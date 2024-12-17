جدة: أبرمت الخطوط السعودية ممثلة في برنامج الولاء "الفرسان" وشركة اتحاد الرقمية المالية Mobily Pay التابعة لشركة اتحاد اتصالات موبايلي، اتفاقية تتيح لعملائها اكتساب أميال مقابل إجراء العمليات من خلال محفظة Mobily Pay للاستفادة من الخدمات التي يوفرها برنامج الفرسان، ووقعها كلٌ من مساعد المدير العام لبرنامج الولاء "الفرسان" الأستاذ عصام أخونباي ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية فيMobily Pay الأستاذ علي المنيفي.

وأوضح الأستاذ عصام أخونباي أن برنامج الفرسان يستهدف زيادة قاعدة عملاءه من خلال إبرام العديد من الشراكات، لاسيما في ظل ما يشهده البرنامج من تطويرٍ جذري فيما يتعلق بالمزايا العديدة التي يتم توفيرها تقديراً لولاء أعضاءه والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية والتي من شأنها تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت.

وتعليقاً على ذلك، قال أيمن العيسى، الرئيس التنفيذي لMobily Pay: "نعتز بشراكتنا مع برنامج الولاء "الفرسان"، والتي تأتي ضمن مساعي الشركة الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات إلى عملائها، ومنحهم مزايا حصرية و تجربة سفر استثنائية، مشيراً إلى أن " Mobily Pay" هي أول محفظة رقمية تقدم مزايا برنامج ولاء مع الفرسان، مؤكدة بذلك حرصها الدائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة حياة الأفراد في المملكة".

وفي هذا الصدد، أضاف الأستاذ علي المنيفي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية لـMobily Pay:" تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتوسيع خدماتنا وقدراتنا وتعزيز حضورنا في السوق، إلى جانب العمل المستمر على تحسين الخدمات الرقمية وتوفير تجارب مميزة لعملائنا".

ويتمتع أعضاء برنامج الفرسان بمزايا وخدمات متعددة تشمل إمكانية إضافة قطعة إلى الأمتعة المعاينة والأولوية على قائمة الانتظار والزيادة في عدد أميال المكافآت والدخول للصالات وغيرها، إلى جانب الاستفادة من مجموعة العروض والمكافآت العديدة والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية، ولكون "السعودية" أحد أعضاء تحالف "سكاي تيم" العالمي يمكن لأعضاء الفرسان الوصول إلى شبكة واسعة من خطوط الطيران العالمية إلى جانب الحصول على أميال المكافآت واستبدالها عبر شبكة التحالف.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

نبذة عن Mobily Pay

Mobily Pay هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)؛ تم تأسيسها لتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم حلول شاملة في مجال التكنولوجيا المالية للأفراد والشركات. وهي متاحة لجميع العملاء في جميع أنحاء المملكة من خلال متاجر التطبيقات الكبرى على الأجهزة الذكية.

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