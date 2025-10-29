دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "موني جرام"، الرائدة عالميًا في مجال شبكات التحويلات المالية الدولية والمدفوعات للمستهلكين والشركات والمجتمعات، عن شراكة استراتيجية مع شركة "ماي زوي" "myZoi "، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها دولة الإمارات تركّز على الشمول المالي والتثقيف المالي بين الفئات غير المشمولة مصرفياً. ومن خلال هذا التعاون، ستدمج "myZoi" البنية التحتية لشبكة المدفوعات العالمية التابعة لـ "موني جرام"، مما يتيح لعملائها إرسال الأموال بسرعة وموثوقية إلى أكثر من خمسة مليارات نقطة رقمية وحوالي 500 ألف موقع لموني جرام في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم.

ومن خلال الجمع بين التقنيات المبتكرة الهادفة لدى "myZoi وشبكة "موني جرام" العالمية متعددة القنوات، تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية الميسورة التكلفة للفئات غير المشمولة مصرفياً، مما يعزز التزام الشركتين المشترك بتطوير الشمول المالي في المنطقة. كما تتماشى المبادرة مع ستة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي ملموس وتعزيز التمكين المالي.

وقال أحمد علي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب و شرق آسيا والمحيط الهادئ في "موني جرام": "بصفتنا شبكة مدفوعات عالمية رائدة، تمكّن موني جرام شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل myZoi من توسيع أثرها، وضمان بقاء الملايين على اتصال بعائلاتهم من خلال وسائل سريعة وموثوقة وميسورة التكلفة. تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة موني جرام المستمرة لتوسيع الشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في الشرق الأوسط وخارجه."

تُعد "myZoi" شركة تعمل تحت مظلة إس سي فنتشرز (SC Ventures)، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد أطلقت الشركة أول محفظة رقمية شاملة في الدولة بميزة التحويل المبتكرة "من واحد إلى عدة أشخاص"، والتي تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى ما يصل إلى خمسة مستفيدين مقابل تكلفة تحويل واحدة فقط. ويتوفر التطبيق بعدة لغات لتلبية احتياجات المجتمعات العمالية المتنوعة في الإمارات، كما يقدّم برنامجاً تفاعلياً للتثقيف المالي تحت اسم "نصائح مالية" لمساعدة الأفراد على تعلّم أسس الميزانية والإنفاق المسؤول وحماية أموالهم. مؤخراً، أطلقت الشركة حملة خارجية واسعة النطاق تحت شعار "الشمول لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع"، لتشجيع صناع القرار على دعم رفاهية الموظفين بما يتجاوز حدود الرواتب.

وقال سيد محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة " myZoi": "في myZoi ، نسعى إلى جعل التحويلات المالية أكثر سهولة وأقل تكلفة وأكثر أثراً للفئات غير المشمولة مصرفياً. ومن خلال الجمع بين الشمول المالي والتثقيف المالي وتوفير أدوات رقمية عادلة، نساعد عملاءنا على دعم عائلاتهم بشكل أفضل. إن شراكتنا مع موني جرام تتيح لنا تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى مزيد من المجتمعات من خلال حلول مبتكرة تحدث فرقاً حقيقياً."

تربط “موني جرام” العالم من خلال تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بطريقة سلسة، ميسّرة وآمنة للجميع. وتخدم الشركة أكثر من 50 مليون شخص سنويًا في أكثر من 200 دولة وإقليم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة دالاس، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولديها حضور عالمي يشمل مكاتب إقليمية في 36 دولة. وقد حازت "موني جرام" على جائزة "أفضل أماكن العمل" في الولايات المتحدة لأربع سنوات متتالية، تقديرًا لثقافتها المؤسسية المتميزة.

تلتزم myZoi بتعزيز الشمول المالي للأفراد الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية على مستوى العالم من خلال توفير خدمات مالية مُخصصة والتي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم مع مرور الوقت. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وتُعد إحدى الفروع التابعة بالكامل لمجموعة ستاندرد تشارترد، إلى جانب ذلك، فهي شركة تكنولوجيا مالية مُعتمدة من قِبَل "إس سي فينتشرز"، وهو الذراع التابع للمجموعة والمتخصص في الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية والمشاريع.

