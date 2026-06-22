القاهرة، أعلنت ماني فيللوز، المنصة الرقمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في إفريقيا، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع “سيمبل”، منصة تقديم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في مصر، بما يتيح للمستخدمين المؤهلين إمكانية تقسيم مدفوعات المنتجات والخدمات إلى خمس دفعات على مدة تصل إلى 5 أشهر مباشرة عبر منصة الدفع سيمبل. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو كارت ماني فيللوز المدفوعة مسبقًا من إجراء عمليات شراء فورية من شبكة التجار الشركاء لـ سيمبل، وسداد قيمتها من خلال خطط دفع مرنة.

وتأتي هذه الشراكة عقب النجاح الذي حققته مراحل الاختبار الخاصة بالخدمة الجديدة، والتي تهدف إلى توسيع القدرة الشرائية للمستخدمين، وتوفير مرونة مالية أكبر، وتقديم تجربة دفع سلسة وآمنة.

ومن خلال هذا التكامل مع سيمبل، سيتمكن مستخدمو كارت ماني فيللوز المدفوعة مسبقًا من الاستفادة من جداول سداد مرنة يمكن أن تكون أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية، وفقًا لتفضيلات المستخدم، مع الاستفادة من خيارات التقسيم بدون فوائد عبر شبكة التجار الشركاء لـ سيمبل.

وفي هذا السياق، قال أحمد عثمان، رئيس قطاع التسويق لشركة ماني فيللوز: "تمثل هذه الشراكة مع سيمبل خطوة طبيعية تالية في رحلتنا لبناء منظومة مالية متكاملة لمستخدمينا، فهي تعكس تطورًا مهمًا في خدمات ماني فيللوز، حيث نتجاوز خدمات الادخار الأساسية والجمعيات، لتمكين المستخدمين من الوصول إلى قوة شرائية مباشرة مع الحفاظ على مبادئ التخطيط المالي المسؤول. ومن خلال الجمع بين عادات الادخار المنضبطة وخيارات الشراء المرنة، نمكن المستخدمين من تلبية احتياجاتهم الفورية دون التأثير على استقرارهم المالي على المدى الطويل".

وأضاف: "في ماني فيللوز، كانت مهمتنا دائمًا تقديم حلول مالية بسيطة وواقعية تتماشى مع الطريقة التي يدير بها الأفراد أموالهم فعليًا. إن إتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال شريك موثوق مثل سيمبل تمكننا من توسيع القدرة الشرائية للمستخدمين بشكل مسؤول، مع الاستمرار في دعم الشمول المالي وتعزيز الإدارة الذكية للأموال في مختلف أنحاء مصر".

ومن جانبها، قالت ياسمين محمد حنة، الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري لسيمبل: "تعكس شراكتنا مع ماني فيللوز رؤيتنا المشتركة لتقديم حلول مالية مرنة ومسؤولة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في مصر. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، مع توفير تجربة سلسة وآمنة تدعم الشمول المالي وتمكن المستخدمين من إدارة التزاماتهم المالية بثقة ومرونة أكبر مع الحفاظ على استقرارهم المالي على المدى الطويل. نحن في سيمبل ندعم الشراء الواعي من خلال حلول دفع مرنة تساعد العملاء على تقسيم قيمة المنتجات والخدمات بسهولة، دون إجراءات معقدة وبفائدة 0%."

وتدعم خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL)” المقدمة من سيمبل وماني فيللوز أجندة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، من خلال تمكين المستخدمين من التسوق بثقة مع الحفاظ على التحكم المالي، كما تعزز مكانة ماني فيللوز كأول منصة رقمية متكاملة للادخار والمدفوعات والبطاقات مسبقة الدفع في مصر، بالشراكة مع سيمبل كأحد الشركاء الرئيسيين في حلول الدفع الآجل.

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