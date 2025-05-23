منشأة متخصصة بتجميع وتصنيع وتوزيع الصمامات والمكونات الأخرى في دولة الإمارات

توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقد في أبوظبي بين 19 و22 مايو 2025 لدراسة جدوى تأسيس المشروع المشترك

تنسجم الشراكة بين NMDC LTS و Chaoda مع مساعي "اصنع في الإمارات" لتعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت NMDC LTS ، وحدة الأعمال التابعة لـ NMDC Group ، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة "تشاودا" (Chaoda) يتمثل بمنشأة في دولة الإمارات متخصصة بتجميع وتصنيع وتوزيع الصمامات لاستخدامها في قطاع الطاقة. وجاء ذلك خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" في أبوظبي.

وتعد Chaoda التي تتخذ من الصين مقراً لها، شركة تصنيع وتوريد رائدة متخصصة في تصميم وإنتاج وتوزيع الصمامات والمكونات المرتبطة بقطاع الطاقة، لاسيما النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتطبيقات الصناعية الأخرى.

وبموجب مذكرة تفاهم، سيعمل الجانبان على تقييم جدوى إنشاء مشروع مشترك بينهما في دولة الإمارات، بما يشمل تأمين المعدات وتوظيف الكوادر لعمليات التجميع ضمن خطوط إنتاج متعددة. وستستفيد NMDC LTS و NMDC Energy من علاقاتهما مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة، وتسخير إمكاناتهم في العمليات اللوجستية ضماناً لنجاح التعاون. وتنسجم الشراكة بين NMDC LTS وChaoda مع مساعي "اصنع في الإمارات" لتعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال بيتر مارفن، الرئيس التنفيذي للموارد والشؤون التقنية في وحدة في شركةNMDC LTS :"تعكس هذه الشراكة المرتقبة التزامنا المستمر بتوطين سلاسل الإمداد وتعزيز القدرات الفنية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. ونؤمن بأن الجمع بين الخبرات الصناعية لشركة ’تشاودا‘ ومعرفتنا العميقة بالقطاع سيساعد في تأسيس مصدر محلي موثوق للمكونات الضرورية في قطاع الطاقة، بما يدعم الكفاءة التشغيلية المحلية والخطط الصناعية الأوسع في دولة الإمارات".

وتستعرض NMDC Groupخلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات" كيف تشكل أعمالها محفزاً لنمو وازدهار أبوظبي وتسهم في الجهود الوطنية في دولة الإمارات لتعزيز مشهد أعمالها العصري وتحفيز اقتصادها المحلي. وتعكف المجموعة خلال الحدث على الإعلان عن العديد من الشراكات الاستراتيجية، وستكشف أيضاً عن أبرز مستجدات مشاريعها، لاسيما أعمالها الدولية، حيث تمتلك في جعبتها العديد من المشاريع والنشاطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتايوان وفيتنام، إلى جانب مشاريعها الجارية في دولة الإمارات.

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