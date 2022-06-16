· يعزز Neo NXT المسؤولية المالية لدى جيل المستقبل، ويقدم لهم حساباً مصرفياً وبطاقة خصم تتيح لهم استخدام تطبيق المشرق نيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك المشرق عن إطلاق Neo NXT، الحساب الرقمي المخصص لجيل المستقبل. يتيح هذا الحساب للمقيمين في دولة الإمارات، من أولياء الأمور تمكين أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً مالياً من خلال Neo NXT الخدمة المصرفية الرقمية المبتكرة.

ويوفر الحساب المصرفي لجيل المستقبل مستوى من الاستقلالية المالية في مجال الإنفاق، كما يقدم لهم بطاقة خصم ويتيح لهم استخدام تطبيق المشرق نيو على الهاتف الجوال. كما يمكن من خلال هذا الحساب تحديد أهداف مالية يتوقف تحقيقها على الادخار، مما يشجع جيل المستقبل على التعامل بحكمة ومسؤولية مع أموالهم. كما يمكن لأصحاب الحسابات أيضاً الاستفادة من خصومات حصرية على عمليات الشراء باستخدام بطاقة خصم Neo Nxt.

ويمكن للوالدين وأصحاب الحسابات من الأبناء تتبع المعاملات، وذلك عبر تسجيل الدخول إلى التطبيق، الأمر الذي يعزز مستويات أمان الخدمات المصرفية الرقمية التي تتيحها هذه الخدمة الجديدة، ويساهم في بناء عادات إنفاق مسؤولة لدى أصحاب هذه الحسابات. ويعد بنك المشرق سباقاً في طرح هذا الحل المصرفي الرقمي الذي يوفر لأولياء الأمور إمكانية منح أبنائهم حوافز ويتيح لهم أيضاً وضع تحديات مختلفة عبر المنصة، لكسب مبالغ إضافية عند إنجاز هذه التحديات.

وينبغي أن يكون أولياء الأمور من العملاء الحاليين لبنك المشرق ليتمكنوا من فتح حساب Neo NXT، كما يمكن تقديم طلب فتح الحساب عبر تطبيق المشرق أو المشرق نيو على الهاتف الجوال.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال فرناندو موريّو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "نهدف عبر Neo NXT، إلى مساعدة جيل المستقبل على اتخاذ خطواتهم الأولى لتعزيز مسؤوليتهم المالية وقدرتهم على التعامل بحكمة مع المال في ظل بيئة آمنة. ونحن ندرك جيداً أهمية تعزيز عادات الإدارة المالية الجيدة والحكيمة لدى أبنائنا وهم في مقتبل العمر، إذ أن بناء مثل هذه العادات هذه في وقت مبكر من أعمارهم يساهم في ترسيخها لديهم مدى الحياة."

من جانبه، قال سريدهار آيار، رئيس بنك المشرق نيو والخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "يتمتع جيل المستقبل بالذكاء، وهم يتطلعون للحصول على خدمات وعروض مالية تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بطريقة حكيمة. ويقدم Neo NXT الحلول التي تساعدهم على تحقيق هذا الهدف، إذ أنها تتيح لهم تحديد أهدافهم المالية وتطوير عادات جيدة للادخار والانفاق بحكمة. ويمكن للوالدين من خلال هذه الخدمة الجديدة وضع تحديات ومهام مالية لأبنائهم، ومكافأتهم على إنجازها. ويأتي إطلاق هذه الخدمة كبداية لمرحلة جديدة للخدمات المصرفية الذكية لجيل المستقبل."



#بياناتشركات



- انتهى -

نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com