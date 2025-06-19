الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) عن اختيار هيئة أبوظبي للدفاع المدني لنيل جائزة "المؤثر العالمي في منظومة السلامة من الحرائق وحماية الحياة" لعام 2025، تقديراً لدورها الريادي في تعزيز مفاهيم السلامة وتطبيق منظومة NFPA المتكاملة على المستوى الوطني. وقد منحت الجائزة خلال حفل "نجوم NFPA" الذي أُقيم يوم الأحد 15 يونيو، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية في مدينة لاس فيغاس.

وقد أُطلقت هذه الجائزة في عام 2024 لتكريم الجهات التي تسهم بفعالية في نشر ثقافة السلامة، من خلال تبنّي مبادئ منظومة الجمعية الوطنية للسلامة من الحرائق وحماية الحياة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة العميد سالم عبد الله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني: "يسعدنا الحصول على جائزة المؤثر العالمي في منظومة السلامة من الحرائق وحماية الحياة لعام 2025 من NFPA. لقد كان تعاوننا الاستراتيجي مع الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق عاملاً محورياً في تعزيز قدرات كوادرنا المهنية وبناء منظومة متكاملة للسلامة على مستوى دولة الإمارات". وأشار سعادته إلى مواصلة الريادة في مجالات الابتكار والجاهزية، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الهيئة بحماية المجتمع وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتميز في مجالات السلامة والاستجابة للطوارئ.

من جانبه، أكد جيم بولي، الرئيس والرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُجسد نموذجاً متقدماً للقيادة الاستشرافية في مجال السلامة، بفضل استراتيجيتها المتكاملة التي تشمل جميع عناصر منظومة السلامة من الحرائق، وتُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأوضح بولي أن التزام الهيئة بالابتكار والتدريب والتوعية ساهم في خفض الوفيات الناتجة عن الحرائق بنسبة 64% لكل مئة ألف شخص منذ العام 2021. وأشار إلى أنه تم اختيار هيئة أبوظبي للدفاع المدني تقديرًا لالتزامها المتواصل بدفع بالابتكار في مجالات السلامة وتقليل المخاطر وتعزيز بناء القدرات على مستوى دولة الإمارات.

وأضاف أن "برنامج الشهادات الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع NFPA على مدار ثلاث سنوات، يقدم تدريبًا متخصصًا ومتقدمًا للمهندسين والمفتشين وأخصائيي المواد الخطرة. وتعكس هذه المبادرة الاستثمار الاستباقي للهيئة في تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق التميز التشغيلي."

تعتمد منظومة NFPA للسلامة من الحرائق وحماية الحياة على ثمانية مكونات رئيسية يجب أن تعمل بتناغم لضمان توفير أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات. وقد نجحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تبنّي نهج شامل يغطي السياسات العامة، وتطبيق القوانين، والاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والاستجابة الفعالة للطوارئ، ما جعلها نموذجاً رائداً يُحتذى به في مجال السلامة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

للمزيد من المعلومات حول جوائز "نجومNFPA " يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة. كما يمكن الاطلاع على البيانات الصحفية، والإعلانات، وأحدث المبادرات البحثية والموارد التي تقدمها الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، من خلال قسم الإعلام على موقعها الإلكتروني.

لمحة عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

تأسست الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في عام 1896، وهي منظمة عالمية غير ربحية ذاتية التمويل هدفها تقليص عدد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق ومخاطر الكهرباء. تقدم الجمعية الخبرات والمعرفة من خلال أكثر من 300 قاعدة ومعيار متفق عليه، فضلًا عن البحث والتدريب والتعليم والتوعية والدعوة، وكذلك من خلال التعاون مع الآخرين من أجل تعزيز مهمة الجمعية.

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