الرياض: رحبت شركة تداول السعودية بانضمام الأهلي المالية كأول صانع سوق مشتقات للعقود المستقبلية لمؤشر MT30. تعد الأهلي المالية ذراع الاستثمار وإدارة الأصول للبنك الأهلي السعودي، كما تقدم لعملائها حلول متكاملة في مجال الخدمات المالية. وحضر حفل الإعلان عن انضمام الشركة كصانع للسوق كل من الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية؛ والأستاذ لؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق المالية للأهلي المالية.

وكأول صانع لسوق المشتقات في شركة تداول السعودية، ستعمل الأهلي المالية على توفير أسعار الشراء والبيع للعقود المستقبلية لمؤشر MT30، لتسهم بالتالي في تعزيز تقدم سوق المشتقات المالية في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030م، من خلال ضمان توافر السيولة في السوق وتعزيز عمق دفتر الأوامر.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: " نرحب بانضمام الأهلي المالية كأول صانع للسوق في سوق المشتقات المالية. وبصفتها صانعاً للسوق، ستسهم الأهلي المالية في تعزيز نشاط التداول وزيادة إقبال المستثمرين بالإضافة إلى دعم رسالة شركة تداول السعودية المتمثلة بتطوير سوق مالية متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

ومن جانبه قال لؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق للأهلي المالية: " نفخر أن نكون أول صانع سوق في سوق المشتقات المالية للعقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30، والذي يعتبر علامة فارقة في مسيرة إنجازات شركة الأهلي المالية. نتبنى في شركة الأهلي المالية نهج مختلف تجاه صناعة السوق لتلبية رغبات ومتطلبات عملائنا، من خلال تقديم حل للعملاء من المؤسسات والذين يرغبون بالقيام بدور صانع سوق يتضمن حزمة من الخدمات مثل خدمات الحفظ والتداول وإقراض واقتراض الأوراق المالية. كما نتطلع إلى تفعيل دور صانع السوق للعملاء المحليين والإقليميين والعالميين في أسواق الأسهم والمشتقات في تداول السعودية."

تتمتع شركة الأهلي المالية بخبرة عميقة في أربع مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي شركة رائدة في السوق السعودي، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 251 مليار ريال سعودي.

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