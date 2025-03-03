الكويت: تكشف طيران الجزيرة عند منتصف الليل عن حملة التخفيضات الضخمة التي تطلقها ما بين 2 و4 مارس لتمنح المسافرين الفرصة لزيارة عائلتهم وأصدقائهم خلال شهر رمضان الفضيل، إذ توفر لهم أسعاراً حصرية تبدأ من 14 دينار كويتي بالاتجاه الواحد بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 10% على خدمة الطلب المسبق على الوجبات ورسوم وزن الأمتعة الزائد. ويسري هذا العرض على الرحلات التي يقوم بها المسافر لغاية يوم 25 مارس 2025.

وتشمل حملة التخفيضات الضخمة العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا وأوروبا، حيث حرصت الشركة بالإضافة إلى الأسعار التنافسية على الرحلات بالاتجاه الواحد إلى توفير خصماً على الطلب المسبق على الوجبات ورسوم الوزن الزائد بهدف جعل السفر أكثر متعة ومناسبة من حيث التكلفة، وضمان أن تكون كل رحلة مريحة وملائمة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي في شركة طيران الجزيرة، السيد/ كريشنان بلاكريشنان: "تلتزم طيران الجزيرة بتوفير تجربة سفر استثنائية وذات قيمة متميزة في كل مرة يسافر فيها عملائنا، وتواصل العمل على ذلك من خلال هذه الحملة الضخمة والخصومات التي تطرحها ليستمتع المسافرين بالأسعار المخفضة على رحلتهم القادمة خلال الشهر الفضيل."

يمكن للمسافرين زيارة موقع طيران الجزيرة www.jazeeraairways.com أو التطبيق أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177 لحجز رحلتهم بهذا العرض المتاح على أساس الأسبقية الحضور وينطبق حصرياً على الرحلات بالاتجاه الواحد خلال فترة السفر المحددة.

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