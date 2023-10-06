أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: زار أليساندرو ديل بييرو، أسطورة كرة القدم وسفير رابطة الدوري الإيطالي الممتاز أبوظبي في الأسبوع الحالي للمساهمة في تعزيز العلاقات بين رابطة الدوري الإيطالي والجيل القادم من المشجعين وتعزيز التعاون البنّاء والمبتكر في المجال الرياضي وخارجه.

وتشمل الزيارة العمل على إطلاق تعاون جديد مع رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA)، حيث يحضر ديل بييرو مباريات NBA أبوظبي في الملعب برفقة أسطورة كرة السلة الأمريكية كريم عبد الجبار في أول حدث عالمي يجتمع فيه اللاعبان الكبيران .

وسيسهم التعاون بين رابطة الدوري الإيطالي الممتاز ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في تمكين الاتحادين الرياضيين من الوصول إلى المزيد من الجماهير والتفاعل معهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم. كما سيسهم التعاون في تعزيز الإقبال على رياضتي كرة القدم وكرة السلة بين محبي الرياضة وتعزيز حضورهم ومشاركتهم من خلال مشاركة المحتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزار ديل بييرو مكاتب رابطة الدوري الإيطالي في جزيرة ياس لأول مرة كجزء من زيارته لأبوظبي، حيث التقى بمندوبي رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين وغيرهم من المسؤولين بمن فيهم لورنزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات بالإضافة إلى مندوبين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية. وتأتي الزيارة بعد إطلاق حملة "Serie A Made in Italy" الأسبوع الماضي، وهي مبادرة اتصالات عالمية تروج للمنتجات الثقافية الإيطالية لأكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مشاركة أندية الدوري الإيطالي واللاعبين البارزين في كرة القدم الإيطالية.

وتحدث أليساندرو ديل بييرو، سفير الدوري الإيطالي عن زيارته إلى أبوظبي ومكاتب الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "تسعدني زيارة منطقة الشرق الأوسط وقد كانت هذه الزيارة مميزة للغاية، حيث لم تقتصر على المساهمة في إطلاق التعاون مع رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة ولقاء اللاعبين الكبار، بل تمكنتُ من زيارة مكاتب الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة منذ افتتاحها. كما اطلعتُ بشكل مباشر على الاستثمارات المهمة في الشرق الأوسط والمبادرات المحلية التي ننفذها والتي ستسهم في رعاية مواهب كرة القدم وتنميتها في المنطقة وخارجها".

وقال ميكيل تشيكاريزي، مدير التسويق والشؤون التجارية في رابطة الدوري الإيطالي: "يسرنا أن نتواجد اليوم في مكتب الدوري الإيطالي في أبوظبي، مع سفير الدوري الإيطالي أليساندرو ديل بييرو. تعشق الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرة القدم الإيطالية، ومن أجل تحفيز شغف الجمهور الأصغر سناً، نرحب دائماً بالتسويق المتبادل مع المؤسسات الرياضية الفريدة والعالمية مثل الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. ونفخر برؤية أساطير مثل ديل بييرو وكريم عبد الجبار اللذين يمثلان الدوري الإيطالي والدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين، حيث يسلط ذلك الضوء على المكانة العالمية والمميزة للرياضة، ويساعد أيضاً في تعزيز الوعي والترابط بين الأجيال المختلفة في منطقة فريدة مثل أبوظبي".

من جانبه قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة الدوري الإيطالي الممتاز: "تعتبر زيارة سفيرنا وأسطورة الدوري الإيطالي أليساندرو ديل بييرو مؤشراً على أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستقبل الدوري الإيطالي وخطط النمو. وكان هدفنا عندما افتتحنا مكاتبنا في المنطقة في شهر يونيو، التواصل مع الجيل القادم من المشجعين من خلال المحتوى والتعاون الثقافي. وفي الوقت الحالي، ننتقل إلى مرحلة العمل لتحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة مع رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين وزيارة لاعبينا الكبار الذين يحرصون على التواصل مع المشجعين في المنطقة ممن يشاركوهم الشغف بلعبة كرة القدم".

يُذكر أن رابطة الدوري الإيطالي الممتاز افتتحت مكتبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي في يونيو من العام الحالي في حفل رسمي شهد إطلاق الرؤية والخطط الاستراتيجية للعلامة التجارية في المنطقة. ويعتبر هذا الحدث أكبر توسع على المستوى الدولي لرابطة الدوري الإيطالي - والمكتب الدولي الثاني للدوري الإيطالي بعد الولايات المتحدة - والذي يهدف إلى تعزيز التفاعل مع محبي الدوري الإيطالي والشباب في الشرق الأوسط ورعاية المواهب المحلية.

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نبذةٌ عن الدوري الإيطالي الممتاز

الدوري الإيطالي الممتاز هو دوري كرة القدم للمحترفين في إيطاليا ويلعب فيه العديد من أكبر الأندية شهرة على المستوى العالمي بما فيها أندية يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وروما ونابولي ولاتسيو. وساهم الدوري الإيطالي على مدار العديد من الأعوام في تعزيز الثقافة الرياضية الإيطالية ويتابعه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم بفضل علامته التجارية المميزة.