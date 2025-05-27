دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI)®، المصمم خصيصاً لرواد التكنولوجيا المالية الإماراتيين. ويحظى البرنامج بدعم مجموعة من الشركاء العالميين في القطاع، بما في ذلك "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي و"فيزا" و"مايكروسوفت" و"دل تكنولوجيز". وقد اختتم البرنامج بالفعل ثلاث دورات ناجحة في سعيه لاكتشاف الجيل القادم من المبتكرين الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية.

ويساهم حالياً قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %8.7 في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويهدف برنامج الحاضنة، الذي يمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع، إلى تمكين رواد التكنولوجيا المالية الإماراتيين الواعدين من خلال تزويدهم بالموارد والتوجيه وفرص التواصل اللازمة لتنمية وتوسيع نطاق مشاريعهم الرائدة. ويساهم البرنامج في دفع أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز المواهب المحلية ونمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

وتضم الدفعة الرابعة مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة المعنية بعدد من القطاعات الرئيسية. وتشمل هذه الشركات "كويك باي" "QuickPay"، وهي منصة رقمية لتسريع وتيرة دفع الفواتير في قطاع العقارات؛ و"كربون 2 كابيتال" "Carbon2Capital"، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُمكّن الشركات من تتبع انبعاثات الكربون وخفضها وتعويضها؛ و"جدولني" "Jadwelny"، وهي منصة للسفر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتخصيص وأتمتة تخطيط الرحلات؛ و"واتر ميلون ليمتد" "Watermelon LTD"، وهي منظومة شاملة للمأكولات والمشروبات تربط المُصنعين والمزارعين ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات.

وبناءً على النجاح الذي حققته الدورات السابقة، سيخضع البرنامج لعدة تحسينات رئيسية. ستتاح الفرصة للشركات الناشئة للتفاعل مع صناع القرار، والاجتماع بشكل فردي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك الإمارات دبي الوطني المعنيين بقطاعاتهم، والمشاركة في نقاشات هادفة مع المرشدين خلال الأيام المخصصة للتفاعل مع الشركاء، ومن خلال سلسلة صناع القرار التي ينظمها بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يمكن للمؤسسين التواصل مع كبار القادة في المجموعة. كما سيتواصل المؤسسون في مجال التكنولوجيا المالية مع قادة القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة، فضلاً عن تلقي النصائح والتوجيهات بشأن عرض أفكارهم في مجال رأس المال الاستثماري.

وأخيراً، سيستمتع القادة في مجال التكنولوجيا المالية برحلة دولية إلى لندن في يونيو 2025، مما يتيح لهم الاستفادة من منظومة حيوية، والتعلم من مشهد التكنولوجيا المالية، وبناء العلاقات والثقة لتوسيع نطاق أعمالهم عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني باستقبال الدفعة الرابعة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية. وتأكيداً لالتزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد رقمي مزدهر، يُتيح البرنامج فرصاً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للازدهار والمساهمة في بيئة الاستثمار في الدولة. ومن خلال توفير فرص الإرشاد والتواصل والاستثمار لرواد الأعمال الموهوبين، فإننا بذلك نساعدهم على بناء حلول مبتكرة من شأنها أن تُحدث تأثيراً إيجابياً على القطاع خاصة والاقتصاد عامة."

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يعد تمكين الجيل القادم من المواهب الإماراتية في مجال التكنولوجيا المالية أمراً ضرورياً لبناء اقتصاد رقمي جاهز لمواكبة المستقبل. ونحن في مركز ’إنوفيشن هب‘ في مركز دبي المالي العالمي، نفخر بدعم مبادرات مثل برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، التي تتماشى مع رسالتنا في رعاية واحتضان رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية وتسريع وتيرة نمو المشاريع المحلية. ولاشك أنه من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وعدد من الشركاء الرائدين الآخرين، فإننا بذلك نؤسس منظومة مزدهرة تُمكن رواد الأعمال الإماراتيين من الوصول إلى الأدوات والإرشاد والتواصل العالمي الذي يحتاجونه لقيادة الموجة القادمة من ابتكارات التكنولوجيا المالية انطلاقاً من دبي إلى العالم."

يعكس برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بالابتكار ودوره كداعم رئيسي لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمي. ومن خلال دعم الجيل القادم من المؤسسين الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية، يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقائم على المعرفة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات