دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على منصة MUNCH:ONفي الإمارات. وتأسست منصة MUNCH:ON، المتخصصة بتوصيل وجبات الطعام القائمة على الاشتراك، في عام 2016على يد كلٍ من عون علي ودانا باقي ومحمد الزبن، لتساعد في توصيل وجبات الطعام إلى العملاء بأسعار مخفّضة عن طريق الاستفادة من الخدمات الإضافية التي بإمكان المطابخ توفيرها إلى جانب خدماتها الأساسية، بالاعتماد على برامج الجدولة والتجميع وتحديد مسارات التوصيل. وتساهم حلول المنصة في دعم المطاعم والمطابخ السحابية، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها في مجال توصيل وجبات الغداء للشركات.

وتعتزم منصة MUNCH:ONإيقاف عملياتها اليومية مؤقتاً لإعادة إدراج عروضها في تطبيق كريم، ليتعاون فريق المنصتين على تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء من خلال طرح فئات الوجبات منخفضة التكلفة التي اشتهرت بها المنصة على مستوى المنطقة وتقديم أصناف طعام وخيارات جديدة لتوصيل الطلبات للشركات. ونجحت منصة MUNCH:ONحتى اليوم في توصيل ملايين الوجبات إلى العملاء في 20ألف شركة مختلفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم :"نجح فريق منصة MUNCH:ONبتأسيس منصة مميزة تقدم عروضاً تنافسية، مدفوعةً برؤية واضحة تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على وجبات الطعام بأسعارٍ معقولة. ويستفيد اليوم ملايين العملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من عروض الطعام على تطبيق كريم الذي يشهد نمواً متسارعاً. ويستطيع فريق خدمة توصيل الطعام من تطبيق كريم، في إطار اتفاقية الاستحواذ، طرح عروض اشتراك أكثر جاذبية توفر مزايا متنوعة للعملاء والمطاعم الشريكة".

من جانبه، قال محمد الزبن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة " MUNCH:ON:تهدف منصة MUNCH:ONإلى توفير أفضل التجارب لطلب وجبات الطعام منخفضة التكلفة في العالم. ويسرّنا التعاون مع شركة كريم لتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء والشركات والكباتن في مجالات عديدة".

وتوفّر منصة App Superفي الوقت الحالي ما يزيد عن 12خدمات للعملاء في دولة الإمارات، بما في ذلك طلبات التنقل وتوصيل الطعام والبقالة والتنقّلات القصيرة وسداد المدفوعات وأيضاً خدمات شركاء كريم مثل تأجير السيارات وتنظيف المنازل وإجراء اختبار PCR.ويستفيد من خدمة كريم فود ملايين العملاء وأكثر من 18ألف مطعماً في 8 مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأردن وقطر.

#بياناتشركات

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كريم حول لمحة

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حول منصة MUNCH:ON:

MUNCH:ONهي منصة لتوصيل الطعام تقدّم الوجبات من أفضل المطاعم بأسعار مخفّضة وبدون أجور مقابل التوصيل من خلال الاشتراك بتطبيق Pro. MUNCH:ONويساهم نموذج عمل المنصة وتقنياتها المميزة في دعم المطاعم وتوفير التكاليف وزيادة عدد الطلبات في وقت إغلاق المطاعم والمطابخ السحابية، ما يمكّن المنصة من تقديم حسومات عميقة للمشتركين وترتقي بمجال توصيل الوجبات للشركات والعملاء في المنطقة.