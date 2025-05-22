توقيع مذكرة تفاهم على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقدة في أبوظبي بين 19 و22 مايو 2025

الشراكة تعكس التكامل بين اثنتين من الجهات الرائدة ضمن قطاعي الصناعة والطاقة في الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة NMDC Energy، المزود الرائد لخدمات الهندسة والمشتريات والبناء لعملاء الطاقة في القطاعين البحري والبري (ADX: NMDCENR)، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "شركة الغربية للأنابيب"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بهدف استكشاف فرص تسريع وتيرة إنتاج أنابيب الصلب داخل الدولة، وبما يواكب الطلب المتنامي محلياً وإقليمياً.

وتعتبر "شركة الغربية للأنابيب" من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة بالقوس المغمور طولياً، حيث تنفرد بتطورها التقني، كما تُصنّف من بين أوائل شركات التصنيع التي تبنت تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ضمن عملياتها التشغيلية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لأهداف " اصنع في الإمارات" الرامية لدفع عجلة التنمية الصناعية في الدولة، كما تمثل نموذجا جديداً للتكامل الفعال بين الجهات الرئيسية الفاعلة في قطاعي الصناعة والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC Energy: "بصفتنا شركة رائدة تنشط أعمالها في قطاعات استراتيجية، نحرص على استكشاف فرص التكامل التي من شأنها تطوير حلول عملية تواكب المتطلبات المتغيرة لهذه الصناعات الحيوية. ويأتي تعزيز شراكتنا مع شركة الغربية امتداداً لهذا التوجّه وفي إطار الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لصناعة أنابيب الصلب المتقدمة لخدمة احتياجات دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ويعكس هذا التعاون المستوى المتقدم الذي بلغته الشركات الوطنية، كما يجسد في الوقت ذاته القيمة المشتركة التي تتيحها الخبرات المحلية على المستويين الإقليمي والدولي".

ومن خلال المشاركة في فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" تقوم NMDC Group و NMDC Energy بالتأكيد على دورهم كمحفز لدفع عجلة التنمية في أبوظبي، وعلى عمل المجموعة ككل في تعزيز الاقتصاد المحلي. كما ستعلن المجموعة عن العديد من الشراكات الاستراتيجية، وستقدم أيضاً تحديثات حول مشاريعها، لا سيما عملها على الصعيد الدولي حيث تمتلك أنشطة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتايوان وفيتنام، إلى جانب عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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