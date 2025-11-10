الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، أعلنت "فيولا كوميونيكيشنز"، التابعة لـ "مجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي"، والرائدة في مجال الحلول التسويقية المتكاملة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة NIM Digital، وهي شركة إماراتية رائدة في مجالات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرة فيولا في مجالات الإبداع والاتصال والتسويق الرقمي، وبين قدرات NIM Digital في تصميم واجهات وتجارب المستخدم (UX/UI)، والتطوير القائم على الذكاء الاصطناعي، والتجارب المميزة، وتحليل البيانات.

وقال بيرو بولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز :"تمكّننا شراكتنا مع NIM Digital من تقديم حلول رقمية متقدّمة تمزج بين الإبداع والتكنولوجيا. وباعتبارنا شركتين مبتكرتين انطلقتا من دولة الإمارات، فإننا نمتلك فهماً عميقاً لطموحات دولة الإمارات، واحتياجات مؤسساتها المتطوّرة، وسنعمل معاً على ابتكار تجارب رقمية مميزة تعتمد على البيانات، تُسهم في تعزيز تفاعل الجمهور وترفع معايير التميّز الرقمي على مستوى المنطقة".

وقال راني الصدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :NIM Digital" تجمع هذه الشراكة بين أفضل ما في التكنولوجيا والإبداع لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، ومن خلال تعاوننا مع فيولا، نساعد العلامات التجارية على تحقيق مستويات جديدة من التفاعل، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على تمكين الشركات والعلامات التجارية من الوصول إلى آفاق جديدة من التفاعل والتحليل والأداء، عبر تجارب رقمية ذكية تضع الإنسان في جوهرها.

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية دور فيولا كوميونيكيشنز في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تزويد عملائها بحلول متقدّمة في مجالات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارب الغامرة، بما يدعم النمو المستدام ويُحدث أثراً ملموساً.

عن فيولا كوميونيكيشنز

تُعد فيولا كوميونيكيشنز، التابعة لمجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي، من أبرز شركات التسويق والاتصال المتكامل في أبوظبي. ومنذ تأسيسها عام 2001، قدّمت الشركة حلولاً مبتكرة في مجالات الاستراتيجية الإعلانية، والإعلام، والتسويق الرقمي، والفعاليات، والعلاقات العامة، وإنتاج المحتوى. وتتعاون فيولا مع العديد من الجهات الحكومية ووالشركات والعلامات التجارية العالمية والمؤسسات الخاصة الرائدة لتحقيق أثر إيجابي في هذا القطاع وتحقيق أثر اقتصادي ملموس في المشهد الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.viola.ae

عن NIM Digital

تُعد NIM Digital شركة رائدة في مجالات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، متخصّصة في تصميم واجهات وتجارب المستخدم (UX/UI)، وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، وتطوير الحلول التقنية والمؤسسية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تساعد المؤسسات على الابتكار، والتوسّع، وتقديم تجارب رقمية مؤثرة. وتتعاون NIM Digital مع علامات تجارية من مختلف القطاعات لدفع النمو من خلال استراتيجيات ذكية قائمة على التكنولوجيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nimdigital.me

