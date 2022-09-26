"أمح الدولي" يزور جناح شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري لتشجيع ذوي الهمم

أطلقت شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD عدد من المبادرات الإنسانية، وذلك فى إطار المسؤولية المجتمعية التى تضعها الشركة على قمة أولوياتها.

وبعد نجاح مبادرة مترجمين لغة الإشارة وأصبح أسم شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري من أكثر المشاركين تأثيرا بمعرض سيتي سكيب، قامت الشركة بدعوة "أمح الدولي" لجناح شركة نيوجيرسي NJD في خطوة جديدة لتشجيع ذوي الهمم للمشاركة في معرض سيتي سكيب ومعرفة المزيد عن السوق العقاري والفرص المتاحة خلال فترة المعرض.

قال المهندس جرجس يوسف الرئيس مجلس إدارة شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD إن الشركة مهتمة بإتاحة فرصة المشاركة لجميع الزوار بمختلف فئاتهم وخاصا بعد نجاح مبادرة مترجمين لغة الإشارة.

المبادرة هي الأولى من نوعها في السوق العقاري والمعارض عموما، حيث ساهمت في خدمة العديد من العملاء وذويهم من ضعاف السمع وأتاحت لهم فرصة التعرف والاستمتاع بشرح مشروعات جميع الشركات المشاركة في المعرض.

تأتي تلك المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية لشركة نيوجيرسي للتطوير العقاري NJD.

وأضاف أنه بالفعل تم استقبال عدد من العملاء من ضعاف السمع الذين أتاحت لهم المبادرة فرصة الذهاب إلى المعرض و التعرف على الفرص الاستثمارية المناسبه لهم، مما جعلها الشركة تفكر في فكرة جديدة لتشجيع أكبر عدد من ذوي الهمم فقدمت الدعوة ل"أمح الدولي" الذي يحظى بعدد متابعين كبير مما يتيح نشر الفكرة وتشجيع الكثيرين على المشاركة دون الإحساس بأي نوع من عدم الارتياح.

وأكد المهندس جرجس يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن الشركة حريصة بتقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائها سواء بمصر أو خارجها كما أنها حريصة على توسع استثماراتها من خلال عدة شركات بالوطن العربي.

وخلال الزيارة صرح "أمحق الدولي" بسعادته تجاه المبادرة، وأنه فور تقديم الدعوة أعجب بالفكرة وقرر أن يكون جزء منها، داعيا كل متابعيه بزيارة معرض سيتي سكيب والاستفادة بالعروض المتاحة فترة المعرض.

كما أشاد بدور شركة نيوجيرسي NJD في توفير خدمات جديدة تخدم أكبر عدد من ذوي الهمم بمختلف أنواعهم مشيرا إلى مبادرة مترجمين لغة الإشارة التي فتحت الباب أمام كثيرين للمشاركة.

الجدير بالذكر أن شركة نيوجيرسي تشارك بمعرض سيتي سكيب أكبر حدث عقاري بالمنطقة، وتطرح مرحلة (Balance) الجديدة في مشروع جينيسيس “طبي – تجاري – إداري” وتقدم منتجات عقارية جديدة تضم “بيزنيس سويت – اوتيل سويت – سينجل اوفيس”، والمشروع يقع فى أكثر المناطق تميزا بمنطقة الدوان تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تطرح مرحلة (ETERNITY) الجديدة في مشروع جورا والتى تضم شقق فندقية وشاليهات والمشروع بأفضل منطقة بمدينة الجلالة بالعين السخنة، ويقع فى منطقة مميزة، ومن أفضل المناطق الجغرافية على البحر الأحمر مباشرة بمنطقة الجلالة، على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تصل لمليار جنيه بعمق 200 متر، وعرض شاطئ يصل إلى 180 متر، مع تخصيص 80% من مساحات المشروع للمناظر الطبيعية والبحيرات الصناعية، كما يتمتع مشروع جورا بفندق و مرسى لليخوت، ويضم منتجع جورا الجلالة السخنة شاليهات وبنتهاوس ودوبلكس تتميز جميعها بإطلالة على البحر مباشرة ،بخدمات فندقية و مساحات مختلفة ترضي معظم الأذواق.

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