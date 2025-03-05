دبي، الإمارات العربية المتحدة: أوبجكت ون، إحدى الشركات الرائدة والأكثر ديناميكية في سوق العقارات بدبي، نظمت بنجاح جائزة N1 الافتتاحية من أوبجكت ون – قوة كونك الأول، وهو حدث حصري يكرم التميز والابتكار والقيادة في قطاع العقارات. أقيم الحدث في 28 فبراير 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال في جزيرة النخلة بدبي، وكان احتفالًا رائعًا بأفضل 10 وكالات عقارية لعام 2024، التي أظهرت أداء استثنائيًا وولاءً واستقرارًا في السوق.

جائزة N1 هي أول حدث جوائز تنظمه أوبجكت ون، وتهدف إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الرئيسيين وتكريم الوكالات التي لعبت دورًا محوريًا في نمو الشركة اللافت. منذ تأسيسها قبل عامين فقط، تمكنت أوبجكت ون من الشراكة مع أكثر من 3000 وكالة عقارية واحتلت المرتبة ضمن افضل 20 مطورًا عقاريًا في دبي وأفضل 3 في منطقتي مثلث قرية جميرا وقرية جميرا الدائرية (وفقًا لتقرير دائرة الأراضي في دبي). في عام 2024 فقط، حققت الشركة نموًا في قيمة المبيعات بنسبة 913% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم بيع أكثر من 860 وحدة، وسجلت زيادة بنسبة 1,059% في حجم المبيعات.

تاتينا تونيو، الرئيسة التنفيذية لأوبجكت ون، علقت قائلة: "لقد كانت جائزة N1 حدثًا محوريًا بالنسبة لنا، حيث سمحت لنا بالاحتفال بالرؤى التي تشكل مستقبل صناعة العقارات. لقد كانت ليلة لا تُنسى للاحتفال بالإنجازات الرائعة لأفضل الوكالات في عام 2024، ونحن فخورون بتكريم العمل الرائع الذي يتم عبر القطاع."

استمتع الضيوف بأمسية لا تُنسى، مع عرض ليزر وحركي فريد من نوعه وأداء أكروباتي موسيقي. كما أسرت الحفلة الموسيقية الحية التي قدمتها المغنية الفرنسية الشهيرة إيماني مع العروض الحية لآلات موسيقية الجمهور. تم تكريم الوكالات الأعلى أداءً ومنحها حوافز فاخرة، بما في ذلك سيارات مرسيدس-بنز، ساعات من العلامات التجارية الفاخرة، وجوائز نقدية سخية، تكريمًا لمساهماتها الاستثنائية في مشهد العقارات.

منذ تأسيس عملياتها في الإمارات، أحدثت أوبجكت ون تأثيرًا كبيرًا من خلال سلسلة من المشاريع الناجحة في المناطق الرئيسية. في قرية جميرا الدائرية، أطلقت الشركة سبعة مشاريع موجهة للمستثمرين تقدم عوائد إيجار مرتفعة وإمكانات قوية لإعادة البيع. في مثلث قرية جميرا، تم تصميم أربعة مشاريع موجهة للعائلات مع مرافق متميزة تلبي احتياجات المقيمين من العائلات التي لديها أطفال. تعد جميرا جاردن سيتي موطنًا لمشروع "إيفرجرن هاوس"، وهو مشروع مستدام يمزج بين الحياة الحضرية والمساحات الخضراء، ويعد مثاليًا لسوق الإيجارات قصيرة الأجل. في الفرجان، يقف مشروع "فيستارا هاوس" كبرج سكني فاخر مكون من 16 طابقًا، مصمم لأغراض السكن والاستثمار، مع تصاميم واسعة ومرافق مجتمعية تركز على المجتمع.

بينما تواصل أوبجكت ون التوسع، تظل مكرسة للابتكار والتميز وتعزيز الشراكات طويلة الأمد التي تدفع سوق العقارات في دبي إلى الأمام. تمتلك الشركة حاليًا صالات عرض في منطقة داون تاون وفرعًا في أبوظبي. من المقرر أن تصبح جائزة N1 من أوبجكت ون واحدة من أكثر الأحداث المنتظرة في صناعة العقارات لهذا العام، حيث تجمع بين فرص التواصل الرفيعة، والحوافز الفاخرة، وتجربة ترفيهية من الطراز العالمي.

عن أوبجكت ون

شركة أوبجكت ون، التي تتخذ من دبي مقراً لها، جزء من مجموعة “TSZ” الدولية، وتتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة. تتخصص أوبجكت ون في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. أثبتت الشركة نفسها كمطور من الدرجة الأولى في دبي، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في مناطق رئيسية. مع تركيز خاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية.

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