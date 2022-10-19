سيتم دمج منصة "ماي يو إس" (MyUS) بشكل كامل مع أرامكس كوحدة أعمال إستراتيجية في قطاع خدمات التوصيل السريع

ستحقق الصفقة قيمة تراكمية فورية لأرامكس مع إمكانية تحقيق قيمة أكبر على المدى البعيد من خلال تكامل الإيرادات والتكاليف بين الطرفين

عثمان الجده: الاستحواذ على "ماي يو إس" (MyUS) سيعزز مكانة أرامكس كمنافس قويّ في سوق التجارة الإلكترونية عبر الحدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، وعن استكمالها لصفقة الاستحواذ على شركة "أكسس يو إس إيه شيبينغ إل إل سي" ("ماي يو إس" أو MyUS)، وهي منصة تقنية عالمية متخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 265 مليون دولار أمريكي تسدد نقداً بالكامل[1]، في صفقة استحواذ تعد الأكبر من نوعها تنفذها أرامكس منذ تأسيسها.

ونتيجة لهذا الاستحواذ، ستُدمج منصة "ماي يو إس" (MyUS) بشكل كامل في أعمال أرامكس لتشكل وحدة أعمال ضمن قطاع خدمات التوصيل السريع في الشركة. وستحتفظ المنصة بعلامتها التجارية وتشكل مكمّلاً طبيعياً لخدمة شوب آند شيب، وهي منصة أرامكس التي توفر للمشتركين فيها حلولاً مبتكرة لمعاملات التجارة الإلكترونية والتوصيل إلى الوجهة النهائية.

ومن شأن الصفقة الجديدة أن تدعم أعمال خدمات التوصيل السريع عبر الحدود في شركة أرامكس من خلال زيادة عدد الشحنات وتنمية وتنويع قاعدة العملاء وتوسيع نطاق تغطية خدمات الشركة عبر إضافة وجهات شحن وتوصيل جديدة. كما أنه من المتوقع أن تحقق هذه الصفقة قيمة تراكمية فورية لشركة أرامكس من خلال مساهمتها في نمو الإيرادات وتعزيز الربحية وتوليد التدفقات النقدية بوتيرة قوية.

وتعد "ماي يو إس" (MyUS)، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، منصة رائدة قائمة على التكنولوجيا ومتخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال توفير حلول ذات تكلفة معقولة لتوصيل الطرود. وخلال العام 2021، حققت الشركة إيرادات تجاوزت الـ100 مليون دولار أمريكي حيث قامت بتوصيل 1.1 مليون طرد لعملائها الذين يتسوقون من مواقع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين. وتضم قاعدة عملاء الشركة نحو 180 ألف عميل نشط. واعتمدت الشركة على مدى أكثر من 25 عاماً منذ تأسيسها نموذج أعمال ناجحٍ يركز على العملاء ويلبي احتياجات المتسوقين في جميع أنحاء العالم، إذ اتبعت نهجاً مبتكراً يعتمد على استخدام برمجيات حديثة مملوكة للشركة وتكنولوجيا فريدة قابلة للتطوير إلى جانب خبرات الشركة العملية الرائدة في قطاعها. ويعمل لدى الشركة 300 موظف، معظمهم مقيم في الولايات المتحدة.

وتعليقاً على أهمية الصفقة، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يعزز هذا الاستكمال الناجح لأكبر عملية استحواذ استراتيجية في تاريخ أرامكس منذ التأسيس من مكانة الشركة كلاعب رئيسي ومنافس قوي في قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود. فأعمال وحلول منصة ’ماي يو إس‘ الرائدة تمثل مكملاً طبيعياً لأعمالنا، وبالتالي ستعود هذه الصفقة بمكاسب إيجابية فورية وبعيدة المدى على جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالشركة. وسيلحظ مساهمونا التأثير الفوري لهذه الصفقة على الأداء المالي، إلى جانب القيمة الإضافية التي سنحققها على المدى البعيد من خلال المكاسب الناتجة عن تكامل العمليات التشغيلية والتكاليف. وسيستفيد عملاؤنا أيضاً منها عبر تحسين شبكة التوصيل وتوسيع نطاق التغطية وتقديم خدمات متميزة من المصدر وصولاً إلى الوجهة النهائية. وبالنسبة لموظفينا، سيشكل الدمج فرصة مميزة لتبادل المعارف وتطوير الخبرات في توفير خدمات التوصيل السريع عبر الحدود من خلال فرص التعلم واعتماد برامج منصة ’ماي يو إس‘ الخاصة بها والرائدة ضمن فئتها. ومع انطلاق عملية تكامل وتوحيد الأعمال، يسعدني أن أرحب بموظفي وعملاء ’ماي يو إس‘ وأتطلع إلى مواصلة رحلة نموّنا معاً".

ومن جانبه، قال راميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي يو إس" (MyUS): "نتطلع قدماً إلى بداية فصل جديد من النمو مع شركة أرامكس. فنحن اليوم جاهزون لتقديم منتجات وحلول منصة ’ماي يو إس‘ في أسواق جديدة عبر شبكة أرامكس العالمية الواسعة والشاملة، وبالاعتماد على معرفتها وخبراتها المتميزة في أسواق واعدة، تمتلك أرامكس إمكانيات جذابة للغاية كشبكتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا. سنعمل بالتعاون مع أرامكس على تطوير خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من التكامل في الإيرادات والكفاءة التشغيلية، بما يدعم تمكين ونمو قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتقديم أفضل الحلول والخدمات للعملاء. هدفنا في نهاية المطاف هو مواصلة دورنا الحيوي في الدفع قدماً بمسيرة النمو القوية لسوق التجارة الإلكترونية العالمي الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات".

يشار هنا إلى أن "مجموعة سيتي" (Citi Group) عملت كمستشار مالي، وشركة "كرافاث، سواين آند مور" (Cravath, Swaine & Moore) عملت كمستشار قانوني لشركة أرامكس خلال هذه الصفقة؛ بينما عمل بنك "يو بي أس" (UBS) كمستشار مالي، وشركة "كينج آند سبالدينج" (King & Spalding) كمستشار قانوني لجميع الجهات المتخارجة عن "ماي يو إس" (MyUS)، وعلى رأسهم إحدى الشركات التابعة لـ"بالم بيتش كابيتال" (Palm Beach Capital)، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة في الأسواق المتوسطة تتخذ من مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية مقراً لها.

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نبذة عن أرامكس

حققت شركة أرامكس منذ تأسيسها في عام 1982 نمواً سريعاً حتى أصبحت اليوم علامةً تجارية رائدة في القطاع وتتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة شاملة من حلول النقل والخدمات اللوجستية للشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس، المُدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ حيث تستفيد من موقع الدولة الممثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وتوفير حلول لوجستية مخصصة حسب متطلباتهم في أي مكان حول العالم.

تتواجد عمليات أرامكس اليوم في أكثر من 600 مدينة ضمن أكثر من 60 بلداً حول العالم، ويشرف على العمليات الرئيسة للشركة أكثر من 16,000 خبير متخصص في مجال النقل والشحن.

تقدم الشركة خدماتها عبر قطاعي أعمال أساسيين، وهما:

خدمات التوصيل السريع: يشتمل قطاع خدمات التوصيل السريع على قطاعي خدمات النقل السريع الدولي وخدمات النقل السريع المحلي، ويوفر حلول توصيل الطرود والتوصيل إلى الوجهة النهائية التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات للشركات ومن الشركات للأفراد، وتغطي هذه الحلول كلاً من خدمة "شوب آند شيب" والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. خدمات الشحن والخدمات اللوجستية: يشتمل هذا القطاع على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وحلول التخزين والتوزيع، ويخدم الشركات العاملة ضمن صناعات ومجالات مختلفة تشمل القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وصناعات الطيران وتجارة التجزئة والأزياء وغيرها.

وتشكل المساعي والجهود المبذولة في تحقيق التنمية المستدامة أحد الركائز الأساسية الاستراتيجية المعتمدة ضمن استراتيجية أرامكس. وتواصل الشركة، من خلال منصّتها Delivering Good، دعم المشاريع المستدامة عبر ثلاث مجالات رئيسية، وهي التعليم وتمكين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والبيئة. وتلتزم أرامكس بدعم مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، كما تتبنّى خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040.