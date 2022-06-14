· يساهم برنامج شركاء تكنولوجيا المعلومات mySchneider في تعزيز نمو الشركاء وتمكين الشركات من التميز وتحقيق نجاحات مستدامة على المدى الطويل

· يُعد الإصدار الجديد لبرنامج شركاء تكنولوجيا المعلومات بمثابة التحديث الأهم الذي تجريه الشركة لتبسيط تجارب الشركاء بشكل شامل وتعزيزها

· تتيح مكافآت برنامج mySchneider للشركاء كسب نقاط يمكن استبدالها بأكثر من 60.000 من المواد والتجارب والبضائع

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، اليوم، عن برنامجها الجديد لشركاء تقنية المعلومات mySchneider، والذي يوفر نهجاً مبسطاً ومبتكراً وتعاونياً لتمكين الشركاء من تعزيز النمو والتميز في الأسواق التي يعملون فيها. ويركز البرنامج الذي أعيد تصميمه على نحو مبتكر على مساعدة الشركاء في تطوير نماذج أعمال متنوعة والسماح لهم بتعزيز تميّز أعمالهم عبر تمكينهم من أن يصبحوا مستشارين وخبراء استراتيجيين في مجالات عدة بتكنولوجيا المعلومات.

وفي الوقت الذي تشهد فيه منظومة تكنولوجيا المعلومات تطورات مستمرة، تستند شنايدر إلكتريك في تطويرها لبرنامج شركاء تكنولوجيا المعلومات إلى سجلها الحافل من الابتكارات الحائزة على جوائز مرموقة على مستوى القطاع، حيث يواكب التحديث الجديد للبرنامج المتطلبات المتزايدة للشركات العاملة ضمن هذه المنظومة الديناميكية، وذلك من خلال تمكين الشركاء من تنمية أعمالهم وتعزيز مزاياهم التنافسية على المدى الطويل. ويركز البرنامج الجديد على تخصصات فريدة، ما يوفر للشركاء مستوى عالٍ من المرونة ليصبحوا خبراء معتمدين في واحد أو أكثر من التخصصات بناءً على قدراتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية. ويساهم ذلك في تعزيز تميّز الشركاء بشكل أكبر، ويسلط الضوء على القيمة الحقيقية لمنظومة شركاء تقنية المعلومات من خلال:

● إمكانية تطوير نماذج أعمال متنوعة

● تبسيط وزيادة الشفافية فيما يتعلق بالمتطلبات والمزايا

● اكتساب فرص أعمال جديدة من خلال التعرف على السوق والتمايز التنافسي

● تعزيز الممارسات التي تركز على منظومة تكنولوجيا المعلومات

وقال بول تيرير، نائب الرئيس لمنظومة تقنية المعلومات العالمية في شركة شنايدر إلكتريك: "أصبحت مهمة برنامجنا الخاص بشركائنا واضحة للغاية، حيث تمكّن أعضاء البرنامج على مدار أكثر من عشر سنوات من جني فوائد متميّزة بما في ذلك خصومات، وأدوات، وعروض مبتكرة من شنايدر إلكتريك وعلامتها التجارية الرائدة APC. وسيستمر الشركاء المنخرطون في برنامجنا المتطور بالتمتع بالمرونة في ظل التحولات المتسارعة والمتزايدة التي تشهدها الأسواق اليوم، وسيتمكنون بالتالي من تحقيق عائدات أعلى بنحو ثمانية أضعاف".

وسيتم طرح التخصصات على مدار الـ 12 - 18 شهر القادمة، من خلال نهج تدريجي يشمل موفري حلول تقنية المعلومات، ومقدمي حلول مراكز البيانات، ومزودي البرمجيات والخدمات. ويتوفر حالياً التخصص الأول الخاص بمزودي حلول تقنية المعلومات، وهو مثالي لمزودي تقنية المعلومات الذين يتمتعون بالخبرة في مجال حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات ضمن بيئات تقنية المعلومات الموزعة.

تشمل الميزات الرئيسة لتخصص مزود حلول تقنية المعلومات ما يلي:

· لوحة تحكم البرنامج القائمة على البيانات: بهدف دعم المتطلبات الجديدة القائمة على القيمة والمتمحورة حول البيانات، تم إعادة ابتكار التجربة الرقمية بالكامل حتى يتمكن الشركاء من رؤية تحديثات وبيانات الأعمال في الوقت الفعلي. وتوفر لوحة المعلومات الجديدة في البرنامج للشركاء مستوى عالٍ من الشفافية، كما أنها تحدد أيضاً مجالات التركيز الأساسية عندما يختار الشركاء الارتقاء بمستواهم في البرنامج للحصول على قدرات أو فوائد أكبر

· الأدوات الخاصة بالأعمال: يمكن للشركاء المعتمدين الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها في بيئة العمل الحالية، بما في ذلك أداة Local Edge Configurator، والتي ساعدت في ضبط الإعدادات اللازمة لعشرات الآلاف من الحلول في مجال حلول تقنية المعلومات الموزعة في كافة أنحاء العالم

· زيادة الربحية: سيتمكن مزودو حلول تقنية المعلومات من الوصول إلى خصومات فريدة لتسجيل الصفقات تتجاوز الخصومات العادية التي يقدمها برنامج Edge Opportunity Registration (ORP) من شنايدر إلكتريك

· مكافآت برنامج mySchneider: مع عودة برنامج مكافآت mySchneider الذي يُعد أحد أشهر برامج المكافآت من شنايدر إلكتريك، يمكن للأعضاء الذين لديهم حسابات شركاء - بما في ذلك مجالات المبيعات، الخدمات الهندسية، والخدمات والوظائف الأخرى كسب نقاط من الأنشطة المتنوعة وإمكانية استبدالها بأكثر من 60.000 من المواد والتجارب والبضائع وغيرها

· دعم مخصص وتغطية الحساب: توفرميزة تغطية حساب المبيعات دعماً مستمراً لأنشطة بناء الأعمال، ودعم خدمات ما قبل وبعد البيع

وقال أندرياس لوكفيل، مدير في قسم تطوير الأعمال في شركة Buyitdirect، الذي شارك في المرحلة التجريبية الخاصة ببرنامج الشركاء الجديد: "لقد ساهمت الرقمنة المتسارعة في إحداث تحولات كبيرة في الطرق التي نخدم بها عملاءنا. ونتطلع حالياً أكثر من أي وقت مضى إلى تزويد شركائنا ببرمجيات ومنصات تساعدهم على مواكبة هذا التحول. وربما أكثر مايميز برنامج شركاء تقنية المعلومات mySchneider أنه سهل الاستخدام وذو واجهة مبسطة تتيح لنا التمتع بمستوى أعلى من المرونة والملاءمة لتحقيق نجاحات أكبر وتعزيز جهوزيتنا للمستقبل".

لمزيد من المعلومات والانضمام إلى برنامج شركاء تقنية المعلومات mySchneider، يُرجى زيارة الرابط التالي: apc.com/partners.

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