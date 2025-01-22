القاهرة: أعلنت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "إم دي بي" (MDP) الرائدة في إصدار ومعالجة حلول الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توسيع نطاق خدماتها بشكل رسمي داخل السوق الليبي بعد إتمام عملية الترحيل لبطاقات مصرف شمال أفريقيا إلى منصة إم دي بي لمعالجة عمليات الدفع بنجاح، وتعد هذه الخطوة نقطة إنطلاق شركة MDP في السوق الليبي لتقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع بما في ذلك إصدارالبطاقات المصرفية ومعالجة المدفوعات والعديد من الحلول الرقمية، وهو ما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها في أسواق جديدة وتقديم أحدث التقنيات المصرفية لعملائها.

تمثل عملية ترحيل بطاقات مصرف شمال أفريقيا نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية في ليبيا، حيث ستستفيد البنوك والمؤسسات المالية من أحدث الحلول المتطورة لشركة "إم دي بي" (MDP)، في مجال معالجة المدفوعات وإصدار البطاقات، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وخبراتها الممتدة داخل أكثر من 40 دولة، التي تضمن تحول العمليات في القطاع المصرفي بسلاسة وكفاءة، ومن المتوقع أن يساهم دخول "إم دي بي" (MDP)، للسوق الليبي في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يوفر تجربة دفع مميزة وسلسة لعملاء المصرف.

صرح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP على هذا الإنجاز قائلاً: "نحن سعداء بإتمام عملية الترحيل التي تزوّد مصرف شمال أفريقيا بمنصة معالجة موثوقة لتحسين خدماتهم المصرفية، هذه مجرد البداية لنا داخل السوق الليبي، حيث تهدف رؤيتنا إلى تمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء ليبيا من تقديم خدمات مصرفية أكثر سلاسة وابتكارًا لعملائهم. وأضاف " قمنا بدراسات وافية لفهم الإمكانات الفريدة للسوق الليبي ونحن ملتزمون بتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنامية، لتسريع وتيرة أعمال تطوير الخدمات المصرفية وتعزز تجربة العملاء."

ومن جانبه أعرب علي الحداد، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في مصرف شمال أفريقيا، عن ثقته الكبيرة في الشراكة مع MDP قائلاً: "يمثل تحول مصرف شمال أفريقيا لاستخدام منصة MDP خطوة مهمة في رحلة المصرف لتحقيق رؤيته الطموحة لرقمنة وتطوير عملياته. إن حلول المعالجة المتطورة من MDP سيعزز بشكل كبير من قدراتنا على تقديم الخدمات، مما يمكننا من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في ليبيا. وأضاف "هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وفعالة لعملاء المصرف، ونحن متحمسون للفرص الكبيرة التي ستتيحها هذه الشراكة، ونسعى لتحقيق معايير غير مسبوقة من التميز في القطاع المصرفي."

تمثل تلك الشراكة أولى خطوات الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "إم دي بي" (MDP) نحو التواجد في السوق الليبي، في إطار استراتيجيتها التوسعية لهذا السوق المحوري والتزامها يتقديم حلول دفع متطورة وغير مسبوقة بما يسهم في نمو وتطور القطاع المالي في ليبيا. وتشمل قاعدة عملاء MDP أكثر من 200 بنك و60 شركة في مجال التكنولوجيا المالية داخل أكثر من 40 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، مما أتاح لـ MDP ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل 50 شركة لخدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لتصنيف مجلة فوربس.

يُعد مصرف شمال أفريقيا واحدًا من أبرز البنوك في ليبيا، حيث يقدم خدماته من خلال 61 فرعًا في جميع أنحاء البلاد برأس مال يبلغ 350 مليون دينار ليبي. وتتمثل رؤيته الاستراتيجية في توسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملائه مع توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بأعلى جودة وضمان تجربة مصرفية استثنائية تتسم بالسلاسة والسرعة.

نبذة عن الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "إم دي بي" (MDP):

الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية إم دي بي (MDP) هي شركة رائدة في مجال إنتاج، إصدار، ومعالجة بطاقات الدفع الإلكتروني والحلول المصرفية الرقمية ، وتشمل قاعدة عملائها أكثر من 200 بنك و60 شركة في مجال التكنولوجيا المالية (fintechs) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا. تمتد خبرة MDP لأكثر من 35 عاماً عملت خلالها على مساعدة الشركات في إطلاق حلولها المالية من خلال بنية تحتية متكاملة للمدفوعات ومحفظة منتجات قوية. تفخر الشركة بمساهمتها في تطوير تجارب الدفع من خلال حلول مبتكرة ومتقدمة وسلسة. تتيح منصة MDP الحصول على البطاقات المصرفية وأنظمة نقاط البيع (POS) وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى الحلول الرقمية الشاملة التي تم تطويرها طبقاً لأحدث الأنظمة التكنولوجية. قامت الشركة بإنتاج أكثر من 350 مليون بطاقة، حيث يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وتعمل داخل أكثر من 40 دولة حول العالم.

نبذة عن مصرف شمال أفريقيا

يعد مصرف شمال أفريقيا أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا، والذي يقدم خدماته المصرفية من خلال 61 فرعًا ووكالة منتشرة في جميع أنحاء ليبيا، ويقدر رأسماله بنحو 350 مليون دينارليبي. يلتزم البنك بتوسيع نطاق خدماته من خلال افتتاح فروع جديدة لتلبية احتياجات العملاء في كافة المدن الليبية. كما يحرص على تقديم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعله خيارًا موثوقًا للعملاء الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع تلك الأحكام.

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