تنتقل من التجارب الرقمية للتجارب الواقعية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: سوفت كونستركت تعلن رسميًا عن افتتاح متجرين فعليين لـلـ NFT في دبي ، حيث تقدم تجربة فنية حصرية من الـNFT.

والآن قامت منصة Fastex، المدعومة من سوفت كونستركت، بإطلاق استراتيجيتها الفريدة من نوعها لمتاجر الـ NFT الفنية في إمارة دبي برؤية طموحة. ستوفر المتاجر معروضات فنية ذات إصدار محدود في مول الإمارات ودبي مول.

أعلن "فيغان بداليان"، الشريك المؤسس لشركة سوفت كونستركت، عن دمج العالم الرقمي في العالم الحقيقي ويقول في هذا السياق "تفتتح سوفت كونستركت متاجر ftNFT في إثنين من أكتر الوجهات التجارية والترفيهية في دبي والإمارات "مول الإمارات ودبي مول"، والذان يستقبلان أكثر من ١٣٠ مليون زائر سنويًا. ستمكن متاجر ftNFT الزوار من استكشاف وشراء NFTs حصرية من أعمال فنانين معاصرين".

تم تصميم متاجر ftNFT بمساحة كبيرة لتتيح للزوار فرصة التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة والفن. تستخدم ftNFT جزءًا صغيرًا من متاجرها لبيع إصدارات الـ NFT الفنية الأصلية التي تعرض التطور في التصميم المستدام وفريق من المتخصصين المؤهلين لتقديم المساعدة للزائرين، مما يجعل عملية الشراء سلسة.

صممت متاجر ftNFT بناءً على ما يسمى بالمحاور وليس بناءً على أقسام المنتجات. خصص جزء كبير من المتجر للسماح للأشخاص بالتعرف على تكنولوجيا الـ Web3 والـ NFTs وباقي الخدمات المتاحة في المتجر، وتجربتها وطرح الأسئلة في الـ Fast desk، وهي فكرة مشابهة لخدمات الاستقبال والإرشاد في الفنادق. وقد تم تصميم هذا لتوفير الدعم المباشر للعملاء من خلال موظفين محترفين ومدربين من قبل سوفت كونستركت.

اقترب موعد الافتتاح الرسمي لمتاجر ftNFT والذي سيتيح الفرصة لتجربة تكنولوجيا الـ web3 وهي تنبض بالحياة في مول الإمارات ودبي مول، ونعد الزائرين بأن يذهلهم الموقع والأجواء الممتعة.

سوفت كونستركت المعروفة على نطاق واسع تشتهر برغبتها الدائمة لتجربة كل ما هو جديد ومتطور والسماح لأفكارها بالانطلاق نحو أحدث التوجهات كما كانت تطمح دائمًا مع علاماتها التجارية المختلفة. سوفت كونستركت هي موطن لأكثر من ٨ علامات تجارية والتي تقدم حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة لمختلف الصناعات، مع أكثر من ٣٠٠ شريك و١٦ فرعًا حول العالم. سوفت كونستركت تغير قوانين اللعبة من جديد.

يرجى العلم: أن جميع الـNFTs التي سيتم بيعها في متاجر ftNFT هي قطع فنية وليست تمثيلات رقمية للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها أو استخدامها كأداة للتبادل أو الدفع أو لأغراض الاستثمار حيث لا يمكن عرضها رقميًا وتداولها من خلال منصة أصول افتراضية.

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