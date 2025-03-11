برنامج الحاضنة مصمم خصيصاً لتكوين الجيل القادم من المواهب الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

البرنامج يعزز الروابط التي تؤدي إلى نتائج تجارية ملموسة بما في ذلك الشراكات المحتملة ونقاشات التمويل

البرنامج ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تمكين الابتكار والتنويع الاقتصادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهوده لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن اختتامه بنجاح الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية ®(NDTI).

ويحظى البرنامج بدعم شبكة من الشركاء المرموقين في القطاع، بما في ذلك "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي و"فيزا" و"مايكروسوفت" و"دل تكنولوجيز"، ويوفر لرواد التكنولوجيا المالية الإماراتيين فرصاً لا مثيل لها للنمو والازدهار داخل القطاع. وحصلت الدفعة الثالثة من البرنامج على إمكانية الوصول الحصري إلى كبرى الشركات الرائدة في القطاع وصناع القرار والمشاركة البارزة من جلسات الإرشاد إلى الأحداث الحصرية.

وللمرة الأولى، أتاح برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية لرواده الفرصة لإكتساب رؤى قيمة من سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وكان ذلك بمثابة تذكير قوي بالارتباط الراسخ بين البرنامج والرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها برعاية المواهب المحلية في مجال التكنولوجيا المالية.

ويعد "يوم الاكتشاف" من أبرز سمات البرنامج، والذي أتاح للشركات الناشئة تشكيل مسار رحلتها. ومن خلال التعاون مع شركاء القطاع الرئيسيين، أتيحت الفرصة للشركات الإماراتية الرائدة لمواءمة البرنامج لتلبية احتياجاتهم المحددة، وضمان أن تكون كل جلسة ومبادرة متوافقة استراتيجياً مع أهدافهم. وبالإضافة إلى ذلك، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستدامة لعام 2030، حصلت الشركات الناشئة على منصة استثنائية في منتدى الاستدامة المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، لاستكشاف تلاقي الاستدامة والابتكار.

وطيلة البرنامج، حصلت الشركات الناشئة المشاركة على التدريب والتوجيه على أيدي نخبة من ألمع العقول في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا والابتكار، وبناء علاقات هادفة مع قادة القطاع، والحصول على نصائح مفيدة، واكتساب خبرة عملية من عدد من أنجح الشخصيات في القطاع.

وحصلت مريم الأنصاري، إحدى المشاركات المتميزات، على فرصة المشاركة في منتدى دل تكنولوجيز – نسخة الذكاء الاصطناعي 2025، لعرض ابتكاراتها خلال حوار ودي ثم الانخراط في جلسات حوارية هادفة مع كبار خبراء الذكاء الاصطناعي. وقد أدى التعرض لمثل هذا الجمهور الرفيع المستوى إلى خلق آفاق جديدة للتعاون والشراكات والنمو في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

وخاضت الدفعة الثالثة تجربة تحويلية خلال رحلتها الدولية، حيث حظيت بفرص حقيقية للتواصل على أرض الواقع مع فريق بنك الإمارات دبي الوطني في مصر، وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة، والشركات الناشئة البارزة، مما أتاح للمشاركين الاستفادة من منظومة نابضة بالحياة، والتعلم من المشهد المتنامي للتكنولوجيا المالية في مصر، وبناء العلاقات. وقد أتاحت لهم هذه التجربة فهماً أوسع للأسواق الإقليمية وفرص التوسع المحتملة، مما منحهم الثقة لتوسيع نطاق شركاتهم وأعمالهم دولياً.

وكان ختام البرنامج بمثابة لحظة حاسمة لجميع المشاركين، حيث عرضت الشركات الناشئة تقدمها وإنجازاتها وخطط أعمالها أمام لجنة متميزة من أعضاء مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني والشركاء. ومن خلال التواصل مع كبار صناع القرار في المنطقة، شكلت الملاحظات والتوجيهات التي تلقوها خلال هذه الجلسة نقطة محورية، ليس فقط لتطوير الأعمال، ولكن أيضاً للتوجيه الاستراتيجي على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: " إننا في بنك الإمارات دبي الوطني سعداء باختتام الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية. يشكل هذا البرنامج تجربة تحويلية للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، حيث يوفر لها وسيلة محورية لمناقشات التمويل والشراكات المحتملة. ونظراً لأن التكنولوجيا المالية تعد أحد قطاعات الاستثمار الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا على ثقة من أن الحلول التي تم اكتشافها اليوم من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية."

ومن جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "نحن ندرك أن تمكين الجيل القادم من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية أمر محوري للحفاظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة. وتؤكد شراكتنا مع برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على التزامنا بتنمية المواهب المحلية ورعايتها وحفز الابتكار، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة لتعزيز اقتصاد تنافسي ومتنوع ومتقدم رقمياً."

وقد حقق البرنامج بالفعل نجاحاً في نسختيه السابقتين وساهم في خلق فرص تحويلية للجيل القادم من المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه المبادرة ليس فقط في تمكين الجيل القادم من المواهب الرقمية، بل إنها تؤكد أيضاً التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز الابتكار والتميز في القطاع المالي.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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