول الهندسة والتوريد والإنشاءات والخدمات البحرية، الحائزة على جوائز عالمية، والتي تساعد عملاءنا في دولة الإمارات وحول العالم على تحقيق تطلعاتهم الحالية والمستقبلية."

ومن جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "إن الإعلان عن هويتنا المؤسسية الجديدة يجسّد مكانة المجموعة الرائدة، وأولوياتها الاستراتيجية في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية. وتعكس الهوية المؤسسية للمجموعة التزامنا بمواصلة الاستثمار في الحلول المبتكرة والمتنوعة وتنفيذها، والمضي قدماً نحو دخول قطاعات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز مكانتنا ودورنا في هذا المجال كإحدى أسرع الشركات نمواً حول العالم".

وأضاف: "تعزز هويتنا الجديدة جهودنا في مواصلة تقديم حلول مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وبالوقت المحدد لعملائنا في جميع أنحاء العالم، وستوسع نطاق قدراتنا التنافسية لتشمل شريحة أوسع من العملاء. لقد كنا وسنبقى ملتزمون بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة عبر جميع شركات المجموعة، مع الاستفادة من نجاح توسعنا الاستراتيجي، سواء من حيث القطاعات الجديدة أو الوجود الجغرافي".

وتضم الأسس الاستراتيجية لهذه الخطوة دمج مجموعة من الشركات تحت مظلة مجموعة NMDC. وتركز المجموعة على جمع الشركات معاً وتوحيد القدرات ونقاط القوة والخبرات المتنوعة، حيث تضيف كل شركة ضمن المجموعة قدراتها المتميزة، وتعمل مجتمعة على تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق وفق أعلى معايير التميز والكفاءة.

يذكر أن المجموعة أكملت عام 2021 اندماجها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (المعروفة الآن باسم شركة NMDC اينيرجي)، مما نتج عنه إحدى الشركات الرائدة ضمن قطاع الهندسة والتوريد والإنشاءات في مجال خدمات النفط والغاز والخدمات البحرية، مع حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

كما أضافت المجموعة عام 2010 شركة إمارات أوروبا (المعروفة الآن باسم NMDC كونستركشن) إلى محفظتها الاستثمارية. وتتخصص الشركة في بناء وتركيب حلول مسبقة الصنع ومستدامة لجميع أنواع الإنشاءات.

وتقدم شركة NMDC اينجنيرنق خدمات التخطيط والتصميم والإدارة والإشراف على الإنشاءات في الواجهة البحرية وتطوير الموانئ والبنية التحتية للنفط والغاز.

وجدير بالذكر، أن المجموعة حققت أداءً مالياً قوياً بعدما شرعت في رحلة التوسع والنمو، مما عزز تصنيفها العالمي في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً.

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