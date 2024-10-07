دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف بنك البحرين الوطنيNBB عن إطلاق أول استثمار مُهيّكل للبيتكوين بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم تطويره بالتعاون مع ARP Digital. جاء ذلك خلال احتفالية خاصة عُقِدَت على هامش منتدى "مستقبل التكنولوجيا المالية 2024"، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة رائدة للقطاع المالي المحلي والإقليمي.

وقد صُمِمَ هذا المنتج المتطور حصريًا للمستثمرين المعتمدين لمنحهم إمكانية متابعة نمو البيتكوين على المدى الطويل مع ضمان الحفاظ على رأس المال. من خلال هذا المنتج المُهيّكل، سيتمكن المستثمرون المعتمدون من الاستفادة من أداء البيتكوين المتنامي – وفقًا للحد الأقصى الموضوع مُسبقًا – مع إمكانية حماية رأس المال بنسبة 100%، الأمر الذي يوفر تحوطًا قويًا ضد التقلبات المتوقعة من العملات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرّح هشام الكردي رئيس تنفيذي للمجموعة – أسواق المال والحلول المصرفية للعملاء لدى بنك البحرين الوطني بقوله: "نحن فخورون بتقديم هذا الاستثمار المهيكل والمخصص، الذي يجمع بين رغبة الحصول على أصول رقمية وضمان حماية رأس المال. كما يؤكد هذا المنتج على توجهنا المعني بتوفير سبل آمنة ومبتكرة لعملاء إدارة الثروات لتمكينهم من تنويع محافظهم ضمن مشهد استثماري متطور. وهو يقف شاهدًا أيضًا على استمرارية تصدر البنك لقطاع الابتكار المالي بين دول المنطقة".

يتماشى إطلاق الاستثمار المُهيّكل للبيتكوين مع إستراتيجية البنك المعنية بتعزيز باقة منتجاته، وبالأخص لعملاء إدارة الثروات، عن طريق توفير حلول مخصصة توازن بين إمكانات النمو والحد من المخاطر. ويلبي هذا المنتج احتياجات المستثمرين الذين يخشون المخاطرة والراغبين بالتعامل بالبيتكوين، مع عزل استثماراتهم الرئيسية بشكل تام عن التقلبات السوقية.

وأضاف عبدااله كانو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لدى ARP Digital قائلاً: "إن من شأن شراكتنا مع بنك البحرين الوطني أن تُمثل نقطة تحول في السوق الإقليمية. فمن خلال الاستفادة من خبرتنا في الأصول الرقمية وانتشار نطاق تواجد بنك البحرين الوطني في القطاع المالي، عملنا على طرح منتج يُسهل الوصول إلى البيتكوين ضمن إطار آمن للغاية. إن هذا الاستثمار المنظم يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يتطلعون لتبني نهج معتمد ومدروس للأصول الرقمية".

ومن جانبها، قالت دلال بوحجي المدير التنفيذي في إدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية) بمجلس التنمية الاقتصادية بقولها: "يقف إطلاق هذا الاستثمار المُهيّكل للبيتكوين شاهدًا على إمكانيات النظام الإيكولوجي القوي للخدمات المالية بمملكة البحرين، الذي يوفر بيئة خصبة تُسهم بخلق حلول مبتكرة، مما يُعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية ووجهة استثمارية موثوقة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء. وتجسد هذه المبادرة دمجًا سلسًا للممارسات المالية التقليدية والحلول المبتكرة القائمة على تقنية سلاسل الكتل الرقمية Blockchain، ونحن فخورون برؤية مؤسسات محلية – مثل بنك البحرين الوطني – تقود مثل هذه التطورات المتنوعة في القطاع".

يعزز الاستثمار المنظم المرتبط بالبيتكوين دور بنك البحرين الوطني الرائد في الاستثمار بالأصول الرقمية. كما يسلط الضوء على نهجه التقدمي المعني بمواءمة ممارسات إدارة الثروات التقليدية مع التوجهات الناشئة في التمويل العالمي. ويواصل البنك بلعب دور محوري في تعزيز مكانة المملكة كمركز للابتكار المالي وتنويع الاستثمار بين دول المنطقة.

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