شركة MRB تتعاقد على ادارة مشروعات "مارفل" و"فيدا" و"فيدا ويست" بالعاصمة الادارية الجديدة

وقعت شركة MRB لادارة وتشغيل المولات التجارية والمشروعات الاستثمارية عقد ادارة وتشغيل 3 مشروعات جديدة بالعاصمة الادارية الجديدة لصالح شركة لوكيشينز للتطوير العقاري.

وشمل التعاقد على مراجعة الرسومات الهندسية والانشائية والمعمارية "الكتروميكانيكال" لوضع خطة تشغيل ناجحة لثلاث مشروعات تجارية وإدارية وطبية في العاصمة الادارية الجديدة وهي مارفل مول بمساحة 3500 متر مربع علي محور الامل الرئيسي بمنطقة ال MU23 ومشروعي فيدا مول بمساحة 2400 متر وفيدا ويست بمساحة 2300 متر علي مدخل رئيسي بمنطقة الداون تاون وبإطلالة مباشرة على فندق الماسة وبالقرب من الحي الحكومي وحي الترفيه والموضة.

واوضح المهندس محمد راشد الرئيس التنفيذى لشركة MRB ان التعاقد مع شركة لوكيشنز للتطوير يأتى فى اطار التعاون مع عدد من شركات التطوير العقاري لادارة وتشغيل اكثر من 35 مشروع بالعاصمة الادارية الجديدة ومراجعة كافة التصميمات والرسومات ووضع خطة توزيع الانشطة لتقليل الاخطاء عند التشغيل وتحقيق اعلى عائد استثمارى للعملاء وضمان سلامة عمر المبنى التشغيلى والحفاظ على وديعة الصيانة وتسهيل عملية الترخيص من جهات مختصة وترشيد مصادر الطاقة والتأكد من مواصفات التسكين مستقبلا لضمان خطة تشغيل ناجحة.

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