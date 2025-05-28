القاهرة، مصر: أعلنت شركة MDP، الرائدة في تقديم حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المدفوعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن انطلاق فصل جديد من النمو والتوسع، بعد حصولها على استثمار استراتيجي تقوده شركة لوراكس كابيتال بارتنرز (LCP)، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية التنموية العالمية. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إتمام عملية خروج ناجحة لشريكها السابق أفريك إنفست، الذي لعب دورًا محوريًا في دعم رحلة نمو الشركة خلال السنوات الماضية.

تمتلك MDP منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل خدمات المدفوعات، من إصدار ومعالجة البطاقات إلى تقديم حلول رقمية سحابية متطورة عبر منصات مطورين رائدة، تخدم من خلالها أكثر من 200 بنك و60 شركة تكنولوجيا مالية في إفريقيا والشرق الأوسط. وقد نجحت الشركة حتى اليوم في إصدار أكثر من 350 مليون بطاقة ومعالجة أكثر من مليار معاملة، في إطار التزامها بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.

ويعكس هذا الاستثمار المشترك من قبل مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبروباركو (Proparco) – ذراع القطاع الخاص لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية – الثقة المتزايدة في دور MDP كمحرك أساسي لتطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الابتكار الرقمي في الأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق، قال أحمد نافع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MDP:"يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في رحلتنا. فبفضل الثقة التي بنيناها عبر أكثر من 40 دولة، وبدعم من مستثمرين لديهم رؤية بعيدة المدى مثل لوراكس كابيتال بارتنرز، نمتلك اليوم الزخم المطلوب للتوسع بشكل أسرع، وتعميق قدراتنا التقنية، والتوسع الجغرافي في أسواق جديدة. ونود أن نعرب عن شكرنا لشركائنا السابقين في أفريك إنفست على إسهاماتهم القيمة في دعم نمونا الاستراتيجي وترسيخ موقعنا في السوق."

تمثل هذه الصفقة خروجًا ناجحًا لشركة أفريك إنفست، إحدى أبرز شركات الاستثمار المباشر في إفريقيا، والتي كانت شريكًا قيّمًا في رحلة نموMDP. ومن خلال منصتها الإقليمية الواسعة التي تغطي 38 دولة إفريقية، قدمت أفريك إنفست لشركة MDP إرشادًا استراتيجيًا، ودعمًا تشغيليًا، وساهمت في فتح قنوات تواصل مع شبكة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق، صرح إسماعيل الطالبي، الشريك الإداري في أفريك إنفست:"منذ البداية، آمنا بقدرة MDP على التحول من شركة صناعية تقليدية إلى مزود متكامل لحلول المعالجة الرقمية، واليوم نشهد ثمرة هذا التحول في مكانتها الرائدة داخل السوق المصري والإفريقي، ودورها المحوري في دعم الشمول المالي في مصر."

وأضاف إسكندر الوسلاتي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في أفريك إنفست "لقد كان التزامنا بدعم الترابط الإقليمي وتعزيز توسع شركات محفظتنا على مستوى القارة الإفريقية من العوامل الأساسية التي قادت شراكتنا مع MDP. ساعدنا الشركة على دخول أسواق إفريقيا جنوب الصحراء من خلال بناء شراكات محلية ساعدتها على ترسيخ حضورها في المنطقة، مما مهد الطريق أمامها لمزيد من النمو والتوسع."

من جانبه، قال محمد صادق، الشريك التنفيذي في لوراكس كابيتال بارتنرز: "نحن متحمسون لدعم مؤسسي MDP في تنفيذ رؤيتهم الطموحة لتصبح الشريك المفضل للمؤسسات المالية في المنطقة. وسندعم الشركة، إلى جانب شركائنا من المؤسسات الدولية، في زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية، وتوسيع نطاق الخدمات، ودفع عجلة النمو الجغرافي في المرحلة المقبلة."

نبذة عن MDP:

MDP هي شركة رائدة في مجال إصدار ومعالجةحلول الدفع الإلكتروني والحلول المصرفية الرقمية ، يُمكّن الشركات من تنفيذ حلولها المالية من خلال تقديم بنية تحتية للدفع شاملة – بدءًا من إنتاج البطاقات المخصصة وصولاً إلى معالجة المدفوعات وحلول الدفع الرقمية.تمتد خبرة MDP لأكثر من 30 عاماً عملت خلالها على مساعدة الشركات فيإطلاق حلولها المالية من خلال منظور تكنولوجي متكامل.وتتبنى MDP التوجه العالمي في حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة والآمنة والقابلة للتطوير، والذي توفر تجارب متكاملة وسلسة للعملاء عبر جميع القنوات.ويقع مقر الشركة الرئيسي في القاهرة، وتعمل داخل أكثر من 40 دولة حول العالم.

نبذة عن أفريك إنفست:

تُعد "أفريك إنفست" منصة استثمارية رائدة على مستوى القارة الإفريقية، تنشط في مجموعة متنوعة من فئات الأصول البديلة تشمل الاستثمار في الشركات الخاصة، ورأس المال المخاطر، والتمويل المهيكل، والائتمان الخاص، والأسهم المدرجة. وخلال الثلاثين عامًا الماضية، جمعت الشركة أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي لتمويل أكثر من 230 شركة في مراحل مختلفة من النمو، مما ساهم في خلق قيمة مضافة وتأثير ملموس للمستثمرين وشركات المحفظة والمجتمعات التي نخدمها. يضم فريق "أفريك إنفست" أكثر من 100 خبير استثماري موزعين على أكثر من عشرة مكاتب في ثلاث قارات، ويتمتع بسجل حافل في تحقيق عوائد مجزية معدّلة حسب المخاطر، بالتوازي مع تحفيز النمو الإنتاجي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.

نبذة عن لوركس كابيتال بارتنرز:

"لوراكس كابيتال بارتنرز" (LCP) هي شركة استثمار مباشر مصرية تتمتع بسجل قوي في استثمارات النمو، ويضم فريقها التنفيذي نخبة من الخبراء الذين نفذوا صفقات تتجاوز قيمتها 46 مليار دولار أمريكي. وتتميز الشركة بخبرة عميقة في قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعمل بالشراكة مع مؤسسين يتمتعون برؤية استراتيجية طويلة المدى وقدرات تشغيلية استثنائية.

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