• 16.7 مليار درهم إيرادات المجموعة بزيادة قدرها 56% مقارنة بإيرادات العام 2022.

• 2.15 مليار درهم صافي أرباح المجموعة بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام 2022.

• 20.8 مليار درهم قيمة أصول المجموعة حتى نهاية العام 2023.

• محمد ثاني مرشد الرميثي: النتائج المالية تواكب استراتيجياتنا وأهدافنا في الحفاظ على زخم النمو الذي تشهده مجموعة NMDC.

• ياسر زغلول: تواصل مجموعة NMDC القيام بخطوات جادة ومدروسة تعزز نتائجها المالية.



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة NMDC، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "NMDC"، عن نتائجها المالية لعام 2023، مع تحقيق معدلات نمو قياسية في الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالعام 2022، ما يعكس قوة أدائها المالي، ودورها الاستراتيجي، ومكانتها المحلية والعالمية في تحقيق أرباح قياسية، مدفوعة بسياساتها واستراتيجياتها في النمو والتوسع، والتركيز على القيمة المستدامة في كافة أعمالها.



وبلغت إيرادات مجموعة NMDC خلال العام 2023، قيمة 16.7 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 56% مقارنة بإيرادات المجموعة خلال العام 2022، والتي وصلت إلى 10.7 مليارات درهم. وشهد صافي الأرباح للمجموعة خلال العام 2023، نمواً قياسياً، حيث وصل إلى 2.15 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 65% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال العام 2022، والذي وصلت قيمته إلى 1.3 مليار درهم. وتجلت قوة الوضع المالي للمجموعة أيضاً في ارتفاع إجمالي الأرباح ليصل إلى 2.16 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف إجمالي الأرباح في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية.



وارتفعت قيمة أصول المجموعة في عام 2023 لتصل إلى 20.8 مليار درهم، مقارنة بـ 16.0 مليار درهم في عام 2022. وأظهرت المشاريع نمواً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 76% لتصل إلى 54 مليار درهم، مما يشير إلى وجود مجموعة مشاريع قوية للمستقبل.



وشهدت المرونة المالية للشركة دفعة قوية، وهو ما تظهره زيادة احتياطاتها النقدية بنسبة 34% لتصل إلى 3.7 مليار درهم. كما شهدت ربحية السهم زخماً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى 2.61 درهم، مما يشير إلى الالتزام القوي للمجموعة بتحقيق القيمة للمساهمين، في حين ارتفعت نسبة إجمالي الأرباح والإيرادات إلى 13%، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة وإدارة التكاليف.



وتشير هذه الأرقام إلى جهود التطوير المستمر والتوسع الجغرافي الاستراتيجي لشركة NMDC، مما يعزز مكانتها وريادتها في طليعة شركات الهندسة والتوريد والإنشاءات وأعمال التجريف البحري.



وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC: "إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال العام 2023، تواكب استراتيجياتنا وأهدافنا في الحفاظ على زخم النمو الذي نشهده في المجموعة، مع التزامنا الثابت في تقديم خدمات نوعية بصورة ديناميكية تعكس مكانتنا العالمية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة حول العالم، وإن مؤشرات النمو في الإيرادات وصافي الأرباح، ونجاحنا في تقديم قيمة مضافة لشركائنا، يواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودعمهما اللامحدود للارتقاء بأداء المجموعة نحو آفاق جديدة من العمل والتميز".



وأضاف سعادته: "هدفنا خلال الفترة المقبلة تعزيز نمونا في الأسواق المحلية والدولية، والتوسع في امتدادنا الجغرافي، والارتقاء بأدائنا المالي بشكل مستمر، بما ينعكس على القيمة التي نقدمها للمساهمين والشركاء، واستشراف فرص جديدة للنمو، تحقق فوائد استثنائية غير مسبوقة في تاريخ المجموعة".



وبدوره، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "تواصل مجموعة NMDC القيام بخطوات جادة ومدروسة تعزز نتائجها المالية، من خلال الحرص على تسخير كافة الموارد والإمكانات، وضمان مساهمة كافة أصول المجموعة في كافة جهود النمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي، ويشكل حجم النمو في النتائج المالية بشكل مضاعف، تأكيداً على رؤيتنا المستقبلية والاستشرافية للارتقاء بآفاق وآليات العمل في مجالات وقطاعات الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، واستثمار الفرص التي توفرها في تحقيق مستهدفاتنا لنكون في طليعة الشركات المنافسة على مستوى العالم".



وأوضح زغلول: " إن معدلات النمو القياسية في الإيرادات وصافي الأرباح، تدفعنا لمواصلة البناء والعمل، ودراسة التوجهات والأطر المستقبلية للأسواق المحلية والعالمية، وتطوير عملياتنا التشغيلية لتوائم مستقبل القطاع، لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، ونمتلك في المجموعة كافة مقومات المنافسة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، حيث سيبقى التطوير المستمر في الأداء الهدف الاستراتيجي الرئيسي الذي نعمل على تحقيقه في مجموعة NMDC".



وخلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، وصلت إيرادات مجموعة NMDC إلى 5.7 مليارات درهم، وحققت المجموعة خلال في الفترة ذاتها صافي ربح يقدر بـ 0.64 مليار درهم.



والجدير بالذكر أن المجموعة تنفذ العديد من المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة والأمان، ما يكفل تحقيق القيمة الحقيقية لجميع المساهمين والشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً.



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