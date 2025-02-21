أعلنت "أداسي"، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الأنظمة والخدمات المستقلة والتابعة لمجموعة "ايدج"، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم توقيع عقد مع "ميتيكسان للصناعات الدفاعية"، إحدى أكبر شركات الدفاع في تركيا، لدمج رادارات من طراز " MILSAR " في طائرة" قرموشة" دون طيار.

وبموجب العقد، الذي تم توقيعه على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2025، ستتمكن "أداسي" من تزويد طائرة "قرموشة" بحمولة جديدة غير حركية متكاملة تتميز بأنماط متعددة الاستخدامات للإشارة إلى الأهداف المتحركة لرصد وتتبع الأهداف المحتملة. كما سيوفر رادار " MILSAR " لمستخدمي طائرة "قرموشة" النهائيين وضع رادار الفتحة التركيبية للحصول على صور عالية الدقة في كل الأحوال الجوية وتصنيف الأهداف ورسم خرائط أرضية.

وتعدّ "قرموشة" طائرة مروحية دون طيار مصممة لمهام المعلومات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع، وتقوم "أداسي" بتطوير وتصنيع هذه الطائرة التي أصبحت أول طائرة دون طيار إماراتية الصنع بالكامل ضمن فئتها.

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 الاطلاع على محفظة ايدج المتنوعة عبر زيارة الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 حتى يوم 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

نبذة عن شركة ميتيكسان للصناعات الدفاعية

تأسست شركة ميتيكسان للصناعات الدفاعية عام 2006، وتعدّ شركة خاصة رائدة ضمن قطاع الإلكترونيات الدفاعية في تركيا. تتخصص الشركة في تصميم وإنتاج أحدث المنتجات الدفاعية المتطورة محلية الصنع. وتشمل محفظة منتجاتها المتنوعة تقنيات متقدمة تضم الرادارات وأجهزة السونار وأنظمة الليزر وشبكات الاتصالات وحلول الحرب الإلكترونية والطائرات ذاتية القيادة. كما، تشتهر ميتيكسان بأنظمة التدريب والمحاكاة التي تُعدّ ضرورية لإعداد العسكريين لمختلف سيناريوهات العمليات.

تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بتقديم أنظمة عالية الجودة ومعفية من لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، والتي تستخدمها القوات المسلحة في أكثر من 20 دولة تتوزع على آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وجرى تصميم منتجات ميتيكسان لتلبية أعلى معايير الموثوقية والأداء، بما يضمن قدرة القوات الدفاعية على العمل بفعالية في أصعب البيئات وأكثرها تعقيداً.

تواصل ميتيكسان الارتقاء بقدراتها التكنولوجية وتوسيع نطاق شراكاتها الدولية، مدفوعة برؤيتها للتفاعل العالمي. يرسّخ حرص الشركة المستمر على البحث والتطوير، إلى جانب تركيزها على الحلول المبتكرة، مكانتها كرائدة لقطاع الدفاع العالمي. وعبر التركيز على توفير أحدث التقنيات، تلتزم شركة ميتيكسان للصناعات الدفاعية بدعم الاحتياجات الأمنية والدفاعية لعملائها عبر أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات